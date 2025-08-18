Ország-világ a csodájára jár: majdnem nyolcméternyi harcsát fogtak a Tiszán (VIDEÓ)

Újra előkerültek a félelmetes képek a Balaton réméről
Eseménydús délutánon van túl a két barát a Tisza Borsod vármegyei szakaszán.
Májer Péter és Balogh Róbert augusztus 7-én a Tisza Borsod vármegyei szakaszán egy délután alatt négy óriás harcsát fogott (kuttyogatott össze).
A Pecaverzum beszámolója szerint közülük
az első egy igazi 240 centiméteres matuzsálem volt, amelyet 20 perc fárasztás után sikerült a csónak mellé terelni, majd ezt követően horogra akadt egy 190, később egy 170, végül pedig 175 centis példány, ami azt jelenti, hogy összesen 775 centiméter jön ki!
A két barát úgy fogalmazott, hogy a gyors partra szállás és néhány fénykép után a hatalmas ragadozók visszanyerték a szabadságukat.
A fotókat itt, a Pecaverzum oldalán nézhetik meg.
A sokszinuvidek.hu ezzel kapcsolatban megjegyzi: korábban kékcápa méretű predátort fogtak egy harcsafogó versenyen és Fehérvárcsurgón is.
