Guy Verhofstadt Zelenszkij Ukrajna Európai Unió

Beakadt a lemez, Orbán legfőbb gyűlölője saját szövetségesei ellen fordult: kegyetlenül beszólt az európai vezetőknek

2025. augusztus 18. 09:58

Guy Verhofstadt fél Európába belerúgott.

2025. augusztus 18. 09:58
null

Guy Verhofstadt belga politikus, az Európai Parlament egykori képviselője és Magyarország egyik legádázabb gyűlölője közösségi oldalán fakadt ki a hétfőn esedékes Trump-Zelenszkij találkozó miatt.

Mint ismert, a magyar idő szerint este hatkor kezdődő tárgyalásra számos háborúpárti európai vezető is „elkíséri” az ukrán elnököt, köztük Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron és Friedrich Merz.

Verhofstadt számára azonban úgy tűnik, nem elég, hogy fél Európa Zelenszkij kezét fogja az amerikai elnökkel való szembenézésekor. A radikális baloldali kijelentéseiről híres-hírhedt politikus szerint a „valódi” segítség az orosz gáz és olaj bojkottálásában, az Oroszország elleni szankciók további szigorításában, Ukrajna felfegyverzésének folytatásában és az ország EU-ba való felvételében rejlik.

Ezt írta az X-en:

Minden európai vezető Zelenszkij-t akarja Washingtonba kísérni. Ez szép dolog, de nem lenne jobb, ha valóban segítenének Ukrajnának? Azzal, hogy nem vásárolnak többé orosz gázt és olajat... hogy szigorítják a szankciókat... hogy jóváhagyják Ukrajna EU-ba való felvételét, és ami a legfontosabb, hogy elküldik nekik azokat a fegyvereket, amelyekre oly nagy szükségük van!

Verhofstadt tehát szokásához híven ismét szemet hunyt afelett a tény felett, hogy az általa követelt „megoldások” vagy többszörösen kudarcot vallottak, és/vagy – lásd Ukrajna EU-csatlakozása – óriási veszélybe sodornák az uniós országokat.

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP

survivor
2025. augusztus 18. 11:41
Zelinszkij egy tipikus ukrán.. Orosz zsidó etnikumú...
Treeoflife
2025. augusztus 18. 11:40
Tudja legalább, hogy mennyire "szexi"? A fésű fogai mellé már meg is szőrösödött - ritka gusztustalan. De a vonzerője nem változott -bevonzza a legtaszítóbb nézeteket változatlanul. A Mandi vajon miért találja meg még mindig, hogy idepiszkítson vele?
survivor
2025. augusztus 18. 11:37
"nem vásárolnak többé orosz gázt és olajat.." Miért ? Vásárolnak ?
mondeos
2025. augusztus 18. 11:18
Jó jó, de pontosan miért is?🤔
