11. 21.
péntek
Afrika révész attila Nigéria Kisvárda NB I

Egészen Nigériáig repült a magyar „mindenes”, hogy afrikai tehetségekre vadásszon

2025. november 20. 15:21

Afrikába utazott a Kisvárda vezetőedzője. Révész Attila ezen a héten Nigériában kutat tehetségek után.

2025. november 20. 15:21
null

Ezen a héten nem Révész Attila tartja a Kisvárda labdarúgócsapatának edzéseit. Az NB I-es klub vezetőedzője és sportigazgatója ezeket a napokat Nigériában tölti, ahol fiatal játékosokat figyel meg.

Az egyik, Londonban élő barátom révén jutottam el Nigériába, itt minden évben rendeznek tehetségkutatót, összegyűjtik az ország legtehetségesebb fiataljait, akik néhány napon keresztül megmutathatják, mire képesek. Jelentős kiválasztó ez, a világ minden tájáról érkeznek menedzserek, edzők, megfigyelők. Modern szóval én is »scoutolni« jöttem Afrikába

– mesélte Révész a Nemzeti Sportnak.

(Fotó: Nemzeti Sport)

Az 53 éves szakember megindokolta, hogy miért nem küldött megfigyelőt maga helyett.

„Azt hiszem el, amit én látok! Nigéria több akadémiájáról hoztak gyerekeket, zömében tizenhat, tizenhét, tizennyolc éves fiatalok vannak itt. (…) Két játékos már felkeltette az érdeklődésemet. Bizonyos posztokra nem könnyű odahaza futballistát találni, a belső védő és a hatos pozícióban futballozó középpályás hiánycikk a magyar piacon. Nemcsak Kisvárdán okoz ez problémát, a többi NB I-es klub is vadászik ezekre a játékosokra. A magyar mezőnyben erre a két pozícióra egyszerűen nincs megfelelő képességű labdarúgó. Különösen az a profil hiánycikk, amit én keresek. Olyan középpályásra lenne szükségünk, aki egyszerre képes a labdatartásra és a letámadásra.”

(Fotó: Nemzeti Sport)

Révész elmondta, a kiszemelt futballisták szerződtetése nem megy olyan könnyen, mert a nemzetközi szövetség (FIFA) szabályozása értelmében tizennyolc éves kor alatt nem lehet elhozni a játékosokat Magyarországra, de a Kisvárda mostani keretében van olyan labdarúgó, akire ugyanígy vetett szemet.

„A mostani keretünkből Ridwan Popoolát is így fedeztem fel, és igazoltuk át a múlt télen. Nyugodtan mondhatom, az eddigi tapasztalatok alapján telitalálat volt a megszerzése, tökéletesen illik a várdai gépezetbe. Tizenkilenc éves, sokáig nem is leszünk képesek megtartani, biztos vagyok benne, hogy erősebb csapatok állnak majd sorba érte.”

Révész távollétében a héten Igor Bogdanovics tartja a tabella ötödik helyén álló Kisvárda edzéseit, de a Puskás Akadémia elleni szombati bajnokira a vezetőedző már hazaér.

Nyitókép: Facebook / Kisvárda FC

 

europész
2025. november 21. 06:50
Jobb lenne ha ott maradna es ott csinal csapatot maganak.Ha mar ennyire fontos neki. En jobban szeretem ha magyar jatekosok jatszanak magyar csapatokban akar gyengebben teljesitve is.Egyebkent van boven itthon is tehetseges jatekos csak azok alapos kepzesere nincs tehetseg.Hiany van jol kepzett kepzokbol az jol lathato.
Partikula
2025. november 20. 20:18
Kamerun és Elefántcsontpart is nagyszerű! Csak szét kell nézni.
madre79
2025. november 20. 18:35
Könyörgöm minek kell egész Afrikának itt focizni? Nincs utánpótlás?
pulsarito
2025. november 20. 17:21
A következő fordulóban már lesznek néger magyarok is a Kisvárdában, csakhogy a fiatalszabállyal járó támogatást lenyúlhassa ez a bohóc! Mivan bohóc az ukrán vonal már leállt?
