Egyértelművé vált: Magyar Péterék önmagukat buktatták le az ukrán zsarolás ügyében

a Tisza Pártnak előnyös, ha Magyarországon ellátási zavar alakul ki és ennek következtében drágul a benzin a kutakon, hiszen így Magyar Péterék esélyei javulnak a választáson.

Itt találkozik Kijev, Brüsszel és Magyar Péter érdeke. Brüsszel Ukrajnát 2027-ben már az Európai Unióban szeretné látni. Tudják nagyon jól, hogy ez Orbán Viktorral nem valósítható meg, hiszen ő ellenáll ennek a kérésnek. Magyar Pétert akarják emiatt hatalomra segíteni, hiszen egyértelmű, hogy ő nem mondana nemet ezekre a brüsszeli kérésekre. Ezért van az, hogy már ilyen durva eszközöket is hajlandóak bevetni, hogy beavatkozzanak a magyar választási kampányba”.

A politikai elemző szerint Magyar Péterék azért nem mondanak semmit az ügyben – még akkor sem, ha kérdezik őket –, mert nem akarják, hogy az ő keménymagjuk találkozzon ezzel a kérdéssel.

Azt akarják, hogy az ellenzéki szavazók számára ne jelenjen meg problémaként, hogy nem érkezik a kőolaj, pedig ez minden magyar ember számára egyértelműen negatív és hátrányos”

– mutatott rá Deák.