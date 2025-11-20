Újabb háborús ötlet Brüsszelből: jöhet a katonai schengeni övezet

A hadseregek mozgásának felgyorsítása érdekében egy „határok nélküli katonai mobilitási területet” kíván létrehozni az Európai Bizottság. A brüsszeli testület szerint jelenleg nemcsak a hiányos infrastruktúra, hanem a túlzott bürokrácia is akadályozza az európai hadseregek mozgását a kontinensen. Ugyanakkor kiemelték, hogy az új uniós szabályok „inkább kiegészítik, mintsem megismétlik a NATO védelmi tervezését”.

Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: a Bizottság által 2027-re létrehozni tervezett mobilitási terület egy „katonai schengeni övezet” megvalósítását jelentené annak érdekében, hogy a csapatok, felszereléseik és a katonai eszközök gyorsan és zökkenőmentesen mozoghassanak Európában, ezzel fokozva az Európai Unió védelmi felkészültségét.