Donald Trump Izrael Hamász Truth Social terrorszervezet

Donald Trump „végső figyelmeztetést” küldött

2025. szeptember 08. 06:00

Az amerikai elnök mindenre elszánt a bejelentése alapján.

2025. szeptember 08. 06:00
null

Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán „végső figyelmeztetést” küldött vasárnap a Hamász palesztin terrorszervezetnek, hogy egyezzen bele a közvetítők útján Izraellel folytatott tárgyalásokon előterjesztett, túszok elengedéséről és egy gázai övezeti tűzszünetről szóló megállapodásba.

„Mindenki otthon szeretné látni a túszokat. Mindenki szeretne véget vetni ennek a háborúnak! Az izraeliek elfogadták a feltételeimet. Itt az ideje, hogy a Hamász is elfogadja.

Figyelmeztettem a Hamászt az elutasítás következményeire. Ez a végső figyelmeztetésem, nem lesz több! Köszönöm figyelmüket ebben a kérdésben”

– írta az amerikai elnök.

(MTI)

 

