Hoppá: teljes harci díszben megindultak a francia és német katonák

Hatalmas fordulat, most dől el Grönland sorsa
Trump külügyminiszterét személyesen fogadják a dánok és a grönlandiak, mindenki lélegzet-visszafojtva figyel.
Koppenhága európai szövetségesei feszülten követik az eseményeket.
Emmanuel Macron, Franciaország elnöke január 15-én a közösségi médiában jelezte, hogy Párizs reagál a dánok akciójára – írja a Portfolio.
A francia vezető bejelentette, hogy Franciaország is részt vesz a Dánia által Grönlandon szervezett közös gyakorlatokon, az Arctic Endurance hadműveleten; az első katonai kontingens már úton van és a közeljövőben továbbiak fogják követni.
Macron mondatai nem a legjobb pillanatban jöttek, ugyanis Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban többször egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok igényt tart a Dániához tartozó Grönlandra. A hírek szerint a Fehér Ház elsősorban a megvásárlásban gondolkodik, ugyanakkor nincs kizárva egy esetleges katonai akciónak lehetősége sem.
Koppenhága európai szövetségesei feszülten követik az eseményeket, több NATO-ország pedig támogatásáról biztosította az a skandináv államot. A franciák célja most az, hogyaz európai NATO szövetségesekkel szorosabbá tegyék az együttműködést és felkészültek legyenek az északi, zord körülmények közötti bevetésekre is – írja a lap.
Nemcsak a franciák indultak el: meghívást kapott a Bundeswehr is, ennek eleget téve Németország egy 13 fős elit különítményt reptetett Grönlandra. A katonák feladata, hogy részt vegyenek egy többnemzetiségű felderítő misszióban, és felmérjék a terepet az Egyesült Államok és Dánia közötti feszültségek árnyékában – írta a Kárpáthír.
A német védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a misszió időtartama január 15-től 17-ig tart. A 13 katonát – akik speciálisan kiképzett hegyivadászok (Gebirgsjäger) – egy Airbus A400M szállítógép vitte Nuukba, a grönlandi fővárosba.
A cél felmérni, hogyan tudnák az európai államok támogatni Dánia biztonságát,
különös tekintettel a tengeri megfigyelésre. Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint a lépést szorosan koordinálták Dániával és az Egyesült Államokkal is – fogalmaz a Kárpáthír.
A Spiegel információi szerint a missziónak főként szimbolikus jelentősége van, tekintettel a Grönland jövőjével kapcsolatos geopolitikai vitákra. A meghívó a múlt hét közepén érkezett, és Berlin azonnal igent mondott. A szövetségesek sem maradtak tétlenek: Norvégia két katonát küldött Grönlandra – írja a hírportál.
