Gyógyszerlavina fenyegeti az ADHD-s gyerekeket Amerikában

Súlyos betegség szedi magyar áldozatait, mutatjuk, ki van a legnagyobb veszélyben
Az ebben a betegségben szenvedő nők átlagosan 6,5 évvel élnek rövidebb ideig.
Az Egyesült Államokban 7,1 millió gyerek él ADHD-diagnózissal, és közülük minden második gyógyszert kap.
A 2019-ben ADHD-gyógyszert szedő gyerekeknek 2023-ra ötször nagyobb eséllyel írtak fel további pszichiátriai szereket a Wall Street Journal elemzése szerint. Harminckilenc ezer gyerek addigra már legalább kétféle gyógyszeres kezelést kapott egyszerre, 4400 pedig négyet vagy még többet, köztük antipszichotikumokat is.
A gond sokszor a kezdet kezdetétől jelen van:
ugyanis az ADHD-val küzdő gyermeknek csak 37 százaléka kap viselkedésterápiát a gyógyszer felírása előtt, noha ez lenne az elsődleges szakmai ajánlás.
A szakemberhiány miatt a diagnózist gyakran a házi gyermekorvosokra vagy a nővérekre marad, akik gyors megoldást váró szülőktől érkező nyomás hatása alatt, illetve az ő megnyugtatásukra írnak fel gyógyszert.
A stimulánsok mellékhatásai –
sokszor újabb gyógyszeres kezelésekhez vezetnek.
Rendkívül ritka, hogy több szer együttesen valóban hasznos, viszont a mellékhatások összeadódnak”
– figyelmeztet Dr. Javeed Sukhera, gyermekpszichiáter.
A WSJ összeállítása több sokkoló történetet is bemutat:
A szakértők szerint különösen nagy kockázatot jelent, hogy a gyerekek jelentős részét a felületes vizsgálatok, vagy a nem megfelelő orvosi háttértudás miatt félrediagnosztizálják, és úgy írnak fel nekik ADHD elleni szereket, hogy valójában nem arra van szükségük. Ugyanakkor a fordítottja is gyakran előfordul, amikor az ADHD tüneteit tévesztik össze más mentális problémákkal, például a szorongásos zavarral.
Egyre inkább látjuk azt, az ADHD-sok egy heterogén populáció.
Fotó: Fred TANNEAU / AFP