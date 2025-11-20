Ft
11. 21.
péntek
ADHD egészségügy gyógyszerek Egyesült Államok

Gyógyszerlavina fenyegeti az ADHD-s gyerekeket Amerikában

2025. november 20. 15:03

Az Egyesült Államokban 7,1 millió gyerek él ADHD-diagnózissal, és közülük minden második gyógyszert kap.

2025. november 20. 15:03
A 2019-ben ADHD-gyógyszert szedő gyerekeknek 2023-ra ötször nagyobb eséllyel írtak fel további pszichiátriai szereket a Wall Street Journal elemzése szerint. Harminckilenc ezer gyerek addigra már legalább kétféle gyógyszeres kezelést kapott egyszerre, 4400 pedig négyet vagy még többet, köztük antipszichotikumokat is.

A gond sokszor a kezdet kezdetétől jelen van:

ugyanis az ADHD-val küzdő gyermeknek csak 37 százaléka kap viselkedésterápiát a gyógyszer felírása előtt, noha ez lenne az elsődleges szakmai ajánlás.

A szakemberhiány miatt a diagnózist gyakran a házi gyermekorvosokra vagy a nővérekre marad, akik gyors megoldást váró szülőktől érkező nyomás hatása alatt, illetve az ő megnyugtatásukra írnak fel gyógyszert.

A stimulánsok mellékhatásai –

  • szorongás,
  • alvászavar,
  • ingerlékenység –

sokszor újabb gyógyszeres kezelésekhez vezetnek.

Rendkívül ritka, hogy több szer együttesen valóban hasznos, viszont a mellékhatások összeadódnak”

– figyelmeztet Dr. Javeed Sukhera, gyermekpszichiáter.

A WSJ összeállítása több sokkoló történetet is bemutat:

  • Danielle 14 különböző pszichiátriai szert kapott élete során, sokszor hármat egyszerre; ő így fakadt ki a riport során: „A testemet elrabolta a gyógyszer.”
  • Easton, akit háromévesen kezdtek el gyógyszerezni, „zombi lett” az adagoktól.
  • Tyrell esetében kiderült: nem is ADHD, hanem pszichés trauma állt a viselkedési problémái mögött, így a feleslegesen szedett gyógyszerek elhagyását követően jelentősen javult az állapota.

A szakértők szerint különösen nagy kockázatot jelent, hogy a gyerekek jelentős részét a felületes vizsgálatok, vagy a nem megfelelő orvosi háttértudás miatt félrediagnosztizálják, és úgy írnak fel nekik ADHD elleni szereket, hogy valójában nem arra van szükségük. Ugyanakkor a fordítottja is gyakran előfordul, amikor az ADHD tüneteit tévesztik össze más mentális problémákkal, például a szorongásos zavarral.

***

Fotó: Fred TANNEAU / AFP

