Beakadt a lemez, Orbán legfőbb gyűlölője saját szövetségesei ellen fordult: kegyetlenül beszólt az európai vezetőknek

Verhofstadt számára azonban úgy tűnik, nem elég, hogy fél Európa Zelenszkij kezét fogja az amerikai elnökkel való szembenézésekor. A radikális baloldali kijelentéseiről híres-hírhedt politikus szerint a „valódi” segítség az orosz gáz és olaj bojkottálásában, az Oroszország elleni szankciók további szigorításában, Ukrajna felfegyverzésének folytatásában és az ország EU-ba való felvételében rejlik.

Ezt írta az X-en:

Minden európai vezető Zelenszkij-t akarja Washingtonba kísérni. Ez szép dolog, de nem lenne jobb, ha valóban segítenének Ukrajnának? Azzal, hogy nem vásárolnak többé orosz gázt és olajat... hogy szigorítják a szankciókat... hogy jóváhagyják Ukrajna EU-ba való felvételét, és ami a legfontosabb, hogy elküldik nekik azokat a fegyvereket, amelyekre oly nagy szükségük van!

Verhofstadt tehát szokásához híven ismét szemet hunyt afelett a tény felett, hogy az általa követelt „megoldások” vagy többszörösen kudarcot vallottak, és/vagy – lásd Ukrajna EU-csatlakozása – óriási veszélybe sodornák az uniós országokat.

Every European leader wants to accompany Zelensky to Washington DC. Beautiful, but would it not be better to really help Ukraine ? By stopping buying Russian gas and oil…by increasing the sanctions…by approving the accession of Ukraine in the EU and most importantly by sending… — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) August 17, 2025

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP