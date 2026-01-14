Ft
dánia grönland nato egyesült államok donald trump

Dánia felvette a kesztyűt: Grönlandra vezényelték a hadsereget – vadászgépek és hadihajók indultak a térségbe

2026. január 14. 18:03

Hadgyakorlatokkal és új erők telepítésével fokozza a jelenlétét Dánia Grönlandon az Egyesült Államok növekvő nyomásgyakorlása miatt.

2026. január 14. 18:03
null

 „A mai naptól kezdődően” Dánia megerősíti a katonai jelenlétet Grönlandon – jelentette be szerdán a dán védelmi minisztérium.

„Hadgyakorlatok keretében a dán hadsereg a mai naptól fogva alakulatokat és képességeket telepít Grönlandra, így a szigeten és környékén fokozott lesz a katonai jelenlét, ami harci repülőgépeket, hadihajókat és katonákat jelent, beleértve a NATO-szövetségesek erőit is” – állt a tárca közleményében.

Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági célokra hivatkozva szerdán ismételten kijelentette, hogy az Egyesült Államok meg akarja szerezni a Dániához tartozó szigetet, és azt hangoztatta, hogy ebben a NATO-nak is támogatnia kellene Washingtont.

Mette Frederiksen dán kormányfő viszont azt mondta, Dánia és Grönland is egyértelműen elutasítja ezeket az elképzeléseket. A miniszterelnök úgy vélte, egy Grönland elleni támadás „mindennek a végét”, legfőképp a NATO végét jelentené.

Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter a szerdai közleményben hangsúlyozta: az Északi-sarkvidék kulcsfontosságú Dánia és sarkköri szövetségesei számára, emiatt erősítik tovább kapacitásaikat a térségben. 

A tárcavezető szerint 2026-ban olyan hadgyakorlatokat terveznek, amelyek során „szövetséges csapatokat fogadnak, harci repülőgépeket telepítenek Grönlandra és környékére, illetve tengeri katonai missziókat hajtanak végre”.

 Felidézte, hogy tavaly is rendeztek hadgyakorlatokat Grönlandon Németország, Franciaország, Svédország és Norvégia részvételével.

Szerdán J. D. Vance amerikai alelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter fogadja Dánia és Grönland külügyminiszterét a Fehér Házban.

(MTI)

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

