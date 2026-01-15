Lengyelország hivatalosan bejelentette: bár még nem tud semmit, bíróság elé viheti Magyarországot

A lengyel miniszter páros lábbal rúgott Magyarországba – a legócskább brüsszeli készletet vette elő
Vlagyimir Putyin neve is felvetődött.
A lengyel igazságügyi miniszter azt mondta, bár még nem látta a hivatalos dokumentumot a menedékkérelemről, ennek ellenére máris bírálta Magyarország jogállamisági helyzetét.
Waldemar Żurek lengyel igazságügyi miniszter nem zárja ki, hogy Magyarországot az Európai Unió Bírósága elé viszi, amiért menedékjogot adott Zbigniew Ziobrónak, a volt lengyel igazságügyi miniszternek – írja a Gazeta Wyborcza.
Żurek azt mondta,
bár még nem látta a hivatalos dokumentumot a menedékkérelemről, ennek ellenére máris bírálta Magyarország jogállamisági helyzetét, valamint Orbán Viktor kormányának politikai döntéseit.
A tárcavezető, aki egy nappal korábban Vlagyimir Putyin hű szövetségesének nevezte Magyarországot, hozzátette, a Tisza Párt győzelmétől óriási változásokat vár a magyar politikában.
Ezt is ajánljuk a témában
Vlagyimir Putyin neve is felvetődött.
Nyitókép: AFP/Artur Widak
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.