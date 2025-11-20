Megérkezett a jelentés, amely teljes mértékben keresztülhúzza Magyar Péter számításait

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerint a nyár óta egyértelmű trendforduló figyelhető meg a magyar gazdaságban: három hónapja folyamatosan javul a gazdasági hangulat. Jávor Balázs, az alapítvány elemzője az InfoRádióban elmondta, hogy bár a konjunktúraindexek továbbra is negatív tartományban vannak, augusztus óta mind a vállalatok, mind a lakosság egyre bizakodóbban ítéli meg a gazdasági kilátásokat.

Érdekesség, hogy a GKI és a Századvég – amelyek rendszerint élesen eltérően értékelik a gazdaságpolitikai folyamatokat – most ugyanarra a következtetésre jutott: az év első felének stagnálása és enyhe romlása után augusztusban egyértelmű javulás indult el. A gazdasági bizalom mindkét szegmensben – a lakosságnál és a vállalatoknál is – erősödni kezdett.