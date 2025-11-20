Folytatódik az őrület: Brüsszel szerint éppen a korrupciós botrányok miatt kell Ukrajnát mielőbb felvenni az EU-ba

Kezdetét vette a bosszú: Magyarország után rögtön egy másik tagállammal is leszámolna az Európai Parlament
Nem engednék, hogy kivételt kapjunk az energiaszankciók alól.
Magyarország azt követeli, Kijev számoljon el az eddig kapott uniós támogatásokkal.
A magyar kormány nemcsak nem járul hozzá újabb pénzek és fegyverek küldéséhez Ukrajnába, hanem azt követeli, hogy az ottani korrupt rezsim azonnal számoljon el az eddigi európai uniós támogatásokkal – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben.
A tanácsülés ukrán napirendje Szijjártó szerint úgy zajlott le, mintha mi sem történt volna:
a tagállamok többsége továbbra is több pénzt, több fegyvert és újabb szankciókat sürget egy „nyilvánvalóan megnyerhetetlen háború” folytatására.
Ezt nevezem én őrületnek, de sajnos lehet ezt még tovább is fokozni, ugyanis a mai napon több kolléga részéről elhangzott az, hogy az Ukrajnában zajló korrupciós botrány egy újabb ok, egy újabb indok arra, hogy Ukrajnát felvegyük az Európai Unióba”
– fogalmazott Szijjártó, hozzátéve, hogy Magyarország nemcsak nem járul hozzá újabb pénzek és fegyverek küldéséhez, hanem azt követeli, hogy Ukrajna azonnal számoljon el az eddig kapott európai uniós támogatásokkal. „Azt követeljük, hogy Ukrajna adjon számot arról, hogy az európai adófizető polgárok pénzéből mennyi vált a korrupciós hálózat áldozatává” – emelte ki.
A miniszter hangsúlyozta: Ukrajnában a legmagasabb szintekig is elérő korrupciós rendszer működik, egy igazi „háborús maffia”, amely miatt nem tudni, hová tűntek az eddigi európai milliárdok. Brüsszelben mégis illúzióban élnek, miszerint Ukrajna megnyerheti a háborút, miközben az európai politikusok többsége aktívan aláássa a lehetséges béketerveket, beleértve Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit – magyarázta Szijjártó Péter.
„Világos, hogy az európai politikusok továbbra sem akarnak békét, és mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megakadályozzák egy békemegállapodás létrejöttét” – figyelmeztetett.
Majd elítélte, hogy az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője üdvözölte az orosz energiarendszerrel szembeni ukrán támadásokat, amely kijelentés szerinte egyértelműen eszkalációs kockázatot jelent.
A miniszter hangsúlyozta, Magyarország álláspontja egyértelmű:
Szijjártó rámutatott: miközben az USA mentességet adott Magyarországnak az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alól, Brüsszelben ezt nem értik meg, pedig Budapest mindössze két óra repülőútra van. A miniszter szerint Ursula von der Leyen három javaslata (befagyasztott orosz vagyon „kölcsönadása”, közös hitel felvétel vagy a tagállami befizetések növelése) mind ugyanoda vezet:
az európai emberek pénzét Ukrajnába pumpálják, ami elfogadhatatlan.
Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét egy korrupt ukrán rendszerbe öntsék. Ha brüsszeli bábkormány jönne, az azonnal engedne – zárta gondolatait a miniszter.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép forrása: NICOLAS TUCAT / AFP
