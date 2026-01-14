A lengyel miniszter páros lábbal rúgott Magyarországba – a legócskább brüsszeli készletet vette elő

Hiába forrong a lengyel média a magyarok miatt, még Tusk kedvenc bírája sem vitatja a döntést
A lengyel közvélemény válaszokat vár Budapesttől a menedékjog ügyében.
Waldemar Żurek Vlagyimir Putyin hű szövetségesének nevezte az országot és jogállamisági problémákat emlegetett.
Waldemar Żurek lengyel igazságügyi miniszter élesen bírálta Magyarországot, amiért politikai menedékjogot adott Zbigniew Ziobro volt PiS-miniszternek.
Vlagyimir Putyin hű szövetségesének nevezte az országot és uniós jogállamisági problémákat említett
– írja a WPolityce.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter határozottan visszautasította a vádakat, kiemelve: Lengyelországban súlyos jogállamisági gondok vannak, például az állami média elfoglalása vagy ellenzéki képviselők üldözése miatt.
Nyitókép: AFP/Aleksander Kalka
