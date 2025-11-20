Ft
Függetlenkék

2025. november 20. 18:00

Ha kapsz és elteszel 3,4 milliárdocskát a brüsszeli önsorsrontó idióták és/vagy fekete öves gazemberek pénzéből, akkor te vagy a független.

2025. november 20. 18:00
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Érted, ugye? Ha orosz gázt veszel, hogy legyen egyáltalán gáz és ne fagyj meg, vagy ne menjen rá a gatyád a rezsire, akkor »Putyin pincsije« vagy.

Ha kapsz és elteszel 3,4 milliárdocskát a brüsszeli önsorsrontó idióták és/vagy fekete öves gazemberek pénzéből, akkor te vagy a független.

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Újbeszélül ez a független.

Független, mint a kisrakás Simor.

Ezeknek a függetlensége ott van a huzi-voni bőröndben, amiben a többi ugyanilyen huzi-vonizta a lét a reptéren.

Függetlenkék…”

Nyitókép: Képernyőkép 

 

 

FeketeFehér
2025. november 20. 21:40
"Ha kapsz és elteszel 3,4 milliárdocskát a brüsszeli önsorsrontó idióták és/vagy fekete öves gazemberek pénzéből, akkor te vagy a független." Ki kapott 3,4 milliárdot (forintban, gondolom) az EU-tól?
marcon-2
2025. november 20. 21:21
Nem tudom, mi bajotok azzal, hogy ők FÜGGETLENEK: van/volt olyan jelentése (egykor) ennek a szónak, hogy 'kormányellenes', 'ellenzéki' - szóval passzol. :-D Persze ők nem így értik, ami egy baromi nagy hazugság, de miért is lepődnénk meg ezen?! Akik a valóság/igazság homlokegyenest ellenkezőjét képesek igazságként leírni, és ezek után még képesek magukat 'újságírónak' is nevezni, akkor az már csak a jéghegy csúcsa, hogy még függetlennek (és objektívnak) is tartják magukat...
bannedop03-2
2025. november 20. 19:30
Jól van Zsolti bácsi. És ha kiveszel a Magyar Nemzeti Bankból cirka 500 milliárdot és lelépsz vele Matolcsy György vagy. És ha emiatt is tartod a hátad és közben az egész családod egyenként milliárdos lesz és a te famíliád lesz az új felső tízezer, úgy hogy te irányítod lassan a magyarok lélegzetvételét is, de neked már ez sem elég, akkor egyenesen Orbán Viktor vagy.
cukigomboc
2025. november 20. 19:27
Ha pedig eladod a magyar emberek vérét külföldre, ahogy a kedves feleséged, akkor nemzeti hős leszel!
