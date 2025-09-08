Ft
09. 08.
hétfő
Európa Nagy Dávid izraeli fegyverexport

Ezzel még Greta Thunberg sem kalkulált: Európa fegyverkezik, Izrael profitál

2025. szeptember 08. 10:04

Az orosz–ukrán háború felforgatta a fegyverpiacot: Európa vásárlási lázban ég, Izrael pedig minden korábbinál nagyobb hasznot húz belőle.

2025. szeptember 08. 10:04
null

Rekordévet zárt az izraeli védelmi ipar: 

2024-ben közel 15 milliárd dollár értékű fegyvert exportáltak, és ezzel Európa vált a legnagyobb vásárlóvá. 

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, Nagy Dávid a InfoRádióban elmondta

a kontinens országai a hidegháború óta nem látott fegyverkezésbe kezdtek az orosz–ukrán háború hatására, miközben saját védelmi kapacitásaik nem tudják kielégíteni a hirtelen megugró igényeket. 

Így fordulnak egyre többen olyan külső beszállítók felé, mint az Egyesült Államok és Izrael. (Megjegyzés, a gázai konfliktus miatt Greta Thunberg svéd aktivista a palesztinok lakta gázai övezetbe kíván eljutni, ám ezt Izrael nem engedi.)

A statisztikák szerint az izraeli fegyverexport 54 százaléka Európába került, ezzel a kontinens megelőzte az addigi legnagyobb felvevőpiacot, az ázsiai és csendes-óceáni térséget. 

A legkeresettebb eszközök a rakéták és a légvédelmi rendszerek: az izraeli többrétegű rakétavédelmi technológiák az elmúlt két évben harci körülmények között bizonyították hatékonyságukat, ezért váltak slágertermékké. „Az ukrán front tapasztalatai világosan megmutatták, hogy a jövő háborúiban a légvédelem kulcsfontosságú lesz” – mondta Nagy Dávid.

A szakértő szerint 

Izrael sikerének egyik titka, hogy fegyvereit évtizedek óta valós háborús környezetben teszteli. 

Ez olyan piaci előnyt jelent, amelyet az európai országok értékelnek, amikor gyorsan bevethető és NATO-kompatibilis rendszereket keresnek. Az elmúlt öt évben Izrael megduplázta védelmi exportját, és miközben maga is fegyverimportőr – főként az Egyesült Államokból –, egyre nagyobb hangsúlyt fektet saját lőszer- és hadianyag-gyártó kapacitásainak bővítésére.

A fegyverkezés mértékét jól mutatja, hogy az EU-tagállamok 2021 és 2024 között 30 százalékkal növelték védelmi kiadásaikat, amelyek elérték a 326 milliárd eurót. 

Ebből 30 százalékot közvetlen beruházásokra fordítottak, és ennek jelentős része fegyverbeszerzés volt. Bár Európa hosszú távon saját védelmi iparát szeretné megerősíteni, a jelenlegi helyzetben kénytelen az izraeli és amerikai szállítókra támaszkodni.

Nyitókép: JACK GUEZ / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
patikus-3
2025. szeptember 08. 10:45
Izrael sikerének egyik titka, hogy fegyvereit évtizedek óta valós háborús környezetben teszteli. Vagyis még azon véresen, ahogy gyilkolt vele, eladja.
patikus-3
2025. szeptember 08. 10:44
Megjegyzés, a gázai konfliktus miatt Greta Thunberg svéd aktivista a palesztinok lakta gázai övezetbe kíván eljutni, ám ezt Izrael nem engedi. Barmok, éppen most megy oda a flottillával.
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 08. 10:26
Abból mi is profitálunk. Nem szép, nem erkölcsös de ilyen ez a pop-szakma. Jó 500 évig velünk verték a csalánt mások.
Emzeperix
2025. szeptember 08. 10:15 Szerkesztve
Azt nem tudni, Greta szerint meg van-e már mentve a kĺima vagy már letett róla, mindenestre a témában már nem aktív. Pedig lehetne, mert a klímára a fegyverkezés és a háborúk vannak a legnegatívabb hatással. Csak ugye a megrendelői pénzügyileg érdekeltek a klímavészhelyzet és a háború fenntartásában is. Így azt most egy kicsit nincs klímavészhelyzet.
