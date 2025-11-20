Nem lennénk Magyar Péter helyében: a Tisza Párt programfelelőse is „hátrébb lép a pártmunkától”

Hátrébb lép a pártmunkától Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt programkoordinátora – derült ki a közösségi médiában megosztott posztjából.

„Fantasztikus másfél év volt, amiért őszinte hálával tartozom ennek a közösségnek, most mégis eljött a pillanat, mikor kicsit hátrébb lépek” – fogalmazott. Mint írta: előtte áll az őszi vizsgaidőszak, „és egy csomó új kihívás”, „a tiszás csapat pedig ráfordul a célegyenesre, és veletek közösen nem áll meg a győzelemig”.