Konganak a vészharangok: a világ legnagyobb országai is bajban lehetnek – pár éven belül jöhet az összeomlás

2025. november 20. 06:17

A Nemzetközi Valutaalap felszólította világ húsz legnagyobb gazdaságát a kereskedelmi akadályok közös lebontására, valamint átlátható és egyértelmű kereskedelmi ütemtervek kidolgozására.

2025. november 20. 06:17
null

A világ húsz legnagyobb gazdaságának (G20) középtávú növekedési kilátásai 2030-ra a 2009-es pénzügyi válság óta nem látott mélypontra süllyednek – derül ki a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a G20-ak számára készített jelentéséből.  

Az IMF előrejelzése szerint a G20-gazdaságok évente átlagosan 2,9 százalékkal bővülhetnek 2030-ig, ami a globális pénzügyi válság óta nem tapasztalt gyenge középtávú kilátást jelent.

A G20 fejlett gazdaságai – köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és Dél-Korea – az IMF szerint mindössze évi 1,4 százalékos átlagos növekedést érhetnek el a mostani évtized végéig. Ezzel szemben a feltörekvő G20-gazdaságok – például Argentína, Brazília, Kína, India, Indonézia, Mexikó, Oroszország, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika és Törökország – erősebb, 3,9 százalékos növekedést érhetnek el.

A jelentés 2025-re 3,2 százalékos (az előző évi 3,3 százalék után), 2026-ra pedig 3,0 százalékos G20-növekedést valószínűsít.

Prognózisában az IMF figyelmeztet a protekcionizmus, a politikai bizonytalanság, az elöregedő népesség és a költségvetési mozgástér szűkülése jelentette kockázatokra. 

A jelentés szerint a kereskedelmi korlátok emelése – különösen az Egyesült Államokban – inflációs nyomást okozhat, és a magasabb vámok miatt nőhetnek a termelői árak. Az IMF szerint az amerikai maginfláció várhatóan csak 2027-ben tér vissza a jegybank 2 százalékos céljához, két évvel később, mint a tavalyi prognózisban szerepelt.

Az IMF felszólította a G20-országokat a kereskedelempolitikai bizonytalanság csökkentésére, a kereskedelmi akadályok közös lebontására, valamint átlátható és egyértelmű kereskedelmi ütemtervek kidolgozására. A szervezet óva intett a vásárlási kötelezettségeket vagy mennyiségi korlátozásokat tartalmazó megállapodásoktól.

A G20-vezetők a hétvégén Dél-Afrikában találkoznak, azonban a csúcstalálkozón nem vesz részt Donald Trump amerikai elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök, valamint Argentína és Mexikó államfői sem.

A tanácskozásra feszült kereskedelmi légkörben kerül sor, miután az elmúlt évben az Egyesült Államok jelentősen emelte az effektív vámterheket a belföldi feldolgozóipari termelés erősítésének céljával.
(MTI)

Nyitókép: Mandiner-grafika

***

Dixtroy
2025. november 20. 08:58
"Az IMF felszólította a G20-országokat a kereskedelempolitikai bizonytalanság csökkentésére, a kereskedelmi akadályok közös lebontására, valamint átlátható és egyértelmű kereskedelmi ütemtervek kidolgozására. A szervezet óva intett a vásárlási kötelezettségeket vagy mennyiségi korlátozásokat tartalmazó megállapodásoktól." Jó, hogy ezt így ők deklarálták, mert akkor legalább tudjuk, hogy mit nem szabad csinálni. Van olyan ország a világban, ami az imf intézkedéseinek hatására talpra állt? Én eddig csak olyat láttam, ami mesterségesen el lett adósítva, az imf nagyot kaszált, és lerabolva elszegényedve mikor beállt a tulajdonosváltás, pénzügyileg nem magyarázhatóan csodák csodája elmúlt a krízis, de legalább már nem volt azonnali csődközel. Mit tippeltek milyen kapcsolat van a "kereskedelempolitikai bizonytalanság" és a "vásárlási kötelezettségek" között? Egyenes, fordított? A fenti idézetben úgy akarja csökkenteni az egyiket, hogy a másikat is..
chief Bromden
2025. november 20. 08:24
Ingatlanba kell fektetni, oszt jónapot.
kukasmacska
2025. november 20. 07:47
"a szervezet óva intett a vásárlási kötelezettségeket vagy mennyiségi korlátozásokat tartalmazó megállapodásoktól." Hallod, Ursula?
