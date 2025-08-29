Fellélegezhet Zelenszkij: nagy magyarellenes ötlettel álltak elő Brüsszelben

Megszületett a terv: így vennék fel Ukrajnát az Európai Unióba
Nagyon szúrja egyesek szemét a magyar vétó.
Teljesen semmibe vennék Magyarország akaratát.
Magyarország keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához a Tanács azon döntése ellen, amely a befagyasztott orosz jegybanki eszközökből származó nyereség 99,7 százalékát az Európai Békekeretbe irányítja, így finanszírozva Ukrajna katonai támogatását – írja a Korrespondent.
A magyar kormány álláspontja szerint a döntés meghozatalakor Budapestet megfosztották szavazati jogától, ezzel sérültek az uniós jogalkotási eljárások és a jogállamiság elvei.
A per akár több évig is eltarthat, a kifizetések azonban addig is folytatódnak. A bírósági döntés precedenst teremthet az uniós döntéshozatal jövőjére nézve.
A cikk kiemeli, hogy Josep Borrell, az EU külügyi főképviselője már bejelentett egy mechanizmust, amellyel megkerülhető Budapest vétója
az Ukrajnának szánt katonai támogatás ügyében.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
