Washington üzenete nem hagyható figyelmen kívül, de a döntő energiacsata Brüsszelben lesz 

De nem csak import diverzifikáció van napirenden az amerikai-magyar energetikai együttműködés keretében, hanem technológiai is. Még nincs döntés, hogy mennyi, de épülni fognak Magyarországon úgynevezett kis moduláris reaktorok is (SMR – Small Modular Reactor) a gyorsan növekedő áramigény dekarbonizált fedezésére. A 2024-es hazai bruttó villamosenergia-felhasználás kb. 44,9 TWh volt. Ehhez képest a Nemzeti Energia és Klímaterv hivatalos előrejelzése szerint 2030-ra a kereslet 34%-al 60 TWh-ra nő, 2050-re pedig 130%-al 103 TWh-ra. Ennek alapján épülhet 5-6 darab 300 MW-os GE Hitachi BWRX-300 SMR is a 2030-as évek elejére, de akár 10-12-re is szükség lehet 2050-ig. Ezeknek a teniszpályányi területen elférő, modern és biztonságos erőműveknek a klímabarát áramtermelésen túl van két másik nagyon fontos előnye: az egyik, hogy a hosszú üzemanyag ciklusa miatt elég 10 évente fűtőanyagcellát cserélni, a másik, hogy jelentős a hőenergia termelési képességük is. Így nem csak árammal tud ellátni egy-egy régiót – ipari parkokat, nagyvárosokat – hanem fűtési/hűtési energiával is a távhőszolgáltatásba bekapcsolva. Ezzel pedig lényegi előrelépés történhet az épületekhez köthető energiafelhasználás kizöldítésében is.

REPowerEU Roadmap program részeként az European Commission tervezi az orosz nukleáris anyagok beszerzésének fokozatos leépítését: az új import szerződések korlátozásával és az orosz eredetű dúsított urán importra vonatkozó kereskedelmi intézkedések bevezetésével. Ezzel szemben, a kőolaj és földgáz-helyzethez hasonlóan, az EU még 2024-ben is importált orosz eredetű nukleáris üzemanyag-láncban szereplő termékeket (urán, dúsított urán, üzemanyag-elemek). Az import értéke meghaladta a 700 millió eurót. Ma az EU-ban felhasznált fűtőelemek kb. 10–15%-a származik közvetlenül orosz TVEL-től, de a nyers urán + dúsítás + konverzió szintjén az orosz részesedés máig 20–25 százalékos. És persze itt is széles a „szürke” zóna: közvetett módon, a kazah urán kitermelésben és dúsításban lévő orosz részesedésen keresztül, akár 40% körüli orosz befolyásról is beszélhetünk az EU szintjén.

A papír ugyebár sok mindent kibír. És különben is a békére készülünk, ami előbb, vagy utóbb megköttetik.

A szankciókat az EU azért hozta, hogy az orosz háborús gépezet finanszírozása gyengüljön. Ha a helyzet megérik arra, hogy télleg béke legyen, akkor a budapesti béketárgyalásoknak bizonyosan része lesz egy energetikai fejezet is. Abban pedig lesz egy csomó orosz-amerikai közös projekt. A sajtóban már felmerült az Északi Áramlat 1-2 újra üzembe helyezése és orosz-amerikai együtt üzemeltetése, volt szó az Arctic LNG 2 projekt újra élesztéséről, kooperáció az Északi Jeges Tengeri hajóút üzemeltetésében és az eddig fehér folt Kelet-Szibéria közös kutatásáról. Aki kimarad a jelenből a jövőt kockáztatja. Az EU 19 szankciót hozott Oroszország ellen, de sikerült történelmi világcsúcsot felállítania azzal, hogy mint a szankciókat életbe léptető sokkal rosszabbul járt, mint a szankcionált. Kérdés, miért ragaszkodik a Bizottság ehhez a lúzer szerephez a jövőre nézve is? Nem véletlenül az EU polgárok boldogulása lenne a fő cél?

A szerző az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.