Mindenki ez EU-n röhög: az Unió még a világűrben is bajban van

Donald Trump második elnökségének kezdetével ismét fény derült az EU sebezhetőségére a bolygónk határain túl. Az Unió mind az űrfegyverek, mind a távközlési eszközök tekintetében erősen rá van utalva az Egyesült Államokra – számolt be róla a francia L'Express.

A „rakétaválság” és az amerikai SpaceX térnyerése következtében Európa részesedése az űrbe juttatott eszközökből mindössze nyolc százalék.

A 2024-es Ariane–6 kilövése előtt Európának egy évig nem volt saját hordozórakétája.

Ezzel szemben az Egyesült Államok a nemzetközi költségvetés 64 százalékát fedezve dominálja az ágazatot. Ennek ellensúlyozására az EU hatalmas beruházásokat indított – köztük a 10 milliárd eurós IRIS² műholdkonstellációval –, hogy visszaszerezze stratégiai autonómiáját. Emmanuel Macron francia elnök szerint a világűr ma olyan stratégiai terület, mint húsz éve az internet:

beépült a meteorológiától a navigáción át a katonai műveletekig az élet minden területére.

Az űrkutatás, mint a nemzetbiztonság egyik dimenziója, szintén kulcskérdéssé vált. Az Egyesült Államok jelezte, hogy Európának saját védelméről is gondoskodnia kell.

Európa válasza a következő költségvetési ciklusban (2028–2034) egy 131 milliárd eurós keret, amelynek része az IRIS² program.

Ez a rendszer mintegy 300 műholdból áll majd, és célja a katonai és kormányzati kommunikáció biztosítása, valamint az európai stratégiai autonómia megerősítése.