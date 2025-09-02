„Horn Gábor az utóbbi napokban nagyot ment a közösségi hálón. A bukott SZDSZ emblematikus figurája magyar származású ukrán hősnek nevezte közösségi oldalára írt bejegyzésében Horn Gábor a Barátság kőolajvezetéket leromboló Robert Brovgyit, akit emiatt kitiltottak Magyarországról.

Majd egy megdöbbentő öngóllal köszönt be a baloldal hálójába:

»Ha az az ára a háború végének, az ukrán nép győzelmének, Európa biztonságának, hogy nincs üzemanyag, akkor nekem ez rendben van«.

De, ha ez nem lett volna elég blama, újból színre lépett és a Tisza házi közvélemény-kutatójaként a »Facebook-oldalán mesélte el vágyvezérelt véleményét:

»Tehát hiába a digitális világ, hiába a közvetlen kapcsolatot nem igénylő közösségi háló, valódi, aktív, elszánt és elkötelezett közösségek nélkül nem megy. Ez van most meg erősen a Tiszánál, ez adja helyi létezésének alapját, magját. És ezt próbálja meg – elkésve, de korlátlan eszköztárral – újjáépíteni a Fidesz, persze a főszereplője, Orbánra alapozva, a Harcosok Klubjával, a digitális polgári körökkel. (…) Az ellenzéki alternatívát kínáló lokális közösségekhez pedig érthető mód most szívesebben csatlakoznak az emberek.«

Úgy tűnik, Hornt nem nagyon érdeklik a legfrissebb közvélemény-kutatások, hiszen pont ellenkező a tendencia. A múlt héten kijött a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása, amely szerint a Fidesz–KDNP meggyőző sikert aratna, ha most vasárnap lennének a választások. A közvélemény-kutatás szerint a kormánypártok erősen zárták a nyarat, ami nem mondható el a Tisza Pártról, mivel Magyar Péter tábora stagnált az utóbbi hónapokban.”