Ezzel még Greta Thunberg sem kalkulált: Európa fegyverkezik, Izrael profitál

Az orosz–ukrán háború felforgatta a fegyverpiacot: Európa vásárlási lázban ég, Izrael pedig minden korábbinál nagyobb hasznot húz belőle.
Rekordévet zárt az izraeli védelmi ipar:
2024-ben közel 15 milliárd dollár értékű fegyvert exportáltak, és ezzel Európa vált a legnagyobb vásárlóvá.
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, Nagy Dávid a InfoRádióban elmondta:
a kontinens országai a hidegháború óta nem látott fegyverkezésbe kezdtek az orosz–ukrán háború hatására, miközben saját védelmi kapacitásaik nem tudják kielégíteni a hirtelen megugró igényeket.
Így fordulnak egyre többen olyan külső beszállítók felé, mint az Egyesült Államok és Izrael. (Megjegyzés, a gázai konfliktus miatt Greta Thunberg svéd aktivista a palesztinok lakta gázai övezetbe kíván eljutni, ám ezt Izrael nem engedi.)
A statisztikák szerint az izraeli fegyverexport 54 százaléka Európába került, ezzel a kontinens megelőzte az addigi legnagyobb felvevőpiacot, az ázsiai és csendes-óceáni térséget.
A legkeresettebb eszközök a rakéták és a légvédelmi rendszerek: az izraeli többrétegű rakétavédelmi technológiák az elmúlt két évben harci körülmények között bizonyították hatékonyságukat, ezért váltak slágertermékké. „Az ukrán front tapasztalatai világosan megmutatták, hogy a jövő háborúiban a légvédelem kulcsfontosságú lesz” – mondta Nagy Dávid.
A szakértő szerint
Izrael sikerének egyik titka, hogy fegyvereit évtizedek óta valós háborús környezetben teszteli.
Ez olyan piaci előnyt jelent, amelyet az európai országok értékelnek, amikor gyorsan bevethető és NATO-kompatibilis rendszereket keresnek. Az elmúlt öt évben Izrael megduplázta védelmi exportját, és miközben maga is fegyverimportőr – főként az Egyesült Államokból –, egyre nagyobb hangsúlyt fektet saját lőszer- és hadianyag-gyártó kapacitásainak bővítésére.
A fegyverkezés mértékét jól mutatja, hogy az EU-tagállamok 2021 és 2024 között 30 százalékkal növelték védelmi kiadásaikat, amelyek elérték a 326 milliárd eurót.
Ebből 30 százalékot közvetlen beruházásokra fordítottak, és ennek jelentős része fegyverbeszerzés volt. Bár Európa hosszú távon saját védelmi iparát szeretné megerősíteni, a jelenlegi helyzetben kénytelen az izraeli és amerikai szállítókra támaszkodni.
Nyitókép: JACK GUEZ / AFP