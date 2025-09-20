Kései tizenegyessel menthetett volna pontot a DAC Pozsonyban, de csak a Slovan maradt veretlen

A Slovan-drukkerek ismét nem bírtak magukkal: felháborító molinóval provokálták a magyarokat (FOTÓ)
Ez a drapéria minden jó ízlést nélkülöz.
Háromszor került hátrányba, de háromszor ki is egyenlíthetett volna a Dunaszerdahely a Slovan otthonában, ám a hős Ramadanból végül tragikus hős lett.
A szlovák élvonal szombat esti presztízsrangadóján a Niké Liga két veretlen riválisa találkozott egymással, a lefújást követően azonban ezt már csak a pozsonyiak mondhatták el magukról.
A két rivális legutóbbi, áprilisi összecsapásán a szlovák fanatikusok emlékezetes módon gondoskodtak a szokásos botrányról, ehhez hasonló provokációról szerencsére ezúttal nem érkeztek jelentések.
A Slovan az örmény Tigran Barszegjan Tuboly Máté fején megpattanó távoli bombájával szerzett vezetést a 10. percben, ezt a dunaszerdahelyiek szír légiósa, Amar Ramadan egyenlítette ki egy remek lapos lövéssel a félidő hajrájában. A szünet után hamar visszavette a vezetést a Pozsony Marko Tolic góljával, Viktor Djukanovics azonban a 64. percben a felsőléc segítségével ismét egalizált a DAC-nak. A 76. minutumban harmadszor is előnyhöz jutott a Slovan, miután a panamai védő, Cesar Blackman maradt bántóan üresen a tizenhatoson belül, meg is oldotta a kapussal szemben.
A 81. percben aztán
a világ legbutább szabálytalanságáért kapott tizenegyest a DAC: a korábban Győrben is megforduló togói Samsindin Ouro a tizenhatosról kifelé cselezett, a kapunak háttal, amikor lerántották. Hiába, mert a meccs egyik legjobbja, Ramadan gólja és gólpassza után a tizenegyest csúnyán fölébikázta, így végül inkább tragikus hőssé vált.
A hátralévő időt már lepergette a Slovan, így helyet cserélt a tabellán felvidéki riválisával, s pontszámban beérte az eggyel kevesebb mérkőzést játszó éllovas Spartak Trnavát.
(Nyitókép: Facebook/DAC 1904)