01. 16.
péntek
Beleremegett a NATO Putyin szavaiba; Lázárnál betelt a pohár; kiderült, mikor jöhet Trump Budapestre

2026. január 16. 05:59

Csütörtökön a nemzetközi és a hazai politika eseményei egyszerre kerültek reflektorfénybe. A hírek középpontjában Trump neve is megjelent: Putyin kemény háborús kijelentései, Magyar Péter körüli újabb vádak és egy lehetséges budapesti látogatás is nagy érdeklődést váltott ki.

2026. január 16. 05:59
null

A csütörtöki hírfogyasztást három, egymástól eltérő ügy határozta meg: Vlagyimir Putyin háborús értelmezése Ukrajnáról, Lázár János és Magyar Péter újabb konfliktusa, valamint a hír, miszerint Trump 2026-ban Magyarországra látogathat.

Putyin a háborúról üzent

Vlagyimir Putyin Moszkvában arról beszélt, hogy az ukrajnai válság közvetlen következménye annak, hogy hosszú éveken át figyelmen kívül hagyták Oroszország biztonsági érdekeit. Úgy fogalmazott:

Ez az elv szerepel a nemzetközi jog alapvető dokumentumaiban.

Szerinte a NATO keleti terjeszkedése vezetett a konfliktus kiéleződéséhez, és megerősítette, hogy Oroszország folytatja céljai elérését Ukrajnában

Magyar Péter új szintre lépett

Lázár János a Lázárinfón reagált Magyar Péter állításaira, amelyeket valótlan vádaknak nevezett. Az építési és közlekedési miniszter kijelentette:

Magyar Péternek Dubajban van lakása, ahol 2023 karácsonyát a gyermekeivel töltötte.

A kijelentés komoly visszhangot váltott ki, különösen annak fényében, hogy Lázár szerint egy bírósági döntés lehetővé tette a róla szóló valótlanságok terjesztését.

Trump érkezhet a CPAC Hungaryre

A csütörtöki nap egyik legtöbbet olvasott híre az volt, hogy 2026 márciusában ismét megrendezik a CPAC Hungary konferenciát,

 amelynek vendége akár Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is lehet.

Szánthó Miklós emlékeztetett: Trump az elmúlt években minden alkalommal exkluzív videóüzenetben köszöntötte a rendezvényt, amely Budapestet a nemzetközi jobboldal egyik központjává tette.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

