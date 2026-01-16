A Fehér Ház rámutatott: Trump magasról tesz arra, mit akarnak a nyugat-európaiak

Hoppá: teljes harci díszben megindultak a francia és német katonák
Koppenhága európai szövetségesei feszülten követik az eseményeket.
Pár tucat katona nem rettenti el Grönland megszerzésétől az elnököt.
A Fehér Ház közölte, hogy az európai csapatok Grönlandon való telepítése nem változtatja meg Donald Trump amerikai elnök tervét, hogy megszerezze a sarkvidéki szigetet – írja a Politico.
„Nem hiszem, hogy az európai csapatok befolyásolnák az elnök döntéshozatali folyamatát, vagy hogy egyáltalán befolyásolnák Grönland megszerzésére irányuló célját”
– mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője csütörtökön az újságíróknak, amikor arról kérdezték őket, hogy az európai csapatok helyszínre küldéséről szóló közelmúltbeli bejelentések befolyásolják-e Trump számításait.
Ezen a héten több európai nemzet, köztük Franciaország, Németország, Svédország, Finnország, Norvégia és Hollandia is bejelentette, hogy csapatokat küld Grönlandra, hogy részt vegyenek egy dán katonai gyakorlaton – néhányan közülük már ott is vannak. Észtország részt vesz a tervezésben, és „készen áll arra, hogy csapatokat küldjön a helyszínre, ha kérik”. A NATO nem vesz részt a katonai gyakorlaton, amely egy kormányközi gyakorlat.
Az Egyesült Államok elnöke többször is azzal fenyegetőzött, hogy katonai erőt alkalmaz az északi-sarkvidéki sziget elfoglalására, amely állítása szerint Oroszország és Kína kezébe kerülhet. Miután szerdán a Fehér Házban találkozott J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel, a dán külügyminiszter kijelentette, hogy
Dánia és Grönland „továbbra is alapvető nézeteltérésben” áll Washingtonnal.
Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön korábban azt nyilatkozta az ország fegyveres erőinek, hogy Franciaország a következő napokban szárazföldi, légi és tengeri eszközöket telepít Grönlandra. „Franciaországnak és az európaiaknak továbbra is jelen kell lenniük, bárhol is fenyegetik érdekeiket, eszkaláció nélkül, de kompromisszumok nélkül a területi szuverenitás tiszteletben tartása terén” – mondta.
Az Egyesült Királyság és Norvégia nyilvánosan támogatja egy Arctic Sentry nevű NATO-misszió létrehozására irányuló törekvést, amely növelné a szövetség jelenlétét, és biztosítaná Trumpot Európa elkötelezettségéről a régió biztonsága iránt.
Hadgyakorlatokkal és új erők telepítésével fokozza a jelenlétét Dánia Grönlandon az Egyesült Államok növekvő nyomásgyakorlása miatt.
