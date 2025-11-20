Egészen Nigériáig repült a magyar „mindenes”, hogy afrikai tehetségekre vadásszon

„Azt hiszem el, amit én látok! Nigéria több akadémiájáról hoztak gyerekeket, zömében tizenhat, tizenhét, tizennyolc éves fiatalok vannak itt. (…) Két játékos már felkeltette az érdeklődésemet. Bizonyos posztokra nem könnyű odahaza futballistát találni, a belső védő és a hatos pozícióban futballozó középpályás hiánycikk a magyar piacon. Nemcsak Kisvárdán okoz ez problémát, a többi NB I-es klub is vadászik ezekre a játékosokra. A magyar mezőnyben erre a két pozícióra egyszerűen nincs megfelelő képességű labdarúgó. Különösen az a profil hiánycikk, amit én keresek. Olyan középpályásra lenne szükségünk, aki egyszerre képes a labdatartásra és a letámadásra.”

(Fotó: Nemzeti Sport)

Révész elmondta, a kiszemelt futballisták szerződtetése nem megy olyan könnyen, mert a nemzetközi szövetség (FIFA) szabályozása értelmében tizennyolc éves kor alatt nem lehet elhozni a játékosokat Magyarországra, de a Kisvárda mostani keretében van olyan labdarúgó, akire ugyanígy vetett szemet.

„A mostani keretünkből Ridwan Popoolát is így fedeztem fel, és igazoltuk át a múlt télen. Nyugodtan mondhatom, az eddigi tapasztalatok alapján telitalálat volt a megszerzése, tökéletesen illik a várdai gépezetbe. Tizenkilenc éves, sokáig nem is leszünk képesek megtartani, biztos vagyok benne, hogy erősebb csapatok állnak majd sorba érte.”

Révész távollétében a héten Igor Bogdanovics tartja a tabella ötödik helyén álló Kisvárda edzéseit, de a Puskás Akadémia elleni szombati bajnokira a vezetőedző már hazaér.