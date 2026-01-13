Ft
háború Németország Grönland NATO AfD Dánia hadsereg Egyesült Államok

Abszurd, de igaz: a németek többsége katonailag is megvédené Grönlandot az Egyesült Államokkal szemben

2026. január 13. 16:05

Egyedül az AfD-szavazók őrizték meg a józan eszüket a kérdésben.

2026. január 13. 16:05
null

Ha Donald Trump valóban katonai lépésekre szánná el magát Grönland megszerzéséért, az a Die Welt szerint a NATO egyik tagállama, Dánia elleni támadásnak minősülne. Egy januári közvélemény-kutatás szerint a német társadalom többsége ebben az esetben kész lenne fegyveresen is kiállni a szövetséges mellett – írta a lap a Stern megbízásából készült Forsa-felmérésre hivatkozva.

Donald Trump amerikai elnök többször is kijelentette: stratégiai okokból szeretné, ha Grönland az Egyesült Államokhoz tartozna. A Die Welt emlékeztet: Grönland autonóm terület, de a NATO-tag Dán Királyság része, így egy esetleges amerikai katonai akció NATO-szövetséges elleni támadásnak minősülne.

A Stern számára készített Forsa-kutatás alapján

a németek 62 százaléka úgy véli, Németországnak más NATO-országokkal együtt katonai segítséget kellene nyújtania Dániának, ha az szövetségi segítséget kérne.

A válaszadók 32 százaléka ellenezne egy ilyen akciót, 6 százalék pedig nem tudott vagy nem akart állást foglalni.

A lap szerint a katonai fellépést leginkább a mainstream és baloldali politikai pártok szavazói támogatják:

  • a Zöldek hívei között 75 százalék szerint kéne fegyvert fogniuk az Egyesült Államok ellen,
  • a CDU/CSU és a Baloldal esetében ez az arány 71,
  • az SPD-nél pedig 68 százalék.

A háborús pszichózisba belehergelt pártok között egyetlen józan hang jelenik csak meg a palettán:

az AfD szavazóinak mindössze 37 százaléka támogatná a katonai segítségnyújtást,

  • miközben 59 százalék kifejezetten ellene van,
  • 4 százalék pedig bizonytalan.

A német kormány hivatalos álláspontja óvatos. Johann Wadephul külügyminiszter (CDU) Washingtonban kijelentette:

Grönland sorsáról „Grönland és Dánia, illetve a grönlandi emberek” dönthetnek, nem külső hatalmak.

Ugyanakkor abban bízik, hogy a NATO keretein belül közös megoldás születik az Északi-sarkvidék biztonságának kérdésében – számolt be róla a Die Welt.

A reprezentatívnak tekinthető felmérést 2026. január 8–9-én, ezer fő megkérdezésével végezték, a hibahatár plusz-mínusz 3 százalékpont.

***

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

 

