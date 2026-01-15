Ez nagyon fog fájni Zelenszkijnek: a Kreml megerősítette Trump súlyos szavait

A Kreml is megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az egyik akadálya annak, hogy lezárják az orosz–ukrán háborút. Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Reutersnek nyilatkozva reagált Donald Trump amerikai elnök kijelentésére, aki egy interjúban Zelenszkijt tette felelőssé a háború eddigi elhúzódásáért. Peszkov szerint

„ebben egyetérthetünk, ez valóban így van”, ezzel megerősítve Trump állítását.

– számolt be róla az Index.