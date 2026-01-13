Ft
JD Vance Fehér Ház Washington Grönland tárgyalás NATO Donald Trump Dánia Marco Rubio Egyesült Államok

Hatalmas fordulat, most dől el Grönland sorsa

2026. január 13. 18:03

Trump külügyminiszterét személyesen fogadják a dánok és a grönlandiak, mindenki lélegzet-visszafojtva figyel.

2026. január 13. 18:03

Január 14-én Washingtonban találkozik egymással Dánia, Grönland és az Egyesült Államok vezetése: Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter és Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel tárgyal – adta hírül a Politico egy uniós diplomata értesüléseire hivatkozva. A megbeszélés középpontjában Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos tervei állnak.

A tárgyalás időzítése nem véletlen: Trump az elmúlt napokban több „kardcsörtető” nyilatkozatot tett az északi-sarkvidéki szigetről, különösen azután, hogy az Egyesült Államok kiemelte Venezuelából az egykori diktátort, Nicolás Madurót. Az amerikai elnök többször kijelentette, hogy

Grönland kulcsfontosságú az USA biztonsága szempontjából.

Szeretnék megállapodni velük, az könnyebb lenne. De így vagy úgy, Grönland a miénk lesz (https://mandiner.hu/kulfold/2026/01/amerika-berendezkedik-gronlandon)”

– mondta Trump vasárnap az Air Force One fedélzetén.

Rasmussen kedden Koppenhágában megerősítette: J. D. Vance maga kérte, hogy részt vehessen a megbeszélésen, ezért azt a Fehér Házban tartják. A diplomáciai mozgás fokozódását jelzi az is, hogy Motzfeldt és Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter hétfőn Brüsszelbe utazik, ahol Mark Rutte NATO-főtitkárral egyeztetnek.

Dánia és a saját önkormányzatisággal bíró Grönland egyelőre elutasította Trump terveit. Mette Frederiksen dán miniszterelnök korábban kijelentette: egy amerikai támadás Grönland ellen a NATO végét jelentené. Európai vezetők is kiálltak Grönland önrendelkezési joga mellett, attól tartva, hogy a január 3-ai venezuelai amerikai akció felbátoríthatja Trumpot egy újabb, még merészebb lépésre.

Idézőjel

Ha az Egyesült Államok katonai akciót hajtana végre egy másik NATO-tagállammal szemben, az a NATO végét jelentené

A baltiak és a lengyelek persze mindent lenyelnének.

***

Fotó: Donald Trump és Lars Løkke Rasmussen / Brendan Smialowski / AFP

Bynortx
2026. január 13. 18:23
Azok a dánok a találkozó után már nem mennek haza. Bíróság elé fogják őket állítani emberiesség elleni büncselekménnyel. Utána trump kinevezi muskot grönlandi kormányzónak, a felesége pedig dánia új királynője lesz.
backsplash
2026. január 13. 18:22 Szerkesztve
Kicsit furcsának tűnik, mert a világtérképet általában az Egyenlítőre merőlegesen szoktuk nézni és így nem egyértelmű, hogy miért stratégiai jelentőségű Grönland, miért kell annyira az amerikaiaknak. Két tengerészeti és két szárazföldi bázis mindenképpen kellhet nekik a térségben, mert az európai szövetségesek jövője kérdéses. Nagyon sodródik Európa az arab világ felé, egyre inkább szimpatizál a nem amerikai érdekekkel és ezt gyorsítja az intézményes korrupció.
csulak
2026. január 13. 18:13
az eredmeny elore boritekolhato
Nasi12
2026. január 13. 18:09
Adj király katonát (Grönlandot). Nem adok. Ha nem adol szakitok :)
