„Érted, ugye? Ha orosz gázt veszel, hogy legyen egyáltalán gáz és ne fagyj meg, vagy ne menjen rá a gatyád a rezsire, akkor »Putyin pincsije« vagy.

Ha kapsz és elteszel 3,4 milliárdocskát a brüsszeli önsorsrontó idióták és/vagy fekete öves gazemberek pénzéből, akkor te vagy a független.