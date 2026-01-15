Tusk kiállt Zelenszkij mellett: csúnyán visszaszólt Trumpnak

Ahogy arról beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök szerint nem Oroszország, hanem Ukrajna akadályozza az ukrajnai háború lezárását. A Reutersnek adott exkluzív interjúban amikor arra kérdeztek rá, miért nem sikerült még lezárni Európa második világháború óta legnagyobb szárazföldi háborúját, Trump egy szóval válaszolt: „Zelenszkij.”

A kijelentésre Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-oldalán reagált: „Oroszország utasította vissza az Egyesült Államok által kidolgozott béketervet, nem pedig Zelenszkij. Az orosz válasz csupán további rakétatámadások voltak az ukrán városok ellen. Éppen ezért az egyetlen megoldás Oroszország elleni nyomás erősítése. És ezt ti is pontosan tudjátok.”