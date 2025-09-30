Megszólalt Redzic Damir, aki miatt Szlovákiába utazott Marco Rossi 

Marco Rossi szövetségi kapitány személyesen tekintette meg a DAC támadóját, Redzic Damirt Pozsonyban, és akár az örmények elleni világbajnoki selejtezőn is számításba veheti a 22 éves csatárt. A csakfoci.hu-nak adott interjújában Redzic elmondta, hogy jól kezdte a szezont, és úgy érzi, jó benyomást tett a kapitányra: „Nem tudok semmit azóta, azt hallottam, hogy kint volt a meccsen, de utána nem beszéltünk. Én úgy érzem, hogy jó meccset játszottam, egy nyilván az egész csapat számára és számomra is nehéz találkozón. Szerintem jó volt a szezonkezdetem, és jó benyomást tehettem a kapitányra is.”

Nyolc forduló után Redzic holtversenyben vezeti a DAC góllövőlistáját négy találattal.

A fiatal csatár beszélt arról is, milyen nehézségekkel kell szembenéznie a mérkőzéseken, ahol több védő figyeli: „Nyilván nehéz meccs volt számomra, és most már egyre többen figyelnek rám. Rúgtam most pár gólt az utóbbi időben, úgyhogy több védőt küldenek rám, sokszor két-három ember között kellett helytállnom, de az edzőnk is elmondta, hogy most ez most így lesz, hogy mostantól nehezebb meccseim lesznek. Ezért aztán nekem is ki kell találnom valamit, hogy tudjak valami újat is húzni.”

Redzic hozzátette, hogy a szélről történő betörések és cselezés az egyik legnagyobb erőssége, és ezen a téren igyekszik folyamatosan fejlődni. A DAC 3–2-re elveszített Slovan elleni rangadója kapcsán Redzic kiemelte a csapat előrelépését: „Én azt érzem, hogy most elég közel vagyunk hozzájuk. Nyilván nagyon minőségi csapatuk van. Ez a mostani eléggé döntetlenszagú mérkőzés volt. Két könnyű gólt kaptunk, ha ezek nincsenek, akkor máshogy alakulhatott volna az eredmény. De jól nézünk ki, főleg a támadósorban vannak nagyon jó játékosaink, akik el tudnak dönteni mérkőzéseket. Úgy látom, hogy egyre közelebb tudunk kerülni a Slovanhoz és szerintem magunkhoz képest is fejlődtünk.”