Új párt, régi viták – a Tisza jelöltlistája szétszedi a magyar sajtót

A Tisza Párt közzétette országgyűlési képviselőjelölt jelöltjeinek listáját, amely azonnal erős visszhangot váltott ki a magyar sajtóban. A portálok nem azonos keretben számoltak be az eseményről, hanem saját világnézetük és célközönségük elvárásai szerint értelmezték a jelölteket és a névsor üzenetét – olvasható a Transzparens Újságírásért Alapítvány legújabb elemzésében.

A 444 a társadalmi mintázatokra koncentrált, a cikk a nemi aránnyal indít.

A portál a Tisza Párt jelöltlistáját elsősorban nemi és társadalmi szempontból elemezte, kiemelve, hogy „a 309 képviselőjelölt-jelölt közül 101 nő, 208 férfi. Ez azt jelenti, hogy nagyjából kétszer annyian vannak a férfiak, a jelöltek 67,3 százaléka férfi, 32,7 százaléka pedig nő.”, illetve hogy „olyan körzet, ahol két nő is indul, viszonylag sok van: huszonegy… összesen 50 olyat számoltunk, ahol egy nőnek két férfi kihívója van.” A portál a foglalkozási hátteret is vizsgálja „A bemutatkozások alapján legtöbben a saját vállalkozásukat hagynák ott a képviselőségért… 51 tiszás jellemezte magát vállalkozóként… heten intézményt vezetnek… tizenhárom önkormányzati képviselő, három polgármester…”, és azt próbálja megmutatni, milyen típusú politikai közösséget rajzol ki a jelölt-állítás.