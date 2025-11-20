Összedobták neki: egy nap alatt, óriási óvadékkal szabadult a korrupciós botrányba keveredett volt ukrán miniszterelnök-helyettes

Tovább szorul a hurok Zelenszkij körül: őrizetbe vették az egyik legfontosabb ukrán politikust
Egyre nagyobb hullámokat vet az ukrán kormányt érintő korrupciós botránysorozat.
Olekszij Csernisov elhagyhatta a fogdát.
Alig egy nappal azután, hogy a bíróság elrendelte letartóztatását, már le is tették az óvadékot Olekszij Csernisov volt ukrán miniszterelnök-helyettesért. A politikusért, akit hétfőn helyeztek 60 napos előzetes letartóztatásba, összesen 51 millió hrivnyát (mintegy 470 millió forintot) fizettek be, így elhagyhatta a fogdát – írja a hromadske.ua.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre nagyobb hullámokat vet az ukrán kormányt érintő korrupciós botránysorozat.
A Szabad Európa Sémák című oknyomozó műsorának információi szerint az óvadékot két magánszemély fizette be: egyikük 30 milliót, másikuk 21,6 millió hrivnyát biztosított. Ennek köszönhetően Csernisov már kedden este szabadlábra került.
A Korrupcióellenes Bíróság (VAKS) hétfő este döntött úgy, hogy a volt tisztviselőt január 16-ig őrizetbe veszi, ugyanakkor lehetőséget biztosított az 51,6 millió hrivnyás óvadék letételére. A vádhatóság szerint Csernisov illegális gazdagodást követett el egy energetikai korrupciós hálózat részeként, amely a hírhedt Mindics-ügyhöz kapcsolódik.
A nyomozás adatai szerint a volt miniszterelnök-helyettes rendszeres látogatója volt egy úgynevezett „mosodának” – egy olyan irodának, ahol bűncselekményből származó pénzeket legalizáltak. Az ingatlant az Energoatomnál működő „visszaosztási” sémák vezetője ellenőrizte. A Szpecializált Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) ügyésze a tárgyaláson kijelentette: a lehallgatási jegyzőkönyvek szerint az ügy szereplői „Che Guevara” fedőnéven emlegették Csernisovot.
Ezt is ajánljuk a témában
Timur Mindics tovább menekül.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet