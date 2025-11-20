Konganak a vészharangok: a világ legnagyobb országai is bajban lehetnek – pár éven belül jöhet az összeomlás

A világ húsz legnagyobb gazdaságának (G20) középtávú növekedési kilátásai 2030-ra a 2009-es pénzügyi válság óta nem látott mélypontra süllyednek – derül ki a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a G20-ak számára készített jelentéséből.

Az IMF előrejelzése szerint a G20-gazdaságok évente átlagosan 2,9 százalékkal bővülhetnek 2030-ig, ami a globális pénzügyi válság óta nem tapasztalt gyenge középtávú kilátást jelent.

A G20 fejlett gazdaságai – köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és Dél-Korea – az IMF szerint mindössze évi 1,4 százalékos átlagos növekedést érhetnek el a mostani évtized végéig. Ezzel szemben a feltörekvő G20-gazdaságok – például Argentína, Brazília, Kína, India, Indonézia, Mexikó, Oroszország, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika és Törökország – erősebb, 3,9 százalékos növekedést érhetnek el.