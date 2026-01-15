Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború donald tusk donald trump ukrajna

Tusk kiállt Zelenszkij mellett: csúnyán visszaszólt Trumpnak

2026. január 15. 12:53

Az amerikai elnök szerint Ukrajna akadályozza a háború lezárását.

2026. január 15. 12:53
null

Ahogy arról beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök szerint nem Oroszország, hanem Ukrajna akadályozza az ukrajnai háború lezárását. A Reutersnek adott exkluzív interjúban amikor arra kérdeztek rá, miért nem sikerült még lezárni Európa második világháború óta legnagyobb szárazföldi háborúját, Trump egy szóval válaszolt: „Zelenszkij.”

A kijelentésre Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-oldalán reagált: „Oroszország utasította vissza az Egyesült Államok által kidolgozott béketervet, nem pedig Zelenszkij. Az orosz válasz csupán további rakétatámadások voltak az ukrán városok ellen. Éppen ezért az egyetlen megoldás Oroszország elleni nyomás erősítése. És ezt ti is pontosan tudjátok.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NovaTerra
2026. január 15. 14:06
Ezek a lengyelek nagyon okosak, tanultak abból, hogy milyen jó két nagyhatalom közé beszorulni és egyikkel se jóban lenni. Jól csinálják most is.
Válasz erre
0
0
Csuka
2026. január 15. 13:55
Félti a seggét ,féltheti is ,ha ennek vége sehol nem lesz ez a mocskos liternyák tetű.....
Válasz erre
0
0
hunyadyt
2026. január 15. 13:51
szantofer 2026. január 15. 13:34 1. Ukrajna nincs döntési helyzetben ebben a kérdésben (sem). 2. Putyin már gyözött. A kérdés már csak az, hogy az ukrán vezetés meddig hajlandó még teljesen feleslegen tovább folyatni a saját népe vérét, és hány életet hajlandó még feláldozni a nyugati segélyezés reményében. Ameddig utóbbit ígérgetik, esetleg folyósítják is, a háborúnak nem lesz vége soha, ha zselén múlik.
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. január 15. 13:49
Hazudsz Takony Tuskó, még látsz élő ukrit, ezért vagy a béke ellen. Elnézzük neked
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!