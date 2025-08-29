Ez már a pofátlanság netovábbja: Magyarország után új országot pécézett ki magának Zelenszkij

Az orosz hadsereg legutóbbi rakéta- és dróntámadása Kijevben legalább tíz civil, köztük egy gyermek halálát okozta, 48-an megsérültek – emlékeztetett az El Debate.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a támadás a tűzszünetet és diplomáciát sürgetőknek szóló válasz, hangsúlyozva: Oroszország a fegyvereket választja a béke helyett.

Zelenszkij felszólította Kínát, Magyarországot és a csendben maradó országokat, hogy határozottan reagáljanak,

és újabb szankciókat követelt Oroszország ellen. A támadások következtében több lakóépület és egy bevásárlóközpont is megsérült, Vínitsia térségében pedig 60 ezer fogyasztó maradt átmenetileg áram nélkül.