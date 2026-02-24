Levágatta a haját, majd azonnal Kijevbe rohant a Magyar Péternek kampányoló liberális politikus (FOTÓ)

Színt vallott a teljes magyar ellenzék: Von der Leyen után most Zelenszkijhez dörgölőztek Magyar Péterék (VIDEÓ)
„Az ő céljuk, hogy káosz, üzemanyaghiány és benzinár-emelkedés legyen a választások előtt” – mondta Orbán Viktor.
Sikerült rálelnie az igazi szövetségeseire Ukrajnában.
Gelencsér Ferenc a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy kedden megérkezett Kijevbe.
Az ember az utastársait nem mindig tudja megválogatni, a szövetségeseit azonban a legtöbb esetben igen...”
Ezt is ajánljuk a témában
„Az ő céljuk, hogy káosz, üzemanyaghiány és benzinár-emelkedés legyen a választások előtt” – mondta Orbán Viktor.
Nyitókép: Facebook / Gelencsér Ferenc
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Kiderült az igazság.
Állítólag nincs itt semmi látnivaló.
„Az ő céljuk, hogy káosz, üzemanyaghiány és benzinár-emelkedés legyen a választások előtt” – mondta Orbán Viktor.