Mindenki ez EU-n röhög: az Unió még a világűrben is bajban van

Az Európai Unió az űrkutatás területén is túlságosan függ az Egyesült Államoktól.
Donald Trump második elnökségének kezdetével ismét fény derült az EU sebezhetőségére a bolygónk határain túl. Az Unió mind az űrfegyverek, mind a távközlési eszközök tekintetében erősen rá van utalva az Egyesült Államokra – számolt be róla a francia L'Express.
A „rakétaválság” és az amerikai SpaceX térnyerése következtében Európa részesedése az űrbe juttatott eszközökből mindössze nyolc százalék.
A 2024-es Ariane–6 kilövése előtt Európának egy évig nem volt saját hordozórakétája.
Ezzel szemben az Egyesült Államok a nemzetközi költségvetés 64 százalékát fedezve dominálja az ágazatot. Ennek ellensúlyozására az EU hatalmas beruházásokat indított – köztük a 10 milliárd eurós IRIS² műholdkonstellációval –, hogy visszaszerezze stratégiai autonómiáját. Emmanuel Macron francia elnök szerint a világűr ma olyan stratégiai terület, mint húsz éve az internet:
beépült a meteorológiától a navigáción át a katonai műveletekig az élet minden területére.
Az űrkutatás, mint a nemzetbiztonság egyik dimenziója, szintén kulcskérdéssé vált. Az Egyesült Államok jelezte, hogy Európának saját védelméről is gondoskodnia kell.
Európa válasza a következő költségvetési ciklusban (2028–2034) egy 131 milliárd eurós keret, amelynek része az IRIS² program.
Ez a rendszer mintegy 300 műholdból áll majd, és célja a katonai és kormányzati kommunikáció biztosítása, valamint az európai stratégiai autonómia megerősítése.
Az űr így nemcsak gazdasági és technológiai, hanem biztonsági és szuverenitási kérdéssé is vált. Európának gyors ütemben kell felzárkóznia az Egyesült Államok és Kína mögé, különben hosszú távon kiszolgáltatott marad a globális hatalmi versenyben.
