Donald Trump nem kertelt: világosan megnevezte, ki miatt nincs még béke Ukrajnában

Donald Trump amerikai elnök szerint nem Oroszország, hanem Ukrajna akadályozza az ukrajnai háború lezárását – derül ki a Reutersnek adott exkluzív interjúból. Az ukrán elnök annak ellenére vonakodik, hogy az ukrán nép egyre nagyobb hányada már bármilyen kompromisszumba belemenne, csak érjen véget a vérontás.

A Reutersnek nyilatkozó Trump élesen eltért az európai vezetők többségének álláspontjától, akik szerint Moszkva nem mutat valódi szándékot a háború befejezésére.