Titkosszolgálati információk: ekkor tudhatta meg Magyar Péter, mire készül Ukrajna – és egyértelmű választ adott

Az Index információi szerint a magyar kormány számára készített titkosszolgálati jelentésben többek között az áll, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián Ukrajna arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését – német közvetítéssel –, hogy nem tervezik újraindítani a Barátság kőolajvezetéket.

A beszámolók alapján Magyar Péterék erre úgy reagáltak, hogy készek arra, hogy választási győzelmük esetén végleg lemondjanak az orosz energiáról – ez a lépés egyébként a rezsicsökkentés és az Európában a legolcsóbbak közé tartozó energiaárszint végét jelentené.

Hogy pontosan kik között zajlott le ez a beszélgetés, egyelőre nem tudni, ám sokatmondó, hogy Magyar Péter Münchenben megosztott egy bejegyzést Facebook-oldalán, amelyben azt írta, négyszemközt egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral, tehát könnyen lehet, hogy ebben a szituációban tudta meg Ukrajna terveit. Merz a konferencián amúgy többek között arról beszélt, hogy reméli, kormányváltás lesz Magyarországon, és ezzel megszűnne az utolsó akadály is Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása elől.