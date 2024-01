Új rekord: minden negyedik német az AfD-re szavazna

A legfrissebb, január eleji német közvélemény-kutatások már 24 százalék körüli támogatottságot mutatnak az AfD esetében. A német rendszerkritikus, radikális jobboldali pártot

még soha nem támogatták ennyien szövetségi szinten.

Eközben az éllovas, ellenzékben lévő CDU is erősödött, most 30-32 százalékon áll a korábbi kormánypárt népszerűsége, s őket követi a szintén ellenzéki AfD, amit a német politikum többi része továbbra is karanténban tart.

A Németországot kormányzó baloldali-liberális koalíció pártjai továbbra is gyengén muzsikálnak: az egykori nagy néppárt szocdemek (SPD) mindössze 15-16 százalékon állnak, a Zöldeket 12-14 százalék támogatja országos szinten, a liberálisok pedig az 5 százalékos küszöb körül táncolnak.

Olaf Scholz koalíciójának szövetségi szinten még nem most kell a végítélettől tartania, a következő Bundestag-választást 2025 őszén tartják majd. Az persze kérdés, hogy a hárompárti koalíció fennmarad-e addig, hiszen számos szakpolitikai és stratégiai kérdés megosztja a kormánypártokat; a költekezést szorgalmazó két balos párt és az adó- és kiadáscsökkentés filozófiáját valló liberálisok nézetei homlokegyenest szembemennek egymással.

A berlini kormánynak viszont leginkább a 2024-es tartományi választások miatt kell aggódnia

– nem elfeledkezve az idei európai parlamenti választásról sem. Ha valami, hát ezek a voksolások üthetik be a szegeket a Scholz-kormányzás sokak által szívesen várt koporsójába.

Három szög a berlini kormány koporsójába

Az EP-választás után ősszel három keletnémet tartományban lesz helyi választás: Szászország, Thüringia és a Berlin körüli Brandenburg tartomány mindegyike a rendszerkritikus erők fellegvára lett, ahol az AfD kimagasló eredményekre számíthat.

Szászországban a felmérések többsége az AfD első helyét mutatja, 34-37 százalékon áll a párt. Igaz, vannak olyan felmérések is, amelyek a CDU elsőségét vetítik előre – a végső szót majd a választók mondják ki ősszel. Ami durvább, hogy

a berlini kormányzat három pártja Szászországban egy számjegyű eredményeket érhet el,

a legutóbbi felmérés a szocdemeket 7 (!), a Zöldeket 8, a liberálisokat 3 százalékon mutatja, és a szélsőbalos Linke is csak 6 százalékon áll.

Thüringiában még nagyobb az AfD előnye, a legutolsó felmérés 36 százalékon méri őket, mögötte a CDU 20 százalékon áll. A baloldali-liberális koalíció pártjai itt is egy számjegyűvé süllyedtek (SPD 9%; Zöldek 5%; FDP 4%). A Thüringiában kormányzó szélsőbal jelenleg 17 százalékon áll.

Brandenburgban, ahol szintén választás lesz idén, még jobban tartja magát a régi baloldal. A Berlint körülvevő, Potsdam székhelyű tartományban a szocdemek a Zöldekkel és a CDU-val kormányoznak, az SPD most 20-22 százalékon áll. De ezzel sem tudják megelőzni az AfD-t, amely

e tartományban is elhúzott a többiek mellől, jelenleg 32 százalékon mérik őket.

A CDU 16, a Zöldek 7, a Linke 6 és a liberálisok 3 százalékon állnak Brandenburgban.

A Wagenknecht-faktor

Az AfD előretörése mellett ami igazán nagy változást hozhat idén a német politikában, az Sahra Wagenknecht frissen megalakult pártjának megjelenése és várható felívelése.

A szélsőbalos Linke pártból indult, de régóta önálló, önjáró és sajátos balos és anti-woke nézeteket valló Wagenknecht szerényen önmagáról nevezte el mozgalmát, ami keresztbe tehet, pontosabban kettévághatja a balos pártok eddigi népszerűségét. Az iráni-német származású politikusnő új projektje egyelőre fekete ló: hol pár százalékosra mérik őket, hol akár 20 százalék fölötti eredményt mutatnak nekik tartományi szinten.