Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Grönland Donald Trump Dánia Egyesült Államok

A Fehér Ház rámutatott: Trump magasról tesz arra, mit akarnak a nyugat-európaiak

2026. január 16. 08:53

Pár tucat katona nem rettenti el Grönland megszerzésétől az elnököt.

2026. január 16. 08:53

A Fehér Ház közölte, hogy az európai csapatok Grönlandon való telepítése nem változtatja meg Donald Trump amerikai elnök tervét, hogy megszerezze a sarkvidéki szigetet – írja a Politico.

„Nem hiszem, hogy az európai csapatok befolyásolnák az elnök döntéshozatali folyamatát, vagy hogy egyáltalán befolyásolnák Grönland megszerzésére irányuló célját” 

– mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője csütörtökön az újságíróknak, amikor arról kérdezték őket, hogy az európai csapatok helyszínre küldéséről szóló közelmúltbeli bejelentések befolyásolják-e Trump számításait.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ezen a héten több európai nemzet, köztük Franciaország, Németország, Svédország, Finnország, Norvégia és Hollandia is bejelentette, hogy csapatokat küld Grönlandra, hogy részt vegyenek egy dán katonai gyakorlaton – néhányan közülük már ott is vannak. Észtország részt vesz a tervezésben, és „készen áll arra, hogy csapatokat küldjön a helyszínre, ha kérik”. A NATO nem vesz részt a katonai gyakorlaton, amely egy kormányközi gyakorlat.

Az Egyesült Államok elnöke többször is azzal fenyegetőzött, hogy katonai erőt alkalmaz az északi-sarkvidéki sziget elfoglalására, amely állítása szerint Oroszország és Kína kezébe kerülhet. Miután szerdán a Fehér Házban találkozott J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel, a dán külügyminiszter kijelentette, hogy 

Dánia és Grönland „továbbra is alapvető nézeteltérésben” áll Washingtonnal.

Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön korábban azt nyilatkozta az ország fegyveres erőinek, hogy Franciaország a következő napokban szárazföldi, légi és tengeri eszközöket telepít Grönlandra. „Franciaországnak és az európaiaknak továbbra is jelen kell lenniük, bárhol is fenyegetik érdekeiket, eszkaláció nélkül, de kompromisszumok nélkül a területi szuverenitás tiszteletben tartása terén” – mondta.

Az Egyesült Királyság és Norvégia nyilvánosan támogatja egy Arctic Sentry nevű NATO-misszió létrehozására irányuló törekvést, amely növelné a szövetség jelenlétét, és biztosítaná Trumpot Európa elkötelezettségéről a régió biztonsága iránt.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Fotó: Jim WATSON / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
statiszta
2026. január 16. 10:58
"európai csapatok" Sportcsapatok? Mert kb. annyian vannak. :D
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. január 16. 10:38
MIÉRT IS KELLENE, HOGY ÉRDEKELJE! REMÉLEM MEGSZÍVATJA AZ EU-T IS!
Válasz erre
2
0
bodosoldier-2
2026. január 16. 10:13
Felidegesitik Trampot az meg leállitja az LNG szállitást aztán lehet fűteni a migrikkel.Igaz ebben van gyakorlatuk a fritzeknek.
Válasz erre
3
0
molga8
2026. január 16. 09:12
Taknyosra szopatja az USA és az oroszok a brüsszeli bohócokat. Nem jutottunk volna ide, ha az EU-s bürokrácia nem a háttérhatalmat, hanem az európát lakó őshonos népeket képviselte volna az elmúlt évtizedekben.
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!