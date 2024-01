Útblokádok, dühös gazdák: áll a bál Németországban (VIDEÓK)

Az útblokádok persze jelentős dugókat okoztak az amúgy is dugóktól terhelt német autópályákon.

Joachim Rukwied, a német gazdák szövetségének elnöke megértést kér a közlekedőktől.

Szerinte a gazdacsaládok és a hazai mezőgazdaság jövője a tét.

Hangsúlyozta azt is, hogy nem kívánnak erőszakot alkalmazni, minden tüntetést bejelentenek.

„Azt reméljük, hogy a berlini kormányzat józan észhez tér, és a mezőgazdaság aránytalanul nagy terheléséből visszavesznek. Ez az alapcélunk a tüntetések során” – fogalmazott Rukwied.

A gazdák szerint az energiaárak megemelkedése és most a támogatások tervezett csökkentése együtt a bevételeik mintegy harmadának elvesztésével járnának, amit már nem tartanak elviselhetőnek.

A gazdák elsősorban az ellen tiltakoznak, hogy a kormány a mezőgazdaságnak járó támogatásokat csökkenteni akarja. Különösen az agráriumban használt dízelolaj adókedvezményének megmaradása mellett állnak ki. A gazdák szerint az nem lesz elég, ha a kormány egy-egy intézkedéstől visszatáncol –

minden őket érintő megszorító terv visszavonását követelik.

A tiltakozások hatására megszólalt a német Alkotmányvédelem (Verfassungsschutz) is: a titkosszolgálati hivatal a tüntetések „politikai felhasználása” ellen emelte fel a szavát. A türingiai alkotmányvédelmi szervezet szerint „a szélsőjobb a legitim polgári tiltakozások minden formájára állandóan rátelepedett”, hogy „a valódi népképviselők szerepében tűnjenek fel”. Szerintük ez fog történni a gazdatüntetésekkel is.

A bajor rendőrség szakszervezete viszont a tüntető gazdák mellett szólalt fel. „Mi, a bajor rendőrök szakszervezete az aktuális szövetségi kormány kudarcát tartjuk a tüntetések indokának, ezért megértjük a megszorítások miatti ellenkezést” – jelentette ki a helyi szakszervezeti vezető, Florian Leitner. Az utak blokád alá vonását viszont nem támogatják a rendőrök.

Megszólalt a politikum is. A vezető kormánypárt szocdemek részéről azt tartották fontosnak hangsúlyozni:

„A tüntetések megengedettek, de a radikális és őrült erők beszivárgása a valóság”

– mondta a szocdem Lars Castellucci, aki szerint emiatt világos elhatárolódásra van szükség a gazdák részéről. Kevin Kühnert szocdem főtitkár is azt követelte, hogy a gazdák tartsák magukat a demokratikus játékszabályokhoz.

A Welt hétfő déli híradása szerint

a baloldali-liberális kormány a tüntetések ellenére is kitart a megszorítások tervei mellett.

Szerintük azért van ezekre szükség, mert a szövetségi alkotmánybíróság pár hete megtiltotta azt, hogy a klímapolitikai alapban lévő 30 milliárd euróval foltozzák be a német költségvetés lyukait. Ezért a kormány továbbra is kitart amellett, hogy a gazdák már 1951 óta meglévő dízeltámogatását is leépítsék 2026-ig.



Nyitókép: Jörg Carstensen / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP