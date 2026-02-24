Ezt érte el Tusk: ennek a statisztikának senki sem fog örülni Lengyelországban

Lesöpörték az asztalról Tusk tervét: ha tovább izmozik, egész Lengyelország fellázadhat ellene
Nem cicózott a lengyel elnök.
Egyre rosszabbak a kilátások.
Lengyelországban 6 százalékra, 2021 júniusa óta legmagasabb szintre emelkedett a munkanélküliség januárban a decemberi 5,7 százalékról – közölte a statisztikai hivatal (GUS) kedden.
Egy éve januárban alacsonyabb, 5,4 százalék volt a ráta.
A munkanélküliek száma decemberhez képest 46 200-zal, 934 ezer 100-ra nőtt idén januárban.
Az EU statisztikai hivatala, az Eurostat, amely más módszertant alkalmaz a munkanélküliség kiszámításakor, azt közölte januárban, hogy a tavalyi utolsó hónapban, decemberben 3,2 százalék volt a lengyel munkanélküliség, az egyik legalacsonyabb a 27 tagú blokkban.
(MTI)
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP