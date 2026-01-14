Dánia felvette a kesztyűt: Grönlandra vezényelték a hadsereget – vadászgépek és hadihajók indultak a térségbe

Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági célokra hivatkozva szerdán ismételten kijelentette, hogy az Egyesült Államok meg akarja szerezni a Dániához tartozó szigetet, és azt hangoztatta, hogy ebben a NATO-nak is támogatnia kellene Washingtont.

Mette Frederiksen dán kormányfő viszont azt mondta, Dánia és Grönland is egyértelműen elutasítja ezeket az elképzeléseket. A miniszterelnök úgy vélte, egy Grönland elleni támadás „mindennek a végét”, legfőképp a NATO végét jelentené.