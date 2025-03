Szoboszlai üzent az ellenszurkolóknak: „Nem lesznek boldogok, mert megyünk a vb-re!”

„Ha megnézzük, az első helyzetünk, ami Barniról kifelé pattant, másfél éve befelé pattant volna” – kezdte a teljes magyar sportsajtó előtt a találkozó után az interjúfolyosón. – „Utána Gazdinak a helyzete – másfél éve az is bemegy, nem ment be. Az én kapufám – másfél éve bemegy, most nem. Három helyzetünk volt, amikkel három nullra vezethettünk volna. A szerencséért tenni kell, ezt az elmúlt években megmutattuk: tettünk érte, felénk fordult.

Most kicsit össze kell kapnia magát a társaságnak, mindenkit beleértve, saját magamat is. Nyárra ki kell találni bármit, ami előre visz minket, és a vb-selejtezőkön segíteni fog. Olyan játékosokra van szükség, akik negyven év után a vb-n szeretnének szerepelni, mert akkor történelmet írhatunk újra – és ez a terv.

A Liverpool középpályása a két debütálóról, Dárdai Bencéről és Tóth Alexről is elmondta a véleményét.

„Mindenkire szükség van, aki olyan formában játszik, egészséges és segíteni tudja a magyar válogatottat. Mind a kettőjüknek gratulálok a debütáláshoz természetesen. Bence jól kezdte, aztán kellett egy kis frissülés. Alex nagyon jól szállt be. Úgy néz ki, elkezdtünk fiatalítani, ami nem probléma, hiszen mindenki volt egyszer fiatal.”

Hozzátette:

a válogatottnak vissza kell térnie ahhoz, amiben a legjobb.

„Az kell újra, hogy stabilitása legyen a csapatnak, hogy mindenki tudja, mi a feladata. Az kell, hogy minden egyes labdáért küzdjünk, az ötven-ötvenes párharcokból ne vesztesként jöjjünk ki. És akkor a szerencse is mellénk fog állni.”

Ezután megkérdezték tőle: a most a B divízióba kieső magyar válogatottnak melyik ligában van a helye?

„Az A-ban. Ott voltunk évekig, most két szezon után kiestünk. Szerintem azt se gondolhatta bárki, hogy az első év után bennmaradunk, magasra tettük a lécet. A második szezonban is úgy volt vele mindenki, hogy ismét vissza a B-be, megint nem mentünk vissza.

Úgyhogy azok az emberek, akik azt kívánják, hogy a B-ben szerepeljünk, most boldogok, viszont a következő Nemzetek Ligája után nem lesznek boldogok, mert visszamegyünk az A-ba. Vagy akik azt kívánják, hogy ne legyünk ott a vb-n, nem lesznek boldogok, mert megyünk a vb-re!

Végül arra is válaszolt, hogy neki mi a legszebb emléke a Nemzetek Ligája A divíziójáról.

„Nekem az összes meccs, amin győzni tudtunk és boldoggá tettük azokat a szurkolókat, akik minden mérkőzésen mögöttünk állnak. Kihangsúlyozom: minden mérkőzésen. Még akkor is, ha nem megy úgy a csapatnak. Akik nem tudnak nekünk szurkolni, amikor vesztésre állunk, akkor se szurkoljanak, ha nyerünk.”

Borítókép: Purger Tamás / MTI