Merz beismerő vallomást tett: Magyar Péter azonnal zöld utat adna Ukrajnának!

Kocsis Máté kőkemény videóüzenetben tette fel Magyar Péternek a nagy kérdést, amire mindenki tudni szeretné a választ (VIDEÓ)
Kétes célzatú találkozóra készül a Tisza-vezér.
Friedrich Merz eltakarítaná a magyar patrióta kormányt, hogy Ukrajnát végre felvehhessék gyorsítva az EU-ba. Valószínűleg erről fog szólni a német kancellár Magyar Péternek tartandó eligazítása is.
Friedrich Merz a pénteken elkezdődött müncheni biztonsági konferencián az EU bővítésével kapcsolatban magyarországra célozva úgy fogalmazott: „Van egy elefánt a szobában, ami ellene van. Ezt a problémát meg kell oldanunk. Eddig egyhangú szavazásra volt szükség az Európai Tanácsban az új csatlakozási fejezet megnyitásához. De
ezt meg kell oldanunk legkésőbb az áprilisban esedékes választás után. Remélhetőleg akkor már képesek leszünk megnyitni a következő csatlakozási fejezetet”.
A német kancellár mondataiból kikövetkeztethető, hogy általánosságban a bővítésről, hanem valójában Ukrajna gyorsított csatlakozásáról beszélt,
az ugyanis köztudott, hogy a magyar kormány nem ellenzi általánosságban az unió bővítését. Azt azonban a magyar kabinet többször egyértelművé tette, hogy Ukrajna gyorsított felvétele súlyos anyagi terheket róna a többi tagállamra, köztük Magyarországra is, ezért az alapszerződések adta jogával élve meg fogja gátolni az összes erre irányuló próbálkozást.
Érdemes megjegyezni, hogy
Merz ezt, a magyar szuverenitást sértő eszmefuttatást úgy vázolta fel, hogy rá egy napra, szombaton a magyar kormánypártok kihívójával, Magyar Péterrel fog találkozni.
Ezek igen valószínű, hogy a patrióta kormány eltakarításáról és Ukrajna gyorsított felvételéről fog szólni Magyar Péter szombati eligazítása is.
A német kancellár mondatai egyébként
tökéletesen illeszkednek abba az ötlépéses brüsszeli tervbe, amelyet Ukrajna csatlakozására dolgoztak ki és amelyből három lépés Magyarország semlegesítéséről szól.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a következő pontok szólnak arról, hogyan állítanák félre Magyarországot:
Brüsszelben nem titok, hogy a legjobb fejtörést az okozza, hogy Magyarország blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását, amivel kezdeniük kell valamit, mivel a döntéshez egyhangúság szükséges. A Politicóban megjelent cikk szerint az EU több szereplője abban bízik, hogy a magyarországi választások után Orbán Viktor meggyengül vagy elveszíti a hatalmat, ami könnyíti Kijev csatlakozását. Rövid távon azonban nem várható, hogy Magyarország önként feladja ellenállását.
Bár nem szívesen, de Brüsszelben arra az eshetőségre is megpróbálnak felkészülni, ha Orbán Viktor nem veszíti el az áprilisi választást, és hatalmon marad. Az EU és Ukrajna abban reménykedik, hogy Donald Trump közbenjárna az érdekükben. A tervek szerint az Egyesült Államok nyomást gyakorolhatna Magyarországra egy átfogó békemegállapodás érdekében. Ebben a megállapodásban Ukrajna 2027-es EU-csatlakozása politikai garanciát kapna. Felhívják a figyelmet, hogy korábban már volt példa arra, hogy Washington sikeresen befolyásolta Budapest álláspontját.
Végső megoldásként az EU az alapszerződés 7. cikkéhez nyúlna, és azt érvényesítené Magyarországgal szemben. Ez a legsúlyosabb politikai eszköz, amellyel akár Magyarország szavazati jogát is megvonhatják. Az EU egyelőre azért bánik óvatosan ezzel a kérdéssel, mart attól félnek, hogy Orbán választási kampányát erősítenék. Ha azonban Magyarország tartósan blokkolja a döntéseket, ez a lépés reálisan napirendre kerülhet – írja a brüsszeli lap.
Kocsis Máté Magyar Péternek: „Te amúgy miről fogsz beszélgetni a német kancellárral?”
A Fidesz frakcióvezetője Facebook-videóban reagált arra a hírre, hogy Magyar és Merz a hétvégén találkoznak. Emlékeztetett, hogy Merz védelmi minisztere, Boris Pistorius botrányos nyilatkozatában a hadiraktárak kiürítésére és további pénzek küldésére szólította fel az uniós országokat. „Hallom, büszkén közölted, hogy állítólag találkozni fogsz a német kancellárral – azzal, akinek a védelmi minisztere közölte, hogy nézzenek körbe a raktáraikban, és ha maradt még ott valami, akkor azt adják oda Ukrajnának; ha nem maradt akkor pedig adjanak pénzt” – mondta Kocsis.
„Te amúgy miről fogsz beszélgetni a német kancellárral?” – szegezte a kérdést Magyar Péternek a Fidesz frakcióvezetője.
