Donald Trump „végső figyelmeztetést” küldött

A Hamász elengedett egy túszt, itt a Trump-hatás
Az amerikai elnök mindenre elszánt a bejelentése alapján.
Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán „végső figyelmeztetést” küldött vasárnap a Hamász palesztin terrorszervezetnek, hogy egyezzen bele a közvetítők útján Izraellel folytatott tárgyalásokon előterjesztett, túszok elengedéséről és egy gázai övezeti tűzszünetről szóló megállapodásba.
„Mindenki otthon szeretné látni a túszokat. Mindenki szeretne véget vetni ennek a háborúnak! Az izraeliek elfogadták a feltételeimet. Itt az ideje, hogy a Hamász is elfogadja.
Figyelmeztettem a Hamászt az elutasítás következményeire. Ez a végső figyelmeztetésem, nem lesz több! Köszönöm figyelmüket ebben a kérdésben”
– írta az amerikai elnök.
Az amerikai elnök köszönetet mondott.
(MTI)
