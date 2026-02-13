Merz beismerő vallomást tett: Magyar Péter azonnal zöld utat adna Ukrajnának!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a következő pontok szólnak arról, hogyan állítanák félre Magyarországot:

3. lépés: Kivárni Orbán Viktor távozását

Brüsszelben nem titok, hogy a legjobb fejtörést az okozza, hogy Magyarország blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását, amivel kezdeniük kell valamit, mivel a döntéshez egyhangúság szükséges. A Politicóban megjelent cikk szerint az EU több szereplője abban bízik, hogy a magyarországi választások után Orbán Viktor meggyengül vagy elveszíti a hatalmat, ami könnyíti Kijev csatlakozását. Rövid távon azonban nem várható, hogy Magyarország önként feladja ellenállását.

4. lépés: Amerikai nyomásgyakorlás bevonása

Bár nem szívesen, de Brüsszelben arra az eshetőségre is megpróbálnak felkészülni, ha Orbán Viktor nem veszíti el az áprilisi választást, és hatalmon marad. Az EU és Ukrajna abban reménykedik, hogy Donald Trump közbenjárna az érdekükben. A tervek szerint az Egyesült Államok nyomást gyakorolhatna Magyarországra egy átfogó békemegállapodás érdekében. Ebben a megállapodásban Ukrajna 2027-es EU-csatlakozása politikai garanciát kapna. Felhívják a figyelmet, hogy korábban már volt példa arra, hogy Washington sikeresen befolyásolta Budapest álláspontját.