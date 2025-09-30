Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi magyar válogatott Redzic Damir DAC Dunaszerdahely

Megszólalt Redzic Damir, aki miatt Szlovákiába utazott Marco Rossi 

2025. szeptember 30. 09:54

A szövetségi kapitány személyesen tekintette meg a DAC legutóbbi mérkőzését Pozsonyban. Redzic Damir, a dunaszerdahelyi csapat 22 éves támadója, Rossi figyelmét kivívó teljesítményével a válogatott keretbe kerülés esélyével került a középpontba.

2025. szeptember 30. 09:54
null

Marco Rossi szövetségi kapitány személyesen tekintette meg a DAC támadóját, Redzic Damirt Pozsonyban, és akár az örmények elleni világbajnoki selejtezőn is számításba veheti a 22 éves csatárt. A csakfoci.hu-nak adott interjújában Redzic elmondta, hogy jól kezdte a szezont, és úgy érzi, jó benyomást tett a kapitányra: „Nem tudok semmit azóta, azt hallottam, hogy kint volt a meccsen, de utána nem beszéltünk. Én úgy érzem, hogy jó meccset játszottam, egy nyilván az egész csapat számára és számomra is nehéz találkozón. Szerintem jó volt a szezonkezdetem, és jó benyomást tehettem a kapitányra is.” 

Nyolc forduló után Redzic holtversenyben vezeti a DAC góllövőlistáját négy találattal.

A fiatal csatár beszélt arról is, milyen nehézségekkel kell szembenéznie a mérkőzéseken, ahol több védő figyeli: „Nyilván nehéz meccs volt számomra, és most már egyre többen figyelnek rám. Rúgtam most pár gólt az utóbbi időben, úgyhogy több védőt küldenek rám, sokszor két-három ember között kellett helytállnom, de az edzőnk is elmondta, hogy most ez most így lesz, hogy mostantól nehezebb meccseim lesznek. Ezért aztán nekem is ki kell találnom valamit, hogy tudjak valami újat is húzni.”

Redzic hozzátette, hogy a szélről történő betörések és cselezés az egyik legnagyobb erőssége, és ezen a téren igyekszik folyamatosan fejlődni. A DAC 3–2-re elveszített Slovan elleni rangadója kapcsán Redzic kiemelte a csapat előrelépését: „Én azt érzem, hogy most elég közel vagyunk hozzájuk. Nyilván nagyon minőségi csapatuk van. Ez a mostani eléggé döntetlenszagú mérkőzés volt. Két könnyű gólt kaptunk, ha ezek nincsenek, akkor máshogy alakulhatott volna az eredmény. De jól nézünk ki, főleg a támadósorban vannak nagyon jó játékosaink, akik el tudnak dönteni mérkőzéseket. Úgy látom, hogy egyre közelebb tudunk kerülni a Slovanhoz és szerintem magunkhoz képest is fejlődtünk.”

Ezt is ajánljuk a témában

Redzic a pályafutása és jövőbeli tervei kapcsán is beszélt: „Voltak tapogatódzások, de nem volt az a tervem, hogy elmenjek Dunaszerdahelyről. A sérülések után az volt a legfontosabb, hogy egy jó felkészülésem legyen, és ezt sikerült is megcsinálni. Most jól érzem magam, aztán majd meglátjuk, mi lesz.” A 22 éves támadó egyértelműen a DAC-nál szeretné kamatoztatni képességeit: 

Itt szeretném megmutatni magam, itt szeretnék teljesíteni, nekem a DAC-nál vannak komoly céljaim.”

A válogatott szereplésről Redzic elmondta, hogy hosszú távon álma a címeres mez: „Most csinálom a dolgomat, ahogy eddig. Próbálok minden meccsen jó teljesítményt, gólokat rúgni, gólokat előkészíteni, segíteni a csapatot. De nyilván, hogy ha behívnak, akkor egy álmom fog valóra válni. Az egyik legnagyobb célom, hogy felhúzhassam a címeres mezt, ezért dolgozom minden nap.” 

A Bosznia-Hercegovinából érkező lehetőségekről pedig hozzátette:

 Nekem már kisgyerekként a magyar válogatottság volt az álmom, itt születtem, Magyarországon nőttem fel, az U15-től majdnem végig ott voltam a válogatottakban is, úgyhogy ez számomra nem volt kérdés.

Voltak ugyan hívások onnan is, de én mondtam is az apukámnak, meg az egész család is így volt ezzel, hogy nekem Magyarország az első.”

Kedden 13 órakor Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdeti a magyar válogatott keretét az októberi világbajnoki selejtezőkre. Az egyik legfőbb kérdés továbbra is az, hogy kiket hív meg a támadósorba, illetve ki pótolja Örményország ellen az eltiltott Varga Barnabást.

Nyitókép: dac1904.sk

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!