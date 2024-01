Itt a tüntetések újabb hulláma Németországban

Időközben kiderült, hogy az év elejétől tartó tiltakozó akciók során Robert Habeck német alkancellár, a Zöldek politikusa is szorult helyzetbe került, és

kis híja lehetett, hogy a miniszter nem lett kiszolgáltatva a népharagnak.

Január 4-én történt, hogy a Németország északi csücskéből származó politikus épp egy helyi kompon tartózkodott magánjellegű úton, de tiltakozók egy csoportja gyakorlatilag blokád alá vonta a kompot, amiről nem tudtak lejönni a rajta tartózkodók. A történteket már az ügyészség vizsgálja, szerintük fennállt az esélye, hogy a tüntetők megrohamozzák a kompot – rajta Németország második emberével. „Gyere ki, te gyáva” – kiabálták feléje egyes szemtanúk szerint.

Németország most újabb forró tüntetések elé nézhet. Sőt, azoknak egy köre már le is futott a hétvégén. Amíg a gazdák erőt gyűjtöttek, hétvégén az AfD ellen fellépő baloldal szervezett tömegtüntetéseket több városban, köztük Berlinben, Münchenben és Kölnben, valamint az AfD hátországának számító Szászországban is.

A „Nazis raus” jelszavakkal is felvonuló tüntetők az AfD térnyerése ellen emelték fel hangjukat,

miután a CDU-tól jobbra álló, rendszerkritikus és migrációellenes párt a CDU után a második legnépszerűbb erő már Németországban, lekörözve a kormánykoalíció mindhárom tagját, a szocdemeket, a zöldeket és a liberálisokat. Sokan viszont már egyenesen a párt betiltását követelik.

Az AfD-ellenes felvonulások viszont hidegen hagyják a saját ügyüket képviselő gazdákat. Joachim Rükwied, a gazdák vezetője szerint nem elégedettek a kormány eddigi lépéseivel, ezért jönni fognak az újabb tiltakozások, akár már hétfőtől. Lapértesülések szerint hasonló akciók kezdődnek, mint amik két hete zajlottak, forgalomlassító felvonulásokkal és akár útblokádokkal.

„Ha semmi nem fog változni, vulkánkitörés lesz”

– figyelmezteti a döntéshozókat a gazdák vezére.