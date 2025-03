Hitchcocki végjáték – eldőlt, hova utazik vb-selejtezőre a magyar válogatott

NEMZETEK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

PORTUGÁLIA–DÁNIA 5–2 (1–0, 3–2, 4–2)

Lisszabon, José Alvalade Stadion. Vezette: Slavko Vincic (szlovén)

PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Dalot (Trincao, 81.), Rúben Dias, G. Inácio, N. Mendes – Bernardo Silva, Vitinha (Rúben Neves, 99.), Bruno Fernandes – Conceicao (Semedo, 81.), C. Ronaldo (G. Ramos, 90+2.), R. Leao (Diogo Jota, 63.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

DÁNIA: K. Schmeichel – R. Kristensen, J. Andersen, Vestergaard, Dorgu (Harder, 97.) – C. Eriksen (Frendrup, 83.), Hjulmand, Nörgaard (Froholdt, 83.) – G. Isaksen (V. Kristiansen, 73.), R. Höjlund (Biereth, 73.), Lindström (Skov Olsen, 65.). Szövetségi kapitány: Brian Riemer

Gólszerző: J. Andersen (38. – öngól), C. Ronaldo (72.), Trincao (86., 91.), G. Ramos (115.), ill. R. Kristensen (56.), C. Eriksen (76.)

Továbbjutott: Portugália, 5–3-as összesítéssel

(Nyitókép: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)