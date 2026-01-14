Ft
lengyelország vlagyimir putyin szijjártó péter zbigniew ziobro waldemar żurek magyarország

A lengyel miniszter páros lábbal rúgott Magyarországba – a legócskább brüsszeli készletet vette elő

2026. január 14. 12:08

Waldemar Żurek Vlagyimir Putyin hű szövetségesének nevezte az országot és jogállamisági problémákat emlegetett.

2026. január 14. 12:08
null

Waldemar Żurek lengyel igazságügyi miniszter élesen bírálta Magyarországot, amiért politikai menedékjogot adott Zbigniew Ziobro volt PiS-miniszternek.

Vlagyimir Putyin hű szövetségesének nevezte az országot és uniós jogállamisági problémákat említett

– írja a WPolityce.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter határozottan visszautasította a vádakat, kiemelve: Lengyelországban súlyos jogállamisági gondok vannak, például az állami média elfoglalása vagy ellenzéki képviselők üldözése miatt.

Nyitókép: AFP/Aleksander Kalka

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

