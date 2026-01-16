Beleremegett a NATO Putyin szavaiba; Lázárnál betelt a pohár; kiderült, mikor jöhet Trump Budapestre

Olyat mondott Putyin a háborúról, amibe beleremeg a NATO: ez vezetett az ukrajnai válsághoz
Az orosz elnök nem hazudtolta meg magát.
Csütörtökön a nemzetközi és a hazai politika eseményei egyszerre kerültek reflektorfénybe. A hírek középpontjában Trump neve is megjelent: Putyin kemény háborús kijelentései, Magyar Péter körüli újabb vádak és egy lehetséges budapesti látogatás is nagy érdeklődést váltott ki.
A csütörtöki hírfogyasztást három, egymástól eltérő ügy határozta meg: Vlagyimir Putyin háborús értelmezése Ukrajnáról, Lázár János és Magyar Péter újabb konfliktusa, valamint a hír, miszerint Trump 2026-ban Magyarországra látogathat.
Vlagyimir Putyin Moszkvában arról beszélt, hogy az ukrajnai válság közvetlen következménye annak, hogy hosszú éveken át figyelmen kívül hagyták Oroszország biztonsági érdekeit. Úgy fogalmazott:
Ez az elv szerepel a nemzetközi jog alapvető dokumentumaiban.
Szerinte a NATO keleti terjeszkedése vezetett a konfliktus kiéleződéséhez, és megerősítette, hogy Oroszország folytatja céljai elérését Ukrajnában
Lázár János a Lázárinfón reagált Magyar Péter állításaira, amelyeket valótlan vádaknak nevezett. Az építési és közlekedési miniszter kijelentette:
Magyar Péternek Dubajban van lakása, ahol 2023 karácsonyát a gyermekeivel töltötte.
A kijelentés komoly visszhangot váltott ki, különösen annak fényében, hogy Lázár szerint egy bírósági döntés lehetővé tette a róla szóló valótlanságok terjesztését.
A miniszter arról beszélt a Lázárinfón, hogy a Tisza Párt elnökének van egy lakása Dubajban.
A csütörtöki nap egyik legtöbbet olvasott híre az volt, hogy 2026 márciusában ismét megrendezik a CPAC Hungary konferenciát,
amelynek vendége akár Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is lehet.
Szánthó Miklós emlékeztetett: Trump az elmúlt években minden alkalommal exkluzív videóüzenetben köszöntötte a rendezvényt, amely Budapestet a nemzetközi jobboldal egyik központjává tette.
Értesülések szerint a CPAC Hungary konferencia vendége lehet az Egyesült Államok elnöke is.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP