Ezzel még Greta Thunberg sem kalkulált: Európa fegyverkezik, Izrael profitál

A statisztikák szerint az izraeli fegyverexport 54 százaléka Európába került, ezzel a kontinens megelőzte az addigi legnagyobb felvevőpiacot, az ázsiai és csendes-óceáni térséget.

A legkeresettebb eszközök a rakéták és a légvédelmi rendszerek: az izraeli többrétegű rakétavédelmi technológiák az elmúlt két évben harci körülmények között bizonyították hatékonyságukat, ezért váltak slágertermékké. „Az ukrán front tapasztalatai világosan megmutatták, hogy a jövő háborúiban a légvédelem kulcsfontosságú lesz” – mondta Nagy Dávid.

A szakértő szerint

Izrael sikerének egyik titka, hogy fegyvereit évtizedek óta valós háborús környezetben teszteli.

Ez olyan piaci előnyt jelent, amelyet az európai országok értékelnek, amikor gyorsan bevethető és NATO-kompatibilis rendszereket keresnek. Az elmúlt öt évben Izrael megduplázta védelmi exportját, és miközben maga is fegyverimportőr – főként az Egyesült Államokból –, egyre nagyobb hangsúlyt fektet saját lőszer- és hadianyag-gyártó kapacitásainak bővítésére.