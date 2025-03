„Minden idők legrosszabb tizenegyese!” – szétszedik a nagyképű C. Ronaldót (VIDEÓ)

Előbb hatalmasat homorítva kiharcolt egy korai tizenegyest, aztán viszont toporogva-nagyképűzve bele is rúgta azt Kasper Schmeichelbe Cristiano Ronaldo a vasárnap esti Portugália-Dánia Nemzetek Ligája-negyeddöntőjének visszavágóján. Az internet népe természetesen nem kímélte a portugál ikont:

akadnak, akik szerint ez minden idők leghitványabbul elvégzett tizenegyese, mások szerint az élet igazságot szolgáltatott a könnyű síppal befújt büntetőért.

Mint korábban mi is megírtuk, a párharc magyar szempontból is kiemelt fontosságú, hiszen nemcsak az NL-elődöntőbe jutás a tét, de az is kiderül, a két nagyágyú közül melyikük kerül a mieinkkel azonos világbajnoki selejtezőcsoportba Írország és Örményország mellé. Az első felvonást némi meglepetésre a dánok nyerték kapott gól nélkül, a vasárnap esti visszavágó viszont a félidőben Joachim Andersen öngóljával 1–0 a portugáloknak.