Beleremegett a NATO Putyin szavaiba; Lázárnál betelt a pohár; kiderült, mikor jöhet Trump Budapestre

A csütörtöki hírfogyasztást három, egymástól eltérő ügy határozta meg: Vlagyimir Putyin háborús értelmezése Ukrajnáról, Lázár János és Magyar Péter újabb konfliktusa, valamint a hír, miszerint Trump 2026-ban Magyarországra látogathat.

Putyin a háborúról üzent

Vlagyimir Putyin Moszkvában arról beszélt, hogy az ukrajnai válság közvetlen következménye annak, hogy hosszú éveken át figyelmen kívül hagyták Oroszország biztonsági érdekeit. Úgy fogalmazott: