Egészen Nigériáig repült a magyar „mindenes”, hogy afrikai tehetségekre vadásszon

Afrikába utazott a Kisvárda vezetőedzője. Révész Attila ezen a héten Nigériában kutat tehetségek után.
Ezen a héten nem Révész Attila tartja a Kisvárda labdarúgócsapatának edzéseit. Az NB I-es klub vezetőedzője és sportigazgatója ezeket a napokat Nigériában tölti, ahol fiatal játékosokat figyel meg.
Az egyik, Londonban élő barátom révén jutottam el Nigériába, itt minden évben rendeznek tehetségkutatót, összegyűjtik az ország legtehetségesebb fiataljait, akik néhány napon keresztül megmutathatják, mire képesek. Jelentős kiválasztó ez, a világ minden tájáról érkeznek menedzserek, edzők, megfigyelők. Modern szóval én is »scoutolni« jöttem Afrikába
– mesélte Révész a Nemzeti Sportnak.
Az 53 éves szakember megindokolta, hogy miért nem küldött megfigyelőt maga helyett.
„Azt hiszem el, amit én látok! Nigéria több akadémiájáról hoztak gyerekeket, zömében tizenhat, tizenhét, tizennyolc éves fiatalok vannak itt. (…) Két játékos már felkeltette az érdeklődésemet. Bizonyos posztokra nem könnyű odahaza futballistát találni, a belső védő és a hatos pozícióban futballozó középpályás hiánycikk a magyar piacon. Nemcsak Kisvárdán okoz ez problémát, a többi NB I-es klub is vadászik ezekre a játékosokra. A magyar mezőnyben erre a két pozícióra egyszerűen nincs megfelelő képességű labdarúgó. Különösen az a profil hiánycikk, amit én keresek. Olyan középpályásra lenne szükségünk, aki egyszerre képes a labdatartásra és a letámadásra.”
Révész elmondta, a kiszemelt futballisták szerződtetése nem megy olyan könnyen, mert a nemzetközi szövetség (FIFA) szabályozása értelmében tizennyolc éves kor alatt nem lehet elhozni a játékosokat Magyarországra, de a Kisvárda mostani keretében van olyan labdarúgó, akire ugyanígy vetett szemet.
„A mostani keretünkből Ridwan Popoolát is így fedeztem fel, és igazoltuk át a múlt télen. Nyugodtan mondhatom, az eddigi tapasztalatok alapján telitalálat volt a megszerzése, tökéletesen illik a várdai gépezetbe. Tizenkilenc éves, sokáig nem is leszünk képesek megtartani, biztos vagyok benne, hogy erősebb csapatok állnak majd sorba érte.”
Révész távollétében a héten Igor Bogdanovics tartja a tabella ötödik helyén álló Kisvárda edzéseit, de a Puskás Akadémia elleni szombati bajnokira a vezetőedző már hazaér.
