Törökországból jött az üzenet: egy Szoboszlai nem elég!

Petry szerint a török akadémiai rendszerre nyugodtan lehetne itthon is példaként tekinteni, és akkor talán „nem csak egy Szoboszlaink lenne”.

Itt nagyon sok tehetséges fiatal kerül ki az akadémiákról, és játszik erős külföldi csapatokban, ezért aztán egy nagyon jó válogatottat tudnak kiállítani, amit ellenünk is bizonyítottak. Amit én a legfontosabbnak tartok, az akadémiák szakmai munkájának előrelépése, továbbfejlesztése, ezáltal a tehetségek beépítése és külföldre kerülése. Hogy több Szoboszlaink lehessen, ne csak egy!”

Petry Zsolt immár a török dobogósnál adja tovább a tudást (fotók: Samsunspor)

A német futballközeget kiválóan ismerő Petry egyúttal Lőw Zsolt örömteli Bundesliga-kinevezését is méltatta. „Lőw Cica már eddig is nagyon komoly edzői karriert futott be. Ez nagy lépés a számára, és szerintem van annyira felkészült és intelligens, hogy ezt az akadályt is jól vegye. Akárhol dolgozott, mindenhol pozitívan vélekedtek róla, kívánom neki, hogy ez a szerepvállalása is sikerüljön.”

Az erős török bajnokságban jelenleg dobogós, Európa Liga-indulást érő 3. helyen álló Samsunspor kapusedzője a magyar válogatott vb-selejtezős csoportjáról is kifejtette a véleményét.

Egyetértett abban, hogy az F-csoport favoritja Portugália, s hogy mögöttük a legnagyobb eséllyel egy ír-magyar párharc dönthet majd a pótselejtezőt érő második helyről – Petry Zsolt 50% esélyt lát arra, hogy négy évtized után végre ismét kivívhassuk a hőn áhított világbajnoki szereplést.

„Én azt mondom, hogy 50-50% az esély. A magyar válogatott hosszú évek óta egy nagyon szerethető csapat lett, persze, vannak olyan meccsek, amik nem úgy sikerülnek, de ez benne van egy sorozatban. Szerintem a csapatszellem, ami ezt a válogatottat mindig az átlag fölé emelte és a szurkolók buzdítása és szeretete mindenképpen lehetőséget teremt a második hely megszerzésére” – zárta szavait a kiváló kapusedző.