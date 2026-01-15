Donald Trump nem kertelt: világosan megnevezte, ki miatt nincs még béke Ukrajnában

Putyin kijátszotta az aduászt: már most eluralkodott a pánik Ukrajnában
Az orosz elnök tanácsadója is elkezdett tárgyalni a többi nagyhatalommal.
A válasz mindössze egyetlen név volt.
Donald Trump amerikai elnök szerint nem Oroszország, hanem Ukrajna akadályozza az ukrajnai háború lezárását – derül ki a Reutersnek adott exkluzív interjúból. Az ukrán elnök annak ellenére vonakodik, hogy az ukrán nép egyre nagyobb hányada már bármilyen kompromisszumba belemenne, csak érjen véget a vérontás.
A Reutersnek nyilatkozó Trump élesen eltért az európai vezetők többségének álláspontjától, akik szerint Moszkva nem mutat valódi szándékot a háború befejezésére.
Szerintem ő készen áll a megállapodásra”
– mondta Trump Putyinról, hozzátéve:
Ukrajna kevésbé áll készen a megegyezésre.”
Amikor arra kérdeztek rá, miért nem sikerült még lezárni Európa második világháború óta legnagyobb szárazföldi háborúját, Trump egy szóval válaszolt:
„Zelenszkij.”
Az amerikai elnök szavai újabb feszültséget jeleznek közte és az ukrán államfő között, a Reuters pedig emlékeztet, hogy a két vezető kapcsolata korábban is viharos volt. Bár Trump szerint Ukrajna és az Egyesült Államok viszonya az elmúlt évben javult, most ismét nyíltan bírálta Volodimir Zelenszkijt. Az elnök szerint ukrán kollégája
nehezen szánja rá magát a kompromisszumra.
A Reuters emlékeztet: az amerikai vezetés által irányított tárgyalások az utóbbi hetekben főként arra koncentráltak, milyen biztonsági garanciák védhetnék Ukrajnát egy esetleges békekötés után. Washington részéről felmerült az is, hogy Ukrajnának le kellene mondania keleti területeiről, a Donbasz egy részéről a megállapodás érdekében.
Zelenszkij ezt nyilvánosan elutasította. Szerinte Ukrajnának alkotmányosan sincs joga területeket feladni.
Kijev hivatalos álláspontja továbbra is az, hogy egyetlen négyzetméterről sem mondhat le.
Trump ugyanakkor több alkalommal is hajlamos volt elfogadni Putyin nyilatkozatait, ami frusztrálta az ukrán vezetést, az európai fővárosokat és néhány amerikai törvényhozót. A Reuters felidézi: az amerikai hírszerzés korábban azt jelezte, Putyin nem tett le Ukrajna teljes bekebelezésének tervéről, ezt azonban Trump nem tartja meghatározónak.
Az amerikai elnök azt is elmondta: nem tud biztosan arról, hogy különmegbízottja, Steve Witkoff és veje, Jared Kushner Moszkvába utazna a közeljövőben. Arra a kérdésre, találkozik-e Zelenszkijjel a davosi Világgazdasági Fórumon, Trump csak annyit mondott:
Ha ott lesz, akkor igen.”
***
Fotó: Jim WATSON / AFP