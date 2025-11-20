Ft
11. 21.
péntek
Tisza Párt Ukrajna Magyar Péter

Megszavazták Brüsszelben: hivatalossá vált, hogy a Tisza Párt Ukrajnába küldené a magyar emberek pénzét

2025. november 20. 16:12

Végre papírjuk is van róla.

2025. november 20. 16:12
A Tisza Párt támogatja, hogy Ukrajna és ukrán védelmi vállalatok uniós pénzügyi forrásokhoz jussanak, mivel képviselőjük, Lakos Eszter megszavazta a védelmi ipari beruházási csomagot – olvasható a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának sajtóközleményében. 

A javaslat lehetővé tenné, hogy ukrán cégek uniós pénzből fejlesszenek és teszteljenek fegyvereket, valamint hozzáférjenek érzékeny európai technológiákhoz. A Fidesz–KDNP ezt veszélyesnek és háborúpártinak tartja, különösen az ukrán korrupciós botrányok fényében. A kormánypárti delegáció a javaslatot elutasította, és azt hangsúlyozza: nem engedik, hogy a magyarok pénze Ukrajnába kerüljön, a béke mellett állnak ki.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának sajtóközleménye 

 

Magyar Péter pártja támogatja, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós pénzügyi támogatáshoz jussanak. Ezt bizonyítja, hogy képviselőjük, Lakos Eszter, ma megszavazta a legújabb uniós védelmi ipari csomagot. A javaslatcsomag több uniós pénzeszközt, köztük az Európai Védelmi Alapot és a Horizont Európa kutatás-fejlesztési keretprogram egyes részeit nyitná meg Ukrajna számára. Így ukrán vállalatok uniós költségvetési forrásból fejleszthetnének és tesztelhetnének fegyvereket.  Ez elfogadhatatlan – a Tisza Párttal szemben mi nem engedjük, hogy a magyarok pénze ukrán aranyvécékben landoljon.  

 

Az Európai Parlament Ipar, kutatás- és energiaügyi (ITRE) szakbizottsága ma szavazott a védelmi ipari beruházási csomagról. A javaslat értelmében Ukrajna hozzáférést kapna egyes, eddig kizárólag uniós országok számára nyitott pénzügyi eszközhöz, többek között az Európai Védelmi Alaphoz, illetve a Horizont Európa kutatás-fejlesztési keretprogram egyes részeihez. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy ukrán vállalatok uniós költségvetési forrásból fejleszthetnének és tesztelhetnének fegyvereket.  

 

Ez egy veszélyes, háborúpárti javaslat, ami Ukrajnát európai szintű védelmi jogosultságokhoz juttatná. Továbbá ukrán szereplők hozzáférhetnének érzékeny európai védelmi technológiákhoz és fejlesztésekhez is. Ez, különösen az elmúlt hetekben nyilvánosságra került ukrán korrupciós botrány kapcsán, teljességgel elfogadhatatlan.  

 

Magyar Péter EP-képviselője, Lakos Eszter, ezt a javaslatot megszavazta. Ma újfent bebizonyosodott, hogy a Tisza Párt teljes mellszélességgel támogatja, hogy a magyar és európai adófizetők pénze az ukrán frontra és aranyvécékbe folyjon el. Ukrán póló, ukrán fejlesztésű applikáció, brüsszeli program – ez az ajánlatuk.  

 

Ezzel szemben mi, a Fidesz-KDNP EP-képviselői a mai szavazáson is elutasítottuk ezt a javaslatot. Nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék és kiállunk a béke mellett. Ez is az áprilisi választás tétje. 

 

Brüsszel, 2025. november 20.”

bagira004
2025. november 21. 04:05 Szerkesztve
Háborúpárti Tiszás dollárkommunisták bankszámlát nyissanak önkéntes alapon adakozzanak saját vagyonukból nevük alatt . Lássuk a nagy barátság mennyit ér .
Ízisz
2025. november 20. 21:48
Z. Na húzzon minden tiszás a frontra!!!, rohadék bolsevik szarok... Ne csak a pofátok járjon, hanem a lábatok is!!! 💯❗ Végtelenül nemes gesztus lesz a részetekről egy banderista náci vezetésű ukrajnáért dögleni... De előbb minden vagyonoktól megszabadultok... 💯👍👏❗ Van hozzá applikációtok!!! 💯👯‍♂️👌😉
madre79
2025. november 20. 18:44
Magyar Péter emelt fővel menjen a frontra és aki szereti őt kövesse! Mi nem megyünk sehova!
jetilovag
2025. november 20. 18:18
a Főni egy vasat se ad nekik.......
