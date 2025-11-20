Összedobták neki: egy nap alatt, óriási óvadékkal szabadult a korrupciós botrányba keveredett volt ukrán miniszterelnök-helyettes

A Korrupcióellenes Bíróság (VAKS) hétfő este döntött úgy, hogy a volt tisztviselőt január 16-ig őrizetbe veszi, ugyanakkor lehetőséget biztosított az 51,6 millió hrivnyás óvadék letételére. A vádhatóság szerint Csernisov illegális gazdagodást követett el egy energetikai korrupciós hálózat részeként, amely a hírhedt Mindics-ügyhöz kapcsolódik.

A nyomozás adatai szerint a volt miniszterelnök-helyettes rendszeres látogatója volt egy úgynevezett „mosodának” – egy olyan irodának, ahol bűncselekményből származó pénzeket legalizáltak. Az ingatlant az Energoatomnál működő „visszaosztási” sémák vezetője ellenőrizte. A Szpecializált Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) ügyésze a tárgyaláson kijelentette: a lehallgatási jegyzőkönyvek szerint az ügy szereplői „Che Guevara” fedőnéven emlegették Csernisovot.