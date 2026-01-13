Abszurd, de igaz: a németek többsége katonailag is megvédené Grönlandot az Egyesült Államokkal szemben

Ha Donald Trump valóban katonai lépésekre szánná el magát Grönland megszerzéséért, az a Die Welt szerint a NATO egyik tagállama, Dánia elleni támadásnak minősülne. Egy januári közvélemény-kutatás szerint a német társadalom többsége ebben az esetben kész lenne fegyveresen is kiállni a szövetséges mellett – írta a lap a Stern megbízásából készült Forsa-felmérésre hivatkozva.

Donald Trump amerikai elnök többször is kijelentette: stratégiai okokból szeretné, ha Grönland az Egyesült Államokhoz tartozna. A Die Welt emlékeztet: Grönland autonóm terület, de a NATO-tag Dán Királyság része, így egy esetleges amerikai katonai akció NATO-szövetséges elleni támadásnak minősülne.