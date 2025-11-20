Wayne Rooney nem lesz népszerű az íreknél: beszólt a véget nem érő ünneplés miatt

Szobrot állítanának neki, repülőteret neveznének el róla, a Fradi-edző is róla énekel – Troy Parrott egy csapásra világsztár lett
Még Robbie Keane is nótába foglalta a nevét.
Egyelőre Parrottéknak is távoli álom a vb-re jutás.
Hazánk még mindig nehezen tér magához labdarúgó-válogatottunk írek elleni utolsó perces veresége után, miközben az ellenfél érthetően ünnepel. Néha kissé talán túlzásba is viszi. Mint arról beszámoltunk, a triplázó Troy Parrottból szinte világsztárt faragtak: szobrot állítanának neki, repülőteret neveznének el róla, még a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane is megénekelte a nevét...
Fájó felidézni: a Puskás Arénában a 96. percben kaptuk a mindent eldöntő harmadik gólt, amely a 3–2-es vereséget jelentette: hiába vezettünk kétszer is, a vendégek nem adták fel, az egyéni hibák pedig végzetesnek bizonyultak. Ezzel a vb-selejtezős csoport második helyén végzett Írország, míg a harmadikon a mieink, lemaradtunk a márciusi vb-playoffról.
A csütörtöki sorsoláson kiderült, a csehek ellen folytathatják az írek, majd egy esetleges továbbjutás esetén a Dánia–Észak-Macedónia párharc győztese várhat rájuk. A vb-re jutás tehát egyelőre még számukra is álom.
Ha Troy Parrotték megnyerik az elődöntőt, akkor a playoffdöntőt otthon játszhatnák.
Az angol válogatott és a Manchester United legendája, Wayne Rooney egy focis podcastban ki is fejtette, hogy véleménye szerint eltúlozták az ünneplést az írek. The Overlap legutóbbi adásában olyan legendák beszélgettek a témáról, mint Gary Neville, Jamie Carragher, Roy Keane, Ian Wright és Wayne Rooney.
Szerintem egy kicsit túl sok volt az az ünneplés. Már azt hittem, ki is jutottak a vb-re”
– jelentette ki Rooney, korábbi csapattársa, Roy Keane azonban megvédte honfitársait.
„Én nem irigyelném el tőlük az élményt. Éveken át küzdenek azért ezek a csapatok, hogy felemeljék a nemzetüket. Pár napon belül legyőzték Portugáliát, majd Magyarországot. Egy utolsó perces lövéssel, ezzel készülhetnek a pótselejtezőre. Ki kell élvezni ezeket a pillanatokat… Én nem venném ezt el tőlük” – hangsúlyozta Keane.
A Plymouth edzőjeként dolgozó egykori világklasszis támadó elismerésnek tekinti a magyar szövetségi kapitány lépését.
Dalra fakadt a Fradi edzője.
Fotó: Gustavo Pantano/MI News/NurPhoto via AFP