Kései tizenegyessel menthetett volna pontot a DAC Pozsonyban, de csak a Slovan maradt veretlen

A szlovák élvonal szombat esti presztízsrangadóján a Niké Liga két veretlen riválisa találkozott egymással, a lefújást követően azonban ezt már csak a pozsonyiak mondhatták el magukról.

A két rivális legutóbbi, áprilisi összecsapásán a szlovák fanatikusok emlékezetes módon gondoskodtak a szokásos botrányról, ehhez hasonló provokációról szerencsére ezúttal nem érkeztek jelentések.