Ez nagyon fog fájni Zelenszkijnek: a Kreml megerősítette Trump súlyos szavait

Tusk kiállt Zelenszkij mellett: csúnyán visszaszólt Trumpnak
A Kreml is megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az egyik akadálya annak, hogy lezárják az orosz–ukrán háborút. Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Reutersnek nyilatkozva reagált Donald Trump amerikai elnök kijelentésére, aki egy interjúban Zelenszkijt tette felelőssé a háború eddigi elhúzódásáért. Peszkov szerint
„ebben egyetérthetünk, ez valóban így van”, ezzel megerősítve Trump állítását.
A szóvivő hozzátette, hogy az orosz fél továbbra is nyitott a béketárgyalásokra. Kiemelte, hogy a Kreml várja az Egyesült Államok különmegbízottját, Steve Witkoffot, valamint Trump vejét, Jared Kushnert is egy látogatásra. Ezzel jelezte, hogy Oroszország részéről van szándék a tárgyalások folytatására, amennyiben a felek hajlandóak részt venni a folyamatban.
Donald Trump szerdán adott interjút a Reutersnek, amelyben szóba került az ukrajnai háború és a béketárgyalások jelenlegi állása. Az amerikai elnök szerint Putyin nyitottabb a békére, míg Ukrajna kevésbé áll készen a megállapodásra.
Azt hiszem, (Putyin – a szerk.) készen áll a megállapodásra. Azt hiszem, Ukrajna kevésbé áll készen a megállapodásra”
– fogalmazott Trump, majd arra a kérdésre, hogy miért nem sikerült még lezárni a konfliktust, röviden annyit mondott: „Zelenszkij.”
