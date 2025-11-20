Új párt, régi viták – a Tisza jelöltlistája szétszedi a magyar sajtót

Rázendített a háborúpárti kórus: egymás után utasítják el Trump béketervét az európai politikusok
Mindent megtesznek, hogy az amerikai elnök ne járjon sikerrel.
A nemi arányok elemzésétől a régi baloldal vádján át egészen a töltelékjelöltekig vegyes a kép az ellenzéki párt listáján.
A Tisza Párt közzétette országgyűlési képviselőjelölt jelöltjeinek listáját, amely azonnal erős visszhangot váltott ki a magyar sajtóban. A portálok nem azonos keretben számoltak be az eseményről, hanem saját világnézetük és célközönségük elvárásai szerint értelmezték a jelölteket és a névsor üzenetét – olvasható a Transzparens Újságírásért Alapítvány legújabb elemzésében.
A 444 a társadalmi mintázatokra koncentrált, a cikk a nemi aránnyal indít.
A portál a Tisza Párt jelöltlistáját elsősorban nemi és társadalmi szempontból elemezte, kiemelve, hogy „a 309 képviselőjelölt-jelölt közül 101 nő, 208 férfi. Ez azt jelenti, hogy nagyjából kétszer annyian vannak a férfiak, a jelöltek 67,3 százaléka férfi, 32,7 százaléka pedig nő.”, illetve hogy „olyan körzet, ahol két nő is indul, viszonylag sok van: huszonegy… összesen 50 olyat számoltunk, ahol egy nőnek két férfi kihívója van.” A portál a foglalkozási hátteret is vizsgálja „A bemutatkozások alapján legtöbben a saját vállalkozásukat hagynák ott a képviselőségért… 51 tiszás jellemezte magát vállalkozóként… heten intézményt vezetnek… tizenhárom önkormányzati képviselő, három polgármester…”, és azt próbálja megmutatni, milyen típusú politikai közösséget rajzol ki a jelölt-állítás.
Lapunk ezzel szemben ideológiai keretbe helyezte a listát, kiemelve hogy
a Tisza »jelöltlistája tele van gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal…«, vagyis a szereplők »régi ellenzéki struktúrákból” érkeznek, ezért a párt a „baloldal rebrandingelt változata«.
A Telex inkább a választási frontvonalakra koncentrált a „Miniszterek, erős emberek, kirobbanthatatlan fideszesek – hol lesz nehéz dolguk a Tisza jelöltjeinek?” cím alatt a legnehezebb körzeteket és az „ország legfideszesebb választókerülete… a lehetetlennek tűnő küldetésre… vállalkozik.” típusú helyzeteket dramatizálva, miközben egyes fideszes jelölteket „már-már örök bútordarab.” kifejezéssel írt le.
A Magyar Nemzet azt hangsúlyozza, hogy elfogytak Magyar Péter emberei, ezért a párt alkalmazottait és koordinátorait is jelöltté tette. A lap szerint a Tisza Pártban már töltelék-képviselőket keresnek, a pártvezető pedig alkalmatlannak tartott jelöltjeit rövid pórázon próbálja tartani, akiket később eltüntetnének. A cikk így egy széteső, kapkodó, erőforrás-hiányos pártot rajzolt meg. Ezzel szemben a HVG visszafogott hangon mutatta be a jelölteket. Az egyik aspiránst részletes szakmai életrajzzal ismerteti, máshol a jelöltek által megfogalmazott értékeket és célokat idézi fel, például a polgári öntudatot, a működő intézmények fontosságát, a korrupciómentes ország vágyát vagy azt, hogy jó legyen Magyarországon élni.
A különböző cikkek összképe azt mutatja, hogy ugyanarra a jelöltlistára a szerkesztőségek egészen eltérő valóságokat építenek: a 444 strukturális és társadalmi mintázatokat keres, a Mandiner a „régi baloldallal kapcsolatos szálakra” fókuszál, a Telex a küzdelmes frontvonalakat és az ellenzéki mobilizációt nagyítja fel, a Magyar Nemzet egy széthulló, „töltelékjelöltekkel” operáló pártot rajzol meg, míg a HVG a Tisza üzeneteit szinte változtatás nélkül közvetíti tovább.
Nyitókép forrás: ojim.hu
***
Ezt is ajánljuk a témában
Mindent megtesznek, hogy az amerikai elnök ne járjon sikerrel.