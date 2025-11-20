Wayne Rooney nem lesz népszerű az íreknél: beszólt a véget nem érő ünneplés miatt

Az angol válogatott és a Manchester United legendája, Wayne Rooney egy focis podcastban ki is fejtette, hogy véleménye szerint eltúlozták az ünneplést az írek. The Overlap legutóbbi adásában olyan legendák beszélgettek a témáról, mint Gary Neville, Jamie Carragher, Roy Keane, Ian Wright és Wayne Rooney.

Szerintem egy kicsit túl sok volt az az ünneplés. Már azt hittem, ki is jutottak a vb-re”

– jelentette ki Rooney, korábbi csapattársa, Roy Keane azonban megvédte honfitársait.

„Én nem irigyelném el tőlük az élményt. Éveken át küzdenek azért ezek a csapatok, hogy felemeljék a nemzetüket. Pár napon belül legyőzték Portugáliát, majd Magyarországot. Egy utolsó perces lövéssel, ezzel készülhetnek a pótselejtezőre. Ki kell élvezni ezeket a pillanatokat… Én nem venném ezt el tőlük” – hangsúlyozta Keane.