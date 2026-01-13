Hatalmas fordulat, most dől el Grönland sorsa

A legmagasabb szintről figyelmeztetnek: Trump komolyan gondolja Grönlandot
Trump külügyminiszterét személyesen fogadják a dánok és a grönlandiak, mindenki lélegzet-visszafojtva figyel.
Január 14-én Washingtonban találkozik egymással Dánia, Grönland és az Egyesült Államok vezetése: Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter és Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel tárgyal – adta hírül a Politico egy uniós diplomata értesüléseire hivatkozva. A megbeszélés középpontjában Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos tervei állnak.
A tárgyalás időzítése nem véletlen: Trump az elmúlt napokban több „kardcsörtető” nyilatkozatot tett az északi-sarkvidéki szigetről, különösen azután, hogy az Egyesült Államok kiemelte Venezuelából az egykori diktátort, Nicolás Madurót. Az amerikai elnök többször kijelentette, hogy
Grönland kulcsfontosságú az USA biztonsága szempontjából.
Európának „komolyan” kellene vennie az amerikai elnököt Grönland kérdésében J.D. Vance szerint.
Szeretnék megállapodni velük, az könnyebb lenne. De így vagy úgy, Grönland a miénk lesz (https://mandiner.hu/kulfold/2026/01/amerika-berendezkedik-gronlandon)”
– mondta Trump vasárnap az Air Force One fedélzetén.
Rasmussen kedden Koppenhágában megerősítette: J. D. Vance maga kérte, hogy részt vehessen a megbeszélésen, ezért azt a Fehér Házban tartják. A diplomáciai mozgás fokozódását jelzi az is, hogy Motzfeldt és Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter hétfőn Brüsszelbe utazik, ahol Mark Rutte NATO-főtitkárral egyeztetnek.
Ha ezt meglépnék, az Egyesült Államokkal kerülnénk szembe egy szempillantás alatt.
Dánia és a saját önkormányzatisággal bíró Grönland egyelőre elutasította Trump terveit. Mette Frederiksen dán miniszterelnök korábban kijelentette: egy amerikai támadás Grönland ellen a NATO végét jelentené. Európai vezetők is kiálltak Grönland önrendelkezési joga mellett, attól tartva, hogy a január 3-ai venezuelai amerikai akció felbátoríthatja Trumpot egy újabb, még merészebb lépésre.
A baltiak és a lengyelek persze mindent lenyelnének.
Fotó: Donald Trump és Lars Løkke Rasmussen / Brendan Smialowski / AFP