schengeni övezet NATO Kaja Kallas Európai Unió

Újabb háborús ötlet Brüsszelből: jöhet a katonai schengeni övezet

2025. november 20. 16:16

Ha a bizottság úgy dönt, arra masírozhatnak a hadseregek, amerre csak akarnak.

2025. november 20. 16:16
null

A hadseregek mozgásának felgyorsítása érdekében egy „határok nélküli katonai mobilitási területet” kíván létrehozni az Európai Bizottság. A brüsszeli testület szerint jelenleg nemcsak a hiányos infrastruktúra, hanem a túlzott bürokrácia is akadályozza az európai hadseregek mozgását a kontinensen. Ugyanakkor kiemelték, hogy az új uniós szabályok „inkább kiegészítik, mintsem megismétlik a NATO védelmi tervezését”.

Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: a Bizottság által 2027-re létrehozni tervezett mobilitási terület egy „katonai schengeni övezet” megvalósítását jelentené annak érdekében, hogy a csapatok, felszereléseik és a katonai eszközök gyorsan és zökkenőmentesen mozoghassanak Európában, ezzel fokozva az Európai Unió védelmi felkészültségét.

Azaz a hadseregek ugyanolyan könnyen mozoghassanak az EU belső határok nélküli utazási övezetében, mint a civilek.

Elmondta, hogy a csapatok és a katonai felszerelések európai mozgásának gyorsabbá, biztonságosabbá és összehangoltabbá tételét az uniós bizottság egyebek mellett a szabályozási akadályok felszámolása révén kívánja elérni. Ez azt jelenti, hogy uniós szintű harmonizált szabályok lépnének életbe a katonai mobilitásra vonatkozóan, valamint egyszerűsített eljárások a határokon átnyúló katonai mozgásokra – legfeljebb kezdeti háromnapos időkerettel és egyszerűsített vámeljárásokkal.

A brüsszeli testület vészhelyzeti keretrendszert hozna létre Európai Katonai Mobilitási Reagálási Rendszer (European Military Emergency Response System – EMERS) néven a gyorsított eljárásokhoz és az infrastruktúrához való elsőbbségi hozzáférés szavatolására, támogatva ezzel az EU vagy a NATO keretében fellépő fegyveres erőket.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hegyaljai-2
2025. november 20. 18:48
Akkor ez a terv csak Ausztriát érinti, mert a többi EU tagállam a NATO tagja, és ott jól van szabályozva a haderők mozgása. Az, hogy a katonai felszerelés nehezebb szélesebb, mint a civil eszközök, az közismert. Erre létezik szabályozás, és technikai megoldás a szállítmányok kísérésére, előnyben részesítésére, előzetes bejelentés és egyeztetés alapján. Az EU helyesen költ az infrastruktúra, hogy azok alkalmasak legyenek ezeknek a katonai eszközöknek a szállítására a fizikai paraméterek alapján. Akkor mit akar ez a nő?
Válasz erre
1
0
troppauer-humer
2025. november 20. 18:33
Azt hinnénk, lecseng az őrület Brüsszelben a lehetséges békekötés hírére... de nem, egyre fokozódik (fokozzák).
Válasz erre
7
0
WWIII.
•••
2025. november 20. 18:30 Szerkesztve
Én mindig is ettől tartottam. Ha ezt nem akadályozzák meg a még normálisan gondolkodni tudó közép-kelet-európai országok lakosai akkor ez a térség megsemmisül, mivel a gyarmattartó nyugat Európa célja a totális háború Oroszországgal szemben, bármi áron. Természetesen egy ilyen az Európai Bizottság által önkényesen létrehozott „határok nélküli katonai mobilitási terület” kiválóan alkalmas például engedetlen és nem kívánatos kormányok megbuktatására, kiiktatására, a demokrácia nevében. Nyilván már jóval e konstrukció létrejötte előtt, egy külön szerződéssel Ukrajnát is bevonják a katonai mobilitási területbe egyrészt mert EU tagjelölt, másrészt mert hatalmas és értékes háborús tapasztalatokkal rendelkezik. He ez be következik, vérszomjas bosszútól fűtött Ukrán nácik hada fog átgázolni Magyarországon. Már nem sok idő maradt, HUXIT !
Válasz erre
6
0
robertdenyiro
2025. november 20. 17:54
Mi folyik itt? Ez EU mióta lett katonai szövetség? Eszerint átírták az alapszerződéseket? A tagországok állampolgárai ezt megszvazták? A tagországok parlamentjei ratifikálták az új szerződéseket?
Válasz erre
10
0
