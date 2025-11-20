Ft
gazdaság Magyarország politika

Megérkezett a jelentés, amely teljes mértékben keresztülhúzza Magyar Péter számításait

2025. november 20. 15:25

Kellemetlen meglepetés.

2025. november 20. 15:25
null

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerint a nyár óta egyértelmű trendforduló figyelhető meg a magyar gazdaságban: három hónapja folyamatosan javul a gazdasági hangulat. Jávor Balázs, az alapítvány elemzője az InfoRádióban elmondta, hogy bár a konjunktúraindexek továbbra is negatív tartományban vannak, augusztus óta mind a vállalatok, mind a lakosság egyre bizakodóbban ítéli meg a gazdasági kilátásokat.

Érdekesség, hogy a GKI és a Századvég – amelyek rendszerint élesen eltérően értékelik a gazdaságpolitikai folyamatokat – most ugyanarra a következtetésre jutott: az év első felének stagnálása és enyhe romlása után augusztusban egyértelmű javulás indult el. A gazdasági bizalom mindkét szegmensben – a lakosságnál és a vállalatoknál is – erősödni kezdett.

A pozitív fordulat okai nem teljesen egyértelműek, de több tényező is szerepet játszhat. Jávor szerint a háború lezárására irányuló nemzetközi törekvések, az amerikai-magyar kapcsolatok javulása és a hazai kedvező intézkedések egyaránt hozzájárulhattak a bizakodás erősödéséhez. A lakosság hangulatára hatással lehetett többek között a háromgyermekes édesanyák SZJA-mentessége, a 14. havi nyugdíj és a szeptemberben induló Otthon Start program.

A vállalatok bizalmát a kedvező adózási környezet, a 3 százalékos fix kkv-hitel, a Demján Sándor Program és a frissen bejelentett vállalati adócsökkentés erősíthette. Az elemző szerint ezek együttesen alakíthatják azt a gazdasági környezetet, amely augusztustól mérhetően javuló várakozásokat eredményezett.

Nyitókép: Képernyőkép

