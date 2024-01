Tényleg betilthatják Németországban az AfD-t?

Mint arról lapunk is beszámolt, immár minden negyedik német választó a rendszerkritikus jobboldali AfD pártra szavazna. A választók 24 százalékát megszólító radikális párttal szembeni, betiltást követelő hangok azonban továbbra is jelen vannak, sőt most újra a nyilvánosság előterébe került az erről szóló sokéves vita.

A német baloldal és a balra húzó német nyilvánosság vagy komolyan veendő vitatémának,

vagy kifejezetten kívánatosnak tartja az AfD betiltását.

Az új apropót ehhez egy potsdami udvarházban tartott titkos találkozó híre szolgáltatta. A Correctiv nevű német oknyomozó oldal szerint AfD politikusok, a CDU konzervatív jobbszárnyának számító Werteunion képviselői és az „identitárius” mozgalom tagjai vettek részt. A portál szerint a találkozón téma volt, hogy Németországból több millió migrációs hátterű embert kellene kitoloncolni, akkor is, ha német útlevéllel is rendelkeznének, a folyamatot pedig „remigrációnak” hívták.