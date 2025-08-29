Ft
08. 29.
péntek
háború Háború Ukrajnában Magyarország dróntámadás Ukrajna Kína Oroszország szankciók Volodimir Zelenszkij rakétatámadás

Ez már a pofátlanság netovábbja: Magyarország után új országot pécézett ki magának Zelenszkij

2025. augusztus 29. 10:34

Az ukrán elnök úgy érzi, joga van bárkit felszólítani.

2025. augusztus 29. 10:34
null

Az orosz hadsereg legutóbbi rakéta- és dróntámadása Kijevben legalább tíz civil, köztük egy gyermek halálát okozta, 48-an megsérültek – emlékeztetett az El Debate.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a támadás a tűzszünetet és diplomáciát sürgetőknek szóló válasz, hangsúlyozva: Oroszország a fegyvereket választja a béke helyett.

Zelenszkij felszólította Kínát, Magyarországot és a csendben maradó országokat, hogy határozottan reagáljanak,

és újabb szankciókat követelt Oroszország ellen. A támadások következtében több lakóépület és egy bevásárlóközpont is megsérült, Vínitsia térségében pedig 60 ezer fogyasztó maradt átmenetileg áram nélkül.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

jan36
2025. augusztus 29. 11:26
Mint tudjuk, és "neves angol professzorok" is megmondták, ez a muzsikus egyszerűen hülye. De, azért felszólítjuk, hogy ne szólítgasson fel. Ha, mégis "felszólítgatóst" akar játszani, próbálkozzon Putyinnál. Szintén nála panaszkodjon, mert nem Kína, Magyarország és Szlovákia bombázza-rakétázza a területeit.
tapir32
2025. augusztus 29. 11:23 Szerkesztve
Ukrajna miért támogatja orosz olaj és számos más orosz áru vásárlásával Oroszországot?
optimista-2
2025. augusztus 29. 11:21 Szerkesztve
Kína reakciója: kevés Határozott reakciója: nagyon-nagyon kevés (rakéta, bomba)
tapir32
2025. augusztus 29. 11:12
Ukrajna népeivel az szolidáris, az támogatja az ukrán népet, aki mielőbb tűzszünetet és békét akar. Ez a Magyar Kormány és nem Zselenszkij és nem az EU. További emberek halála és megnyomorítása nélkül kell rendezni az Ukrán helyzetet! Mióta etikus emberek halálát, megnyomorodását akarni? Egy absztrakt elv vagy az emberek élete a fontosabb? Mindig az életet kell választani! A dolgokat utólag rendezni lehet, helyre lehet hozni de, feltámasztani nem lehet senkit sem. Az elhúzódó háborúban Ukrajnát lerombolják. Deák Ferenc azért volt a haza bölcse, mert kiegyezett, mielőtt az egész ország rámegy az ellenállásra.
