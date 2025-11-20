Nem lennénk Magyar Péter helyében: a Tisza Párt programfelelőse is „hátrébb lép a pártmunkától”

Ennek nem fog örülni a Tisza vezére: Kéri László után a neves ügyvéd is megfogalmazta elvárásait Magyarék felé
Helyzetbe hoznák az óbaloldal politikusait.
Korábban költségvetési csalás gyanújával indítottak eljárást ellene.
Hátrébb lép a pártmunkától Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt programkoordinátora – derült ki a közösségi médiában megosztott posztjából.
„Fantasztikus másfél év volt, amiért őszinte hálával tartozom ennek a közösségnek, most mégis eljött a pillanat, mikor kicsit hátrébb lépek” – fogalmazott. Mint írta: előtte áll az őszi vizsgaidőszak, „és egy csomó új kihívás”, „a tiszás csapat pedig ráfordul a célegyenesre, és veletek közösen nem áll meg a győzelemig”.
Érdekes, hogy egy hónappal ezelőtt Zelcsényi még azt írta egy másik Facebook-posztjában, hogy nagy feladat vár rá, és a tiszásokkal közösen rendszert váltanak majd. Ennek fényében meglepő, hogy hirtelen hátralép, ráadásul az őszi „vizsgaidőszakra hivatkozva”.
Valószínűsíthető, hogy Zelcsényi egy hónapja is tudta, hogy lesznek majd vizsgái, ez nem szokta ennyire váratlanul érni az embert.
Ugyan a posztban ez nem szerepel, de mint ismert: Zelcsényi ellen korábban költségvetési csalás gyanújával indítottak eljárást. Júniusban gyanúsítottként hallgatta ki és rabosította a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A 444.hu akkor azt írta, a programigazgatót költségvetési csalással gyanúsítják, ezen belül is jelentős vagyoni hátrányt okozó csalással.
Ha bűnösnek találják, 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják.
Nyitókép: Zelcsényi Miklós Facebook-oldala