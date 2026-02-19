Ft
02. 19.
csütörtök
02. 19.
csütörtök
Titkosszolgálati információk: ekkor tudhatta meg Magyar Péter, mire készül Ukrajna – és egyértelmű választ adott

2026. február 19. 12:32

A kormánynak készített titkosszolgálati jelentés alapján a németek szóltak a Tisza Párt képviselőinek, hogy Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket, amire Magyar Péterék úgy reagáltak, hogy készek arra, hogy választási győzelmük esetén végleg lemondjanak az olcsó orosz energiáról.

2026. február 19. 12:32
null

Az Index információi szerint a magyar kormány számára készített titkosszolgálati jelentésben többek között az áll, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián Ukrajna arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését – német közvetítéssel –, hogy nem tervezik újraindítani a Barátság kőolajvezetéket.

A beszámolók alapján Magyar Péterék erre úgy reagáltak, hogy készek arra, hogy választási győzelmük esetén végleg lemondjanak az orosz energiáról – ez a lépés egyébként a rezsicsökkentés és az Európában a legolcsóbbak közé tartozó energiaárszint végét jelentené.

Hogy pontosan kik között zajlott le ez a beszélgetés, egyelőre nem tudni, ám sokatmondó, hogy Magyar Péter Münchenben megosztott egy bejegyzést Facebook-oldalán, amelyben azt írta, négyszemközt egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral, tehát könnyen lehet, hogy ebben a szituációban tudta meg Ukrajna terveit. Merz a konferencián amúgy többek között arról beszélt, hogy reméli, kormányváltás lesz Magyarországon, és ezzel megszűnne az utolsó akadály is Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása elől.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 11 komment

csulak
2026. február 19. 13:49
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. február 19. 13:46
Hazaáruló szar alkesz drogos patkány. Szemétre vele!
Válasz erre
4
0
red-bullshit
2026. február 19. 13:23
Ettől a mentelmi jog sem véd, csak szólok,
Válasz erre
5
0
totumfaktum-2
2026. február 19. 13:22
Ugyanott haza szemrebbenés nélkül eladó.
Válasz erre
6
0
