Ezt érte el Tusk: ennek a statisztikának senki sem fog örülni Lengyelországban

A munkanélküliek száma decemberhez képest 46 200-zal, 934 ezer 100-ra nőtt idén januárban.

Az EU statisztikai hivatala, az Eurostat, amely más módszertant alkalmaz a munkanélküliség kiszámításakor, azt közölte januárban, hogy a tavalyi utolsó hónapban, decemberben 3,2 százalék volt a lengyel munkanélküliség, az egyik legalacsonyabb a 27 tagú blokkban.