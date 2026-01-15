Hoppá: teljes harci díszben megindultak a francia és német katonák

Koppenhága európai szövetségesei feszülten követik az eseményeket, több NATO-ország pedig támogatásáról biztosította az a skandináv államot. A franciák célja most az, hogyaz európai NATO szövetségesekkel szorosabbá tegyék az együttműködést és felkészültek legyenek az északi, zord körülmények közötti bevetésekre is – írja a lap.

A németek is mennek

Nemcsak a franciák indultak el: meghívást kapott a Bundeswehr is, ennek eleget téve Németország egy 13 fős elit különítményt reptetett Grönlandra. A katonák feladata, hogy részt vegyenek egy többnemzetiségű felderítő misszióban, és felmérjék a terepet az Egyesült Államok és Dánia közötti feszültségek árnyékában – írta a Kárpáthír.

A német védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a misszió időtartama január 15-től 17-ig tart. A 13 katonát – akik speciálisan kiképzett hegyivadászok (Gebirgsjäger) – egy Airbus A400M szállítógép vitte Nuukba, a grönlandi fővárosba.