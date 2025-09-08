Donald Trump „végső figyelmeztetést” küldött

Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán „végső figyelmeztetést” küldött vasárnap a Hamász palesztin terrorszervezetnek, hogy egyezzen bele a közvetítők útján Izraellel folytatott tárgyalásokon előterjesztett, túszok elengedéséről és egy gázai övezeti tűzszünetről szóló megállapodásba.

„Mindenki otthon szeretné látni a túszokat. Mindenki szeretne véget vetni ennek a háborúnak! Az izraeliek elfogadták a feltételeimet. Itt az ideje, hogy a Hamász is elfogadja.

Figyelmeztettem a Hamászt az elutasítás következményeire. Ez a végső figyelmeztetésem, nem lesz több! Köszönöm figyelmüket ebben a kérdésben”

– írta az amerikai elnök.