Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin nato ukrajna oroszország

Olyat mondott Putyin a háborúról, amibe beleremeg a NATO: ez vezetett az ukrajnai válsághoz

2026. január 15. 16:35

Az orosz elnök nem hazudtolta meg magát.

2026. január 15. 16:35
null

Az ukrajnai válság a közvetlen következménye annak, hogy semmibe vették Oroszország érdekeit, és kockázatokat hoztak létre Moszkva biztonságának szempontjából – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Moszkvában azon a rendezvényen, amelyen új moszkvai nagykövetek megbízóleveleit vette át.

Putyin szerint abból kell kiindulni, hogy a biztonságnak valóban átfogónak, azaz egyenlőnek és oszthatatlannak kell lennie. Mint fogalmazott, a biztonság nem garantálható mások biztonságának rovására.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

„Ez az elv szerepel a nemzetközi jog alapvető dokumentumaiban. Ennek az alapvető, létfontosságú elvnek a figyelmen kívül hagyása soha nem vezetett semmi jóra és nem is fog vezetni. Ezt jól példázza az Ukrajna körüli válság, amely a közvetlen következménye annak, hogy éveken át figyelmen kívül hagyták Oroszország jogos érdekeit, és célzottan törekedtek biztonságunk veszélyeztetésére, a NATO-blokknak az orosz határokhoz való közelítésére” – hangoztatta az orosz vezető.

Megerősítette, hogy Oroszország folytatja céljainak elérését Ukrajnában.

Azt is hangoztatta, hogy Oroszország támogatja az ENSZ központi szerepének megerősítését a világ ügyeiben. Putyin csütörtökön 34 újonnan érkezett külföldi nagykövet hitelesítő okmányait vette át a moszkvai Kremlben.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2026. január 15. 18:13
11.rész A nyilatkozat nemcsak a népek politikai státuszának szabad meghatározásához való jogát tartalmazza, hanem azt is, hogy amennyiben az önrendelkezési jog gyakorlására irányuló törekvésük során ellenállásba ütköznek, az önrendelkezési jog gyakorlása érdekében jogukban álltámogatást kérni és elfogadni. Ezen túlmenően a nyilatkozat tartalmazza minden állam azon kötelezettségét, hogy tartózkodjon minden olyan erőszakos intézkedéstől, amely megfoszt egy népet az önrendelkezés jogától, valamint lefekteti minden állam azon kifejezett kötelességét, hogy támogassa az önrendelkezés megvalósulását. A külső önrendelkezés csak akkor korlátozható, ha egy állam garantálja a belső önrendelkezést, azaz a teljes lakosságot képviseli a belső önrendelkezés megőrzése mellett. A Baráti Kapcsolatok Nyilatkozata alapján joga volt a Krímnek elszakadni, segítséget kérni Oroszországtól, sőt Oroszországnak pedig kötelessége volt segítséget nyújtani. Van még kérdés Ildikó?
Válasz erre
0
0
FeketeFehér
2026. január 15. 18:13
"polárüveg 2026. január 15. 17:57 Nemhogy nem törődtek Oroszo. biztonsági igényeivel és érdekeivel, hanem nyíltan Oo. legyőzéséről, feldarabolásáról harsogtak immár kb. 10-12 éve." A sánta kutya sem akarta oroszország "feldarabolását", meg "legyőzését". Putyin csak megsértődött azon, hogy az ukrajnaiak nem akartak maguk fölé orosz bábkormányt.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. január 15. 18:13
10. rész Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 1970. október 24-i 2625 (XXV) határozata – „Baráti Kapcsolatok Nyilatkozata” Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata mellett az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 1970. október 24-i alapelvekről szóló nyilatkozata, a Baráti Kapcsolatok Nyilatkozata, amelyet konszenzussal – azaz ellenszavazat nélkül – fogadtak el, kétségtelenül az ENSZ Közgyűlés legfontosabb nyilatkozata. Bár hivatalosan jogilag nem kötelező érvényű, de a nyilatkozat – amint az a záró megjegyzésekből kiderül – tartalmazza az alkalmazandó nemzetközi szokásjog reprodukcióját. Ez a nyilatkozat kifejezetten elismeri az elszakadás jogát, akár egy különálló, szuverén állam létrehozása, akár egy másik állammal való szabad társulás vagy egy másik államba való beolvadás révén.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. január 15. 18:13
9.rész A Krím számára ez azt jelenti, hogy Hruscsov 1954-es, az önrendelkezési jogot kétségtelenül megsértő Ukrajnának szánt adománya az ENSZ Emberi Jogi Egyezségokmányának fent említett 1. cikkének hatályba lépésével érvényét vesztette, és az Ukrajnához való tartozása emiatt sem tartható fenn. Putyinnak tehát igaza volt, amikor az igazságszolgáltatás helyreállítására hivatkozott. Csak az egyértelműség kedvéért: A nemzetközi jogban az alapvető emberi jogok megsértésén kívül csak három olyan jogszabály van, amely kötelező érvényű jog: a népek önrendelkezési joga, az erőszak tilalma és a népirtás tilalma. A területi integritás vagy az állami szuverenitás megsértése nem tartozik ezek közé.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!