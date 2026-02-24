Riadót fújt Lengyelország: ezekben a napokban lőtte lábon magát Zelenszkij

Lehetségesnek nevezte azt, hogy az ukrajnai szivattyúállomás megrongálása szándékos volt, valamint azt is, hogy egy „politikai műveletről van szó”.

A politikus egyúttal rámutatott: az energiaügyekben „kétoldalú a függőség”, hiszen nemcsak az Ukrajnán keresztül Szlovákiába és Magyarországra irányuló kőolajtranzitról van szó, hanem a két ország például áramot szállít Ukrajnának.

„Szeretném, ha valótlannak bizonyulna a (brüsszeli-ukrán) »összeesküvés-elmélet«, mert ha igaz, akkor Ukrajna lábon lövi magát, Budapestnek és Pozsonynak pedig igaza van” – fogalmazott a tanácsadó.

A számukra létfontosságú tranzit hirtelen felfüggesztését Magyarország és Szlovákia „rosszindulatúnak tartja”

– állapította meg. Úgy vélekedett: a tényállás tisztázása ez ügyben minden bizonnyal „sokáig tart”. A parlamenti választás kontextusa viszont „egyáltalán nem véletlenszerű” – húzta alá végezetül Saryusz-Wolski.