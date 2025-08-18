Beakadt a lemez, Orbán legfőbb gyűlölője saját szövetségesei ellen fordult: kegyetlenül beszólt az európai vezetőknek

Megvan a menetrend: mutatjuk hány órakor ül le tárgyalni Trump és Zelenszkij
Donald Trump ma Washingtonban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt és több mint fél tucat európai vezetőt.
Guy Verhofstadt fél Európába belerúgott.
Guy Verhofstadt belga politikus, az Európai Parlament egykori képviselője és Magyarország egyik legádázabb gyűlölője közösségi oldalán fakadt ki a hétfőn esedékes Trump-Zelenszkij találkozó miatt.
Mint ismert, a magyar idő szerint este hatkor kezdődő tárgyalásra számos háborúpárti európai vezető is „elkíséri” az ukrán elnököt, köztük Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron és Friedrich Merz.
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Trump ma Washingtonban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt és több mint fél tucat európai vezetőt.
Verhofstadt számára azonban úgy tűnik, nem elég, hogy fél Európa Zelenszkij kezét fogja az amerikai elnökkel való szembenézésekor. A radikális baloldali kijelentéseiről híres-hírhedt politikus szerint a „valódi” segítség az orosz gáz és olaj bojkottálásában, az Oroszország elleni szankciók további szigorításában, Ukrajna felfegyverzésének folytatásában és az ország EU-ba való felvételében rejlik.
Ezt írta az X-en:
Minden európai vezető Zelenszkij-t akarja Washingtonba kísérni. Ez szép dolog, de nem lenne jobb, ha valóban segítenének Ukrajnának? Azzal, hogy nem vásárolnak többé orosz gázt és olajat... hogy szigorítják a szankciókat... hogy jóváhagyják Ukrajna EU-ba való felvételét, és ami a legfontosabb, hogy elküldik nekik azokat a fegyvereket, amelyekre oly nagy szükségük van!
Verhofstadt tehát szokásához híven ismét szemet hunyt afelett a tény felett, hogy az általa követelt „megoldások” vagy többszörösen kudarcot vallottak, és/vagy – lásd Ukrajna EU-csatlakozása – óriási veszélybe sodornák az uniós országokat.
Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP