Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai tanács friedrich merz magyar péter

Merz beismerő vallomást tett: Magyar Péter azonnal zöld utat adna Ukrajnának!

2026. február 13. 17:14

Friedrich Merz eltakarítaná a magyar patrióta kormányt, hogy Ukrajnát végre felvehhessék gyorsítva az EU-ba. Valószínűleg erről fog szólni a német kancellár Magyar Péternek tartandó eligazítása is.

2026. február 13. 17:14
null

Friedrich Merz a pénteken elkezdődött müncheni biztonsági konferencián az EU bővítésével kapcsolatban magyarországra célozva úgy fogalmazott: „Van egy elefánt a szobában, ami ellene van. Ezt a problémát meg kell oldanunk. Eddig egyhangú szavazásra volt szükség az Európai Tanácsban az új csatlakozási fejezet megnyitásához. De 

ezt meg kell oldanunk legkésőbb az áprilisban esedékes választás után. Remélhetőleg akkor már képesek leszünk megnyitni a következő csatlakozási fejezetet”.

A német kancellár mondataiból kikövetkeztethető, hogy általánosságban a bővítésről, hanem valójában Ukrajna gyorsított csatlakozásáról beszélt, 

az ugyanis köztudott, hogy a magyar kormány nem ellenzi általánosságban az unió bővítését. Azt azonban a magyar kabinet többször egyértelművé tette, hogy Ukrajna gyorsított felvétele súlyos anyagi terheket róna a többi tagállamra, köztük Magyarországra is, ezért az alapszerződések adta jogával élve meg fogja gátolni az összes erre irányuló próbálkozást.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt
Tovább a cikkhezchevron

Érdemes megjegyezni, hogy 

Merz ezt, a magyar szuverenitást sértő eszmefuttatást úgy vázolta fel, hogy rá egy napra, szombaton a magyar kormánypártok kihívójával, Magyar Péterrel fog találkozni

Ezek igen valószínű, hogy a patrióta kormány eltakarításáról és Ukrajna gyorsított felvételéről fog szólni Magyar Péter szombati eligazítása is.

A német kancellár mondatai egyébként 

tökéletesen illeszkednek abba az ötlépéses brüsszeli tervbe, amelyet Ukrajna csatlakozására dolgoztak ki és amelyből három lépés Magyarország semlegesítéséről szól.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a következő pontok szólnak arról, hogyan állítanák félre Magyarországot:

3. lépés: Kivárni Orbán Viktor távozását

Brüsszelben nem titok, hogy a legjobb fejtörést az okozza, hogy Magyarország blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását, amivel kezdeniük kell valamit, mivel a döntéshez egyhangúság szükséges. A Politicóban megjelent cikk szerint az EU több szereplője abban bízik, hogy a magyarországi választások után Orbán Viktor meggyengül vagy elveszíti a hatalmat, ami könnyíti Kijev csatlakozását. Rövid távon azonban nem várható, hogy Magyarország önként feladja ellenállását.

4. lépés: Amerikai nyomásgyakorlás bevonása

Bár nem szívesen, de Brüsszelben arra az eshetőségre is megpróbálnak felkészülni, ha Orbán Viktor nem veszíti el az áprilisi választást, és hatalmon marad. Az EU és Ukrajna abban reménykedik, hogy Donald Trump közbenjárna az érdekükben. A tervek szerint az Egyesült Államok nyomást gyakorolhatna Magyarországra egy átfogó békemegállapodás érdekében. Ebben a megállapodásban Ukrajna 2027-es EU-csatlakozása politikai garanciát kapna. Felhívják a figyelmet, hogy korábban már volt példa arra, hogy Washington sikeresen befolyásolta Budapest álláspontját.

5. lépés: Magyarország szavazati jogának felfüggesztése

Végső megoldásként az EU az alapszerződés 7. cikkéhez nyúlna, és azt érvényesítené Magyarországgal szemben. Ez a legsúlyosabb politikai eszköz, amellyel akár Magyarország szavazati jogát is megvonhatják. Az EU egyelőre azért bánik óvatosan ezzel a kérdéssel, mart attól félnek, hogy Orbán választási kampányát erősítenék. Ha azonban Magyarország tartósan blokkolja a döntéseket, ez a lépés reálisan napirendre kerülhet – írja a brüsszeli lap.

Kocsis Máté Magyar Péternek: „Te amúgy miről fogsz beszélgetni a német kancellárral?”

A Fidesz frakcióvezetője Facebook-videóban reagált arra a hírre, hogy Magyar és Merz a hétvégén találkoznak. Emlékeztetett, hogy Merz védelmi minisztere, Boris Pistorius botrányos nyilatkozatában a hadiraktárak kiürítésére és további pénzek küldésére szólította fel az uniós országokat. „Hallom, büszkén közölted, hogy állítólag találkozni fogsz a német kancellárral – azzal, akinek a védelmi minisztere közölte, hogy nézzenek körbe a raktáraikban, és ha maradt még ott valami, akkor azt adják oda Ukrajnának; ha nem maradt akkor pedig adjanak pénzt” – mondta Kocsis.

„Te amúgy miről fogsz beszélgetni a német kancellárral?” – szegezte a kérdést Magyar Péternek a Fidesz frakcióvezetője.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP
 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. február 13. 18:21
Hát csak vegyek fel UKR t ! Az szetbaszná az egesz EUt... Örömmel várom ! Biztos minden orszag szeretne netto befizető lenni.A mediterranok főleg, including Balkán...
Válasz erre
1
0
google-2
2026. február 13. 18:18
Merznek küldöm Petőfi a Mit nem beszél ez a német c. verset, abból is ezt a két sort: Foglalod te a kurvaanyádat, De nem a mi hazánkat.
Válasz erre
1
0
jetilovag
2026. február 13. 18:16
friccesztán...kaputt......🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
csapláros
2026. február 13. 18:14
A kormány túlélte a migrációs és a Covid válságot, (a nagy pofájú horvátok határőrizete 24 óra alatt összeomlott), a Covidból az einstandolt oltások ellenére, a kínaiakkal még be is előztük az Uniót. A két Béke csoportban is benne vagyunk, (ezeket látványosan bojkottálja az Unió és amely NEKÜNK egy fillérünkbe nem kerül). Tehát bukott a vágyálom, hogy ránk Trump bármi nyomást AKARNA gyakorolni. A Poloskapeti eddigi ténykedése minden eddigi kísérletezőét, Fegyőrét, Makizajét és a bolgár csatakancáét is alulmúlta. Ha megéli, majd jót nosztalgiázhat, hogy ki mindenki búráját is baszta át az Unióban, szemben a már felsoroltakkal, akik nem mertek ennyire merészek és pofátlanok lenni Gyuri bácsi pénzének az elsikkasztásában... bruhahaha A szavazati jog megvonása felszabadítja Magyarországot MINDEN Unióval szembeni kötelezettsége alól. Marad egy Norvégia, Svájc, Izland szerű laza kötelék, a kimondottan előnyökre épülő gazdasági-pénzügyi kapcsolatokkal.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!