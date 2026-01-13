Abszurd, de igaz: a németek többsége katonailag is megvédené Grönlandot az Egyesült Államokkal szemben

Itt a térkép, ami után minden világossá válik: ezért olyan fontos Trumpéknak Grönland!
Gyakorlatilag a teljes periódusos rendszert megtaláljuk a Föld legnagyobb szigetén.
Egyedül az AfD-szavazók őrizték meg a józan eszüket a kérdésben.
Ha Donald Trump valóban katonai lépésekre szánná el magát Grönland megszerzéséért, az a Die Welt szerint a NATO egyik tagállama, Dánia elleni támadásnak minősülne. Egy januári közvélemény-kutatás szerint a német társadalom többsége ebben az esetben kész lenne fegyveresen is kiállni a szövetséges mellett – írta a lap a Stern megbízásából készült Forsa-felmérésre hivatkozva.
Donald Trump amerikai elnök többször is kijelentette: stratégiai okokból szeretné, ha Grönland az Egyesült Államokhoz tartozna. A Die Welt emlékeztet: Grönland autonóm terület, de a NATO-tag Dán Királyság része, így egy esetleges amerikai katonai akció NATO-szövetséges elleni támadásnak minősülne.
A Stern számára készített Forsa-kutatás alapján
a németek 62 százaléka úgy véli, Németországnak más NATO-országokkal együtt katonai segítséget kellene nyújtania Dániának, ha az szövetségi segítséget kérne.
A válaszadók 32 százaléka ellenezne egy ilyen akciót, 6 százalék pedig nem tudott vagy nem akart állást foglalni.
A lap szerint a katonai fellépést leginkább a mainstream és baloldali politikai pártok szavazói támogatják:
A háborús pszichózisba belehergelt pártok között egyetlen józan hang jelenik csak meg a palettán:
az AfD szavazóinak mindössze 37 százaléka támogatná a katonai segítségnyújtást,
Ilyen még nem volt, az AfD minden egyes felmérésben agyonveri az összes többi pártot.
A német kormány hivatalos álláspontja óvatos. Johann Wadephul külügyminiszter (CDU) Washingtonban kijelentette:
Grönland sorsáról „Grönland és Dánia, illetve a grönlandi emberek” dönthetnek, nem külső hatalmak.
Ugyanakkor abban bízik, hogy a NATO keretein belül közös megoldás születik az Északi-sarkvidék biztonságának kérdésében – számolt be róla a Die Welt.
A reprezentatívnak tekinthető felmérést 2026. január 8–9-én, ezer fő megkérdezésével végezték, a hibahatár plusz-mínusz 3 százalékpont.
Európának „komolyan” kellene vennie az amerikai elnököt Grönland kérdésében J.D. Vance szerint.
