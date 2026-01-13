Hatalmas fordulat, most dől el Grönland sorsa

Január 14-én Washingtonban találkozik egymással Dánia, Grönland és az Egyesült Államok vezetése: Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter és Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel tárgyal – adta hírül a Politico egy uniós diplomata értesüléseire hivatkozva. A megbeszélés középpontjában Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos tervei állnak.

A tárgyalás időzítése nem véletlen: Trump az elmúlt napokban több „kardcsörtető” nyilatkozatot tett az északi-sarkvidéki szigetről, különösen azután, hogy az Egyesült Államok kiemelte Venezuelából az egykori diktátort, Nicolás Madurót. Az amerikai elnök többször kijelentette, hogy