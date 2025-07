Ha a magyaroknak rossz, attól még neki lehet nagyon jó: nem csak Brüsszelben keres vagyonokat Kollár Kinga

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Kollár Kingának az elmúlt hónapokban két vagyonnyilatkozatot is be kellett nyújtania: egyrészt a fővárosi közgyűlés tagjaként, másrészt – egy új szabályozás alapján – európai parlamenti képviselőként a Nemzeti Választási Iroda felé. Ezekből a dokumentumokból kiderült, hogy a képviselőnek igencsak jól megy a sora:

tetemes vagyonra tehet szert már-már luxusingatlannak minősülő szállások kiadásából is.

Kollár vagyonnyilatkozataiban többek között bevallotta, van egy gödöllői lakóingatlan a tulajdonában, aminek fele tulajdona az övé, valamint fele részben tulajdonol egy 53 nm-es lakást a VII. kerületben, továbbá egy másik, ugyanabban a kerületben, az viszont már 68 nm-es.

A politikusnak van még egy I. kerületi lakása, a 30 nm-es ingatlannak viszont ő egyedül a kizárólagos tulajdonosa. Budapestet elhagyva a vagyonnyilatkozatban feltűnik még egy esztergomi családi ház, valamint

az elhíresült madeirai lakóház.

Mint kiderült, ezt a lakóházat 2022 őszén, Magyar Péter politikába való belépése előtt szerezte Kollár, amelyért 205 ezer eurót fizetett.