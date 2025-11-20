Újabb háborús ötlet Brüsszelből: jöhet a katonai schengeni övezet

Brüsszel hírhedt szószólója veszélyesen primitív és agresszív módon zúdította rá a világra a nagy semmit
Ha a bizottság úgy dönt, arra masírozhatnak a hadseregek, amerre csak akarnak.
A hadseregek mozgásának felgyorsítása érdekében egy „határok nélküli katonai mobilitási területet” kíván létrehozni az Európai Bizottság. A brüsszeli testület szerint jelenleg nemcsak a hiányos infrastruktúra, hanem a túlzott bürokrácia is akadályozza az európai hadseregek mozgását a kontinensen. Ugyanakkor kiemelték, hogy az új uniós szabályok „inkább kiegészítik, mintsem megismétlik a NATO védelmi tervezését”.
Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: a Bizottság által 2027-re létrehozni tervezett mobilitási terület egy „katonai schengeni övezet” megvalósítását jelentené annak érdekében, hogy a csapatok, felszereléseik és a katonai eszközök gyorsan és zökkenőmentesen mozoghassanak Európában, ezzel fokozva az Európai Unió védelmi felkészültségét.
Azaz a hadseregek ugyanolyan könnyen mozoghassanak az EU belső határok nélküli utazási övezetében, mint a civilek.
Elmondta, hogy a csapatok és a katonai felszerelések európai mozgásának gyorsabbá, biztonságosabbá és összehangoltabbá tételét az uniós bizottság egyebek mellett a szabályozási akadályok felszámolása révén kívánja elérni. Ez azt jelenti, hogy uniós szintű harmonizált szabályok lépnének életbe a katonai mobilitásra vonatkozóan, valamint egyszerűsített eljárások a határokon átnyúló katonai mozgásokra – legfeljebb kezdeti háromnapos időkerettel és egyszerűsített vámeljárásokkal.
A brüsszeli testület vészhelyzeti keretrendszert hozna létre Európai Katonai Mobilitási Reagálási Rendszer (European Military Emergency Response System – EMERS) néven a gyorsított eljárásokhoz és az infrastruktúrához való elsőbbségi hozzáférés szavatolására, támogatva ezzel az EU vagy a NATO keretében fellépő fegyveres erőket.
