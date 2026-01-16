A Fehér Ház rámutatott: Trump magasról tesz arra, mit akarnak a nyugat-európaiak

Az Egyesült Államok elnöke többször is azzal fenyegetőzött, hogy katonai erőt alkalmaz az északi-sarkvidéki sziget elfoglalására, amely állítása szerint Oroszország és Kína kezébe kerülhet. Miután szerdán a Fehér Házban találkozott J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel, a dán külügyminiszter kijelentette, hogy

Dánia és Grönland „továbbra is alapvető nézeteltérésben” áll Washingtonnal.

Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön korábban azt nyilatkozta az ország fegyveres erőinek, hogy Franciaország a következő napokban szárazföldi, légi és tengeri eszközöket telepít Grönlandra. „Franciaországnak és az európaiaknak továbbra is jelen kell lenniük, bárhol is fenyegetik érdekeiket, eszkaláció nélkül, de kompromisszumok nélkül a területi szuverenitás tiszteletben tartása terén” – mondta.

Az Egyesült Királyság és Norvégia nyilvánosan támogatja egy Arctic Sentry nevű NATO-misszió létrehozására irányuló törekvést, amely növelné a szövetség jelenlétét, és biztosítaná Trumpot Európa elkötelezettségéről a régió biztonsága iránt.