Olyat mondott Putyin a háborúról, amibe beleremeg a NATO: ez vezetett az ukrajnai válsághoz

Az ukrajnai válság a közvetlen következménye annak, hogy semmibe vették Oroszország érdekeit, és kockázatokat hoztak létre Moszkva biztonságának szempontjából – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Moszkvában azon a rendezvényen, amelyen új moszkvai nagykövetek megbízóleveleit vette át.

Putyin szerint abból kell kiindulni, hogy a biztonságnak valóban átfogónak, azaz egyenlőnek és oszthatatlannak kell lennie. Mint fogalmazott, a biztonság nem garantálható mások biztonságának rovására.