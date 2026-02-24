Ft
Ezt érte el Tusk: ennek a statisztikának senki sem fog örülni Lengyelországban

2026. február 24. 12:20

Egyre rosszabbak a kilátások.

2026. február 24. 12:20
Lengyelországban 6 százalékra, 2021 júniusa óta legmagasabb szintre emelkedett a munkanélküliség januárban a decemberi 5,7 százalékról – közölte a statisztikai hivatal (GUS) kedden.

Egy éve januárban alacsonyabb, 5,4 százalék volt a ráta.

A munkanélküliek száma decemberhez képest 46 200-zal, 934 ezer 100-ra nőtt idén januárban.

Az EU statisztikai hivatala, az Eurostat, amely más módszertant alkalmaz a munkanélküliség kiszámításakor, azt közölte januárban, hogy a tavalyi utolsó hónapban, decemberben 3,2 százalék volt a lengyel munkanélküliség, az egyik legalacsonyabb a 27 tagú blokkban.

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

sanya55-2
2026. február 24. 13:30
Ukrán csövesek rontják a statisztikát mondja Tuskó elvtárs
