Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Donald Trump nem kertelt: világosan megnevezte, ki miatt nincs még béke Ukrajnában

2026. január 15. 07:25

A válasz mindössze egyetlen név volt.

2026. január 15. 07:25

Donald Trump amerikai elnök szerint nem Oroszország, hanem Ukrajna akadályozza az ukrajnai háború lezárását – derül ki a Reutersnek adott exkluzív interjúból. Az ukrán elnök annak ellenére vonakodik, hogy az ukrán nép egyre nagyobb hányada már bármilyen kompromisszumba belemenne, csak érjen véget a vérontás.

A Reutersnek nyilatkozó Trump élesen eltért az európai vezetők többségének álláspontjától, akik szerint Moszkva nem mutat valódi szándékot a háború befejezésére.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Szerintem ő készen áll a megállapodásra”

– mondta Trump Putyinról, hozzátéve:

Ukrajna kevésbé áll készen a megegyezésre.”

Amikor arra kérdeztek rá, miért nem sikerült még lezárni Európa második világháború óta legnagyobb szárazföldi háborúját, Trump egy szóval válaszolt:

„Zelenszkij.”

Az amerikai elnök szavai újabb feszültséget jeleznek közte és az ukrán államfő között, a Reuters pedig emlékeztet, hogy a két vezető kapcsolata korábban is viharos volt. Bár Trump szerint Ukrajna és az Egyesült Államok viszonya az elmúlt évben javult, most ismét nyíltan bírálta Volodimir Zelenszkijt. Az elnök szerint ukrán kollégája

nehezen szánja rá magát a kompromisszumra.

A Reuters emlékeztet: az amerikai vezetés által irányított tárgyalások az utóbbi hetekben főként arra koncentráltak, milyen biztonsági garanciák védhetnék Ukrajnát egy esetleges békekötés után. Washington részéről felmerült az is, hogy Ukrajnának le kellene mondania keleti területeiről, a Donbasz egy részéről a megállapodás érdekében.

Zelenszkij ezt nyilvánosan elutasította. Szerinte Ukrajnának alkotmányosan sincs joga területeket feladni.

Kijev hivatalos álláspontja továbbra is az, hogy egyetlen négyzetméterről sem mondhat le.

Trump ugyanakkor több alkalommal is hajlamos volt elfogadni Putyin nyilatkozatait, ami frusztrálta az ukrán vezetést, az európai fővárosokat és néhány amerikai törvényhozót. A Reuters felidézi: az amerikai hírszerzés korábban azt jelezte, Putyin nem tett le Ukrajna teljes bekebelezésének tervéről, ezt azonban Trump nem tartja meghatározónak.

Az amerikai elnök azt is elmondta: nem tud biztosan arról, hogy különmegbízottja, Steve Witkoff és veje, Jared Kushner Moszkvába utazna a közeljövőben. Arra a kérdésre, találkozik-e Zelenszkijjel a davosi Világgazdasági Fórumon, Trump csak annyit mondott:

Ha ott lesz, akkor igen.”

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó:  Jim WATSON / AFP

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. január 15. 09:05
A fejükre nőtt a zenés komikus. De egyszer minden dalnak vége, Zelenszkijnek ez a vég keserű lesz. Azért is igyekszik odébb tolni, másokat is bevonni, hogy minél később következzen be. De az óra ketyeg: tik-tak, tik-tak.
Válasz erre
0
0
Nagyvakond
2026. január 15. 08:59
Értem én, és nem kell szeretni Z.-t, meg nem szimpatikus, és legyen béke (tűzszünet) mihamarább - de most őszintén: Putyinon nem múlik? Azért mégiscsak ő "áll" a bombázások mögött, nem? Persze hogy voltak előzmények, meg provokáció, de Vlagyimir Vlagyimirovics meg reagált, nem? De. Na. Az ilyen egyoldalúságot sosem értettem.
Válasz erre
0
0
evpus
2026. január 15. 08:56
Zselé szinte sosincs otthon, nehogy baleset érje!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. január 15. 08:52
"ukrán kollégája" Kolléga? Mióta vagyok én pöcszongorista? - mondaná Dóni bácsi, ha ismerné a történetet Csortos Gyulával :-)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!