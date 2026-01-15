Ft
01. 15.
csütörtök
háború putyin volodimir zelenszkij donald trump peszkov ukrajna

Ez nagyon fog fájni Zelenszkijnek: a Kreml megerősítette Trump súlyos szavait

2026. január 15. 14:03

Reagáltak az oroszok az amerikai elnök kijelentésére.

2026. január 15. 14:03
null

A Kreml is megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az egyik akadálya annak, hogy lezárják az orosz–ukrán háborút. Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Reutersnek nyilatkozva reagált Donald Trump amerikai elnök kijelentésére, aki egy interjúban Zelenszkijt tette felelőssé a háború eddigi elhúzódásáért. Peszkov szerint 

„ebben egyetérthetünk, ez valóban így van”, ezzel megerősítve Trump állítását.

– számolt be róla az Index

A szóvivő hozzátette, hogy az orosz fél továbbra is nyitott a béketárgyalásokra. Kiemelte, hogy a Kreml várja az Egyesült Államok különmegbízottját, Steve Witkoffot, valamint Trump vejét, Jared Kushnert is egy látogatásra. Ezzel jelezte, hogy Oroszország részéről van szándék a tárgyalások folytatására, amennyiben a felek hajlandóak részt venni a folyamatban.

Donald Trump szerdán adott interjút a Reutersnek, amelyben szóba került az ukrajnai háború és a béketárgyalások jelenlegi állása. Az amerikai elnök szerint Putyin nyitottabb a békére, míg Ukrajna kevésbé áll készen a megállapodásra. 

Azt hiszem, (Putyin – a szerk.) készen áll a megállapodásra. Azt hiszem, Ukrajna kevésbé áll készen a megállapodásra”

– fogalmazott Trump, majd arra a kérdésre, hogy miért nem sikerült még lezárni a konfliktust, röviden annyit mondott: „Zelenszkij.”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. január 15. 15:45
Baxter az amcsik most úgy tesznek, mintha az erdész nem az ő kegyelmükből lenne ott, ahol? Ha már csak ő a zavaró tényező, deriválják ki az egyenletből, és hajrá.
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2026. január 15. 15:02
Trampli minden nap mást mond. Tegnap Trutyint hibáztatta, ma Zelenszkijt. Le kéne százalékolni ezt a vén faszt.
Válasz erre
2
0
a straight cold player
2026. január 15. 14:45
Lófütty! Zelenszkíj egy nobody. Ursula, Rutte, Macaron, Mertz és Starmer! Ha ezek nem nyomnák, hogy ,,le kell győzni az oroszokat akár az utolsó ukrán élete árán is" akkor az ukrán Bödőcs már rég sehol sem lenne!
Válasz erre
6
0
Chekke-Faint
2026. január 15. 14:32
Meg kicsit a NATO is. Már régen nem lenne Zelenszkij, ha ez az apró kis tény nem lenne a történetben...DDD
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!