Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország vlagyimir putyin európai unió bírósága waldemar żurek magyarország bíróság orbán viktor

Lengyelország hivatalosan bejelentette: bár még nem tud semmit, bíróság elé viheti Magyarországot

2026. január 15. 12:16

A lengyel igazságügyi miniszter azt mondta, bár még nem látta a hivatalos dokumentumot a menedékkérelemről, ennek ellenére máris bírálta Magyarország jogállamisági helyzetét.

2026. január 15. 12:16
null

Waldemar Żurek lengyel igazságügyi miniszter nem zárja ki, hogy Magyarországot az Európai Unió Bírósága elé viszi, amiért menedékjogot adott Zbigniew Ziobrónak, a volt lengyel igazságügyi miniszternek – írja a Gazeta Wyborcza.

Żurek azt mondta,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Tovább a cikkhezchevron

bár még nem látta a hivatalos dokumentumot a menedékkérelemről, ennek ellenére máris bírálta Magyarország jogállamisági helyzetét, valamint Orbán Viktor kormányának politikai döntéseit.

A tárcavezető, aki egy nappal korábban Vlagyimir Putyin hű szövetségesének nevezte Magyarországot, hozzátette, a Tisza Párt győzelmétől óriási változásokat vár a magyar politikában.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Artur Widak

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
abcd2k
2026. január 15. 14:06
Nyugtassuk má meg ez a Zureket, még néhány hónap és az itt lévő miniszterük hazamegy, ő meg jöhet helyette, őt is befogadjuk.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. január 15. 13:54
Éppen az ottani libsi "jogállam" miatt menekültek ide.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. január 15. 13:49
Még nem tudja miért, de tiltakozik. Igazi kerekfejű szláv. Mint azt hiszem Mikszáthtal esett meg, aki valahol a felvidéken tán képviselő is volt, hogy ellátogatván a kisvárosba, reggel a kávézás közben nagy zsivajra lett figyelmes a városháza előtt. Kiment az erkélyre, csupa tót parasztasszony zajongott. Lekiabált nekik, hogy "mit akarnak asszonyok?" - Tiltakozung! - hangzott a felelet. Na de mi ellen tiltakoznak? - Azt nem tugyunk, de tiltakozung!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. január 15. 13:44
Egyél egy jó żureket Żurek, oszt mingyá' jobban lesző'.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!