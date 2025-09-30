Megszólalt Redzic Damir, aki miatt Szlovákiába utazott Marco Rossi 

Kései tizenegyessel menthetett volna pontot a DAC Pozsonyban, de csak a Slovan maradt veretlen
A szövetségi kapitány személyesen tekintette meg a DAC legutóbbi mérkőzését Pozsonyban. Redzic Damir, a dunaszerdahelyi csapat 22 éves támadója, Rossi figyelmét kivívó teljesítményével a válogatott keretbe kerülés esélyével került a középpontba.
Marco Rossi szövetségi kapitány személyesen tekintette meg a DAC támadóját, Redzic Damirt Pozsonyban, és akár az örmények elleni világbajnoki selejtezőn is számításba veheti a 22 éves csatárt. A csakfoci.hu-nak adott interjújában Redzic elmondta, hogy jól kezdte a szezont, és úgy érzi, jó benyomást tett a kapitányra: „Nem tudok semmit azóta, azt hallottam, hogy kint volt a meccsen, de utána nem beszéltünk. Én úgy érzem, hogy jó meccset játszottam, egy nyilván az egész csapat számára és számomra is nehéz találkozón. Szerintem jó volt a szezonkezdetem, és jó benyomást tehettem a kapitányra is.”
Nyolc forduló után Redzic holtversenyben vezeti a DAC góllövőlistáját négy találattal.
A fiatal csatár beszélt arról is, milyen nehézségekkel kell szembenéznie a mérkőzéseken, ahol több védő figyeli: „Nyilván nehéz meccs volt számomra, és most már egyre többen figyelnek rám. Rúgtam most pár gólt az utóbbi időben, úgyhogy több védőt küldenek rám, sokszor két-három ember között kellett helytállnom, de az edzőnk is elmondta, hogy most ez most így lesz, hogy mostantól nehezebb meccseim lesznek. Ezért aztán nekem is ki kell találnom valamit, hogy tudjak valami újat is húzni.”
Redzic hozzátette, hogy a szélről történő betörések és cselezés az egyik legnagyobb erőssége, és ezen a téren igyekszik folyamatosan fejlődni. A DAC 3–2-re elveszített Slovan elleni rangadója kapcsán Redzic kiemelte a csapat előrelépését: „Én azt érzem, hogy most elég közel vagyunk hozzájuk. Nyilván nagyon minőségi csapatuk van. Ez a mostani eléggé döntetlenszagú mérkőzés volt. Két könnyű gólt kaptunk, ha ezek nincsenek, akkor máshogy alakulhatott volna az eredmény. De jól nézünk ki, főleg a támadósorban vannak nagyon jó játékosaink, akik el tudnak dönteni mérkőzéseket. Úgy látom, hogy egyre közelebb tudunk kerülni a Slovanhoz és szerintem magunkhoz képest is fejlődtünk.”
Igazságosabb lett volna a pontosztozkodás.
Redzic a pályafutása és jövőbeli tervei kapcsán is beszélt: „Voltak tapogatódzások, de nem volt az a tervem, hogy elmenjek Dunaszerdahelyről. A sérülések után az volt a legfontosabb, hogy egy jó felkészülésem legyen, és ezt sikerült is megcsinálni. Most jól érzem magam, aztán majd meglátjuk, mi lesz.” A 22 éves támadó egyértelműen a DAC-nál szeretné kamatoztatni képességeit:
Itt szeretném megmutatni magam, itt szeretnék teljesíteni, nekem a DAC-nál vannak komoly céljaim.”
A válogatott szereplésről Redzic elmondta, hogy hosszú távon álma a címeres mez: „Most csinálom a dolgomat, ahogy eddig. Próbálok minden meccsen jó teljesítményt, gólokat rúgni, gólokat előkészíteni, segíteni a csapatot. De nyilván, hogy ha behívnak, akkor egy álmom fog valóra válni. Az egyik legnagyobb célom, hogy felhúzhassam a címeres mezt, ezért dolgozom minden nap.”
A Bosznia-Hercegovinából érkező lehetőségekről pedig hozzátette:
Nekem már kisgyerekként a magyar válogatottság volt az álmom, itt születtem, Magyarországon nőttem fel, az U15-től majdnem végig ott voltam a válogatottakban is, úgyhogy ez számomra nem volt kérdés.
Voltak ugyan hívások onnan is, de én mondtam is az apukámnak, meg az egész család is így volt ezzel, hogy nekem Magyarország az első.”
Kedden 13 órakor Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdeti a magyar válogatott keretét az októberi világbajnoki selejtezőkre. Az egyik legfőbb kérdés továbbra is az, hogy kiket hív meg a támadósorba, illetve ki pótolja Örményország ellen az eltiltott Varga Barnabást.
