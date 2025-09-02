Ft
Tisza Párt Robert Brovgyi Magyar Péter Horn Gábor kőolajvezeték

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

2025. szeptember 02. 06:18

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

2025. szeptember 02. 06:18
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Horn Gábor az utóbbi napokban nagyot ment a közösségi hálón. A bukott SZDSZ emblematikus figurája magyar származású ukrán hősnek nevezte közösségi oldalára írt bejegyzésében Horn Gábor a Barátság kőolajvezetéket leromboló Robert Brovgyit, akit emiatt kitiltottak Magyarországról.

Majd egy megdöbbentő öngóllal köszönt be a baloldal hálójába:

»Ha az az ára a háború végének, az ukrán nép győzelmének, Európa biztonságának, hogy nincs üzemanyag, akkor nekem ez rendben van«.

De, ha ez nem lett volna elég blama, újból színre lépett és a Tisza házi közvélemény-kutatójaként a »Facebook-oldalán mesélte el vágyvezérelt véleményét:

»Tehát hiába a digitális világ, hiába a közvetlen kapcsolatot nem igénylő közösségi háló, valódi, aktív, elszánt és elkötelezett közösségek nélkül nem megy. Ez van most meg erősen a Tiszánál, ez adja helyi létezésének alapját, magját. És ezt próbálja meg – elkésve, de korlátlan eszköztárral – újjáépíteni a Fidesz, persze a főszereplője, Orbánra alapozva, a Harcosok Klubjával, a digitális polgári körökkel. (…) Az ellenzéki alternatívát kínáló lokális közösségekhez pedig érthető mód most szívesebben csatlakoznak az emberek.«

Úgy tűnik, Hornt nem nagyon érdeklik a legfrissebb közvélemény-kutatások, hiszen pont ellenkező a tendencia. A múlt héten kijött a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása, amely szerint a Fidesz–KDNP meggyőző sikert aratna, ha most vasárnap lennének a választások. A közvélemény-kutatás szerint a kormánypártok erősen zárták a nyarat, ami nem mondható el a Tisza Pártról, mivel Magyar Péter tábora stagnált az utóbbi hónapokban.”

Nyitókép forrása: A Frisshírek Podcast YouTube-oldala

 

zakar zoltán béla
2025. szeptember 02. 09:17
Egy nagyképű alak .
Válasz erre
0
0
fsanyec
2025. szeptember 02. 09:06
Nem kell ezt a vágottfarkút félteni. Ha nekünk nem jut benzin ez akkor is autóval jár a Bigéhez.
Válasz erre
0
0
piramis-2
2025. szeptember 02. 08:36
"Az ellenzéki alternatívát kínáló lokális közösségekhez pedig érthető mód most szívesebben csatlakoznak az emberek." Nem az mondták, Gábor! Azt mondták, hogy menj a picsába!
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2025. szeptember 02. 08:23
" valódi, aktív, elszánt és elkötelezett közösségek nélkül nem megy" A hülye boomer galóca azt hiszi, hogy a fizetett koreai facebook trollhad, az egy valódi bármit is érő közösség. Azt hiszi, hogy a HK az közösségépítés, holott mint a nevében is benne van: virtuális harcosok a trollok ellen. Ennyire kurvára nem érteni a világot..
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!