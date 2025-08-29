Zelenszkij teljesen megveszett, Magyarországot és Kínát tette felelőssé a kijevi rakétatámadásért és az áldozatok haláláért (VIDEÓ)
Az ukrán elnök nyíltan nekiment minden országnak, melyek kiállnak a béke mellett.
Az ukrán elnök úgy érzi, joga van bárkit felszólítani.
Az orosz hadsereg legutóbbi rakéta- és dróntámadása Kijevben legalább tíz civil, köztük egy gyermek halálát okozta, 48-an megsérültek – emlékeztetett az El Debate.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a támadás a tűzszünetet és diplomáciát sürgetőknek szóló válasz, hangsúlyozva: Oroszország a fegyvereket választja a béke helyett.
Zelenszkij felszólította Kínát, Magyarországot és a csendben maradó országokat, hogy határozottan reagáljanak,
és újabb szankciókat követelt Oroszország ellen. A támadások következtében több lakóépület és egy bevásárlóközpont is megsérült, Vínitsia térségében pedig 60 ezer fogyasztó maradt átmenetileg áram nélkül.
