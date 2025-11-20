Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pártmunka Tisza Párt Zelcsényi Miklós vizsga

Nem lennénk Magyar Péter helyében: a Tisza Párt programfelelőse is „hátrébb lép a pártmunkától”

2025. november 20. 15:41

Korábban költségvetési csalás gyanújával indítottak eljárást ellene.

2025. november 20. 15:41
null

Hátrébb lép a pártmunkától Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt programkoordinátora – derült ki a közösségi médiában megosztott posztjából.

„Fantasztikus másfél év volt, amiért őszinte hálával tartozom ennek a közösségnek, most mégis eljött a pillanat, mikor kicsit hátrébb lépek” – fogalmazott. Mint írta: előtte áll az őszi vizsgaidőszak, „és egy csomó új kihívás”, „a tiszás csapat pedig ráfordul a célegyenesre, és veletek közösen nem áll meg a győzelemig”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Egy hónapja még rendszert akart váltani, most a vizsgák miatt ez meghiúsult

Érdekes, hogy egy hónappal ezelőtt Zelcsényi még azt írta egy másik Facebook-posztjában, hogy nagy feladat vár rá, és a tiszásokkal közösen rendszert váltanak majd. Ennek fényében meglepő, hogy hirtelen hátralép, ráadásul az őszi „vizsgaidőszakra hivatkozva”

Valószínűsíthető, hogy Zelcsényi egy hónapja is tudta, hogy lesznek majd vizsgái, ez nem szokta ennyire váratlanul érni az embert.

Más érdekességek viszont kimaradtak a posztból

Ugyan a posztban ez nem szerepel, de mint ismert: Zelcsényi ellen korábban költségvetési csalás gyanújával indítottak eljárást. Júniusban gyanúsítottként hallgatta ki és rabosította a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A 444.hu akkor azt írta, a programigazgatót költségvetési csalással gyanúsítják, ezen belül is jelentős vagyoni hátrányt okozó csalással. 

Ha bűnösnek találják, 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják.

 

Nyitókép: Zelcsényi Miklós Facebook-oldala

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kobi40
2025. november 20. 18:29
A hegyesorrú RÉMségkirálynő is jelölt lesz, vagy öccse, bátyja, pereputtya.
Válasz erre
0
0
luxusbatar
2025. november 20. 17:42
Ez egy kibaxott szekta.
Válasz erre
1
0
reepcze-2
2025. november 20. 17:21
Ősszel ZH-k vannak, vagy éppen az, amit @wadcutter írt. :)
Válasz erre
0
0
citromosParizer
2025. november 20. 16:56
ezeknél kötelező a felpüffedt fej?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!